Is trop dan nooit te veel voor Depardieu? ‘Het is oké, Gérard is gewoon Gérard’

Dertien vrouwen beschuldigen de 74-jarige acteur Gérard Depardieu van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de Franse nieuwssite Médiapart. Het is het zoveelste schandaal rond de beroemde en beruchte Franse filmster, die vorig jaar in verdenking werd gesteld van verkrachting.

“Hij werd agressief. Hij probeerde mijn slipje uit elkaar te trekken en me te vingeren”, getuigt een figurante van de film Big House uit 2014 in een artikel van de ­Franse nieuwswebsite Médiapart. Daarin wordt Depardieu door dertien vrouwen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. De feiten zouden zijn gepleegd op de set van elf films die tussen 2004 en 2022 zijn uitgebracht. Een figurante van de film Disco (2008) vertelt dat Depardieu “de hand op een stevige manier op haar billen legde en liet dwalen”.

Het is niet de eerste keer dat Depardieu in opspraak komt voor seksueel overschrijdend gedrag. Er loopt al sinds 2020 een onderzoek naar de Franse filmster voor verkrachting na een klacht van de Franse actrice Charlotte Arnould. Op Twitter verklaarde ze: “Het is niet langer draaglijk. Ik ben in augustus 2018 verkracht door Gérard Depardieu. Hij werkt, terwijl ik bezig ben met overleven.”

Hoewel Depardieu jaarlijks in een handvol films verschijnt, haalt de man die ooit schitterde in François Truffauts Le dernier métro de laatste jaren vaker de internationale media voor controversiële ­uitspraken en schandalen dan voor zijn ­acteerprestaties. In een interview met So Film vertelde hij: “Als ik me verveel, drink ik. Ik kan twaalf, dertien, veertien flessen op een dag opdrinken”. Depardieu werd al meerdere malen veroordeeld voor rijden onder invloed.

“Alles aan hem is gigantisch”, vatte de Franse journaliste Agnès Poirier het ooit samen in The Guardian. “Zijn omvang, zijn bulderlach, zijn honger, zijn dorst, en bovenal, zijn talent.” De titelrol in de Franse film Cyrano de Bergerac leverde hem een Oscar-nominatie en een César voor Beste Acteur op. Voor zijn rol in de Amerikaanse komedie Green Card mocht hij een Golden Globe voor Beste Acteur in een Komedie in ontvangst nemen. En in 1997 ontving hij op het Filmfestival van Venetië een Gouden Leeuw voor zijn ­gehele carrière.

Poetin als vriend

Zijn bekendste rol is die van Obelix in de Asterix-films. Die hebben hem geen windeieren gelegd: zijn totale vermogen wordt op meer dan 200 miljoen euro geschat. Dat maakte Depardieu tot een van de rijkste inwoners van Frankrijk. Toen de Franse president Hollande een rijkentaks wilde invoeren, was dat niet naar de zin van de acteur. In een open brief aan de eerste minister Jean-Marc Ayrault zei hij: “Ik heb altijd mijn ­belastingen betaald, ongeacht het tarief. Ik heb in vijfenveertig jaar 145 miljoen euro aan de staat betaald.”

Dat bedrag is echter niet verifieerbaar. Depardieu was niet ­bereid om de extra belasting te betalen en besloot Frankrijk te verlaten. Een omstreden zet die Ayrault “zielig” noemde. Toch steunden veel Fransen zijn beslissing, onder wie model en actrice Brigitte Bardot. “Ik steun Gérard Depardieu. Dit belet niet dat hij een uitzonderlijke acteur is die Frankrijk met een unieke ­populariteit en beroemdheid ­vertegenwoordigt.”

De acteur wilde aanvankelijk naar ­België uitwijken, maar koos er uiteindelijk voor om ­Russisch staatsburger te worden. Toen hij zijn nieuwe paspoort in ontvangst nam, schreef hij in een brief aan de Russische media dat “Rusland een grote democratie is”. “Ik houd van uw land, van haar volk, zijn geschiedenis, zijn schrijvers”, vervolgde hij.

Vorig jaar plaatste hij een foto met Poetin op zijn Instagram-pagina met het bijschrift “vriendschap”. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn alle foto’s met de Russische president van zijn account verwijderd. Depardieu heeft niet enkel banden met Rusland, maar bracht in 2018 ook een bezoek aan Noord-Korea. Hij werd gespot in de hoofdstad Pyongyang, waar het zeventigjarige bestaan van het regime werd gevierd.

Hoewel de acteur de controverse niet schuwt, reageren de Fransen eerder lauw op zijn uitspattingen. In 2011 werd Depardieu op de vlucht van Parijs naar Dublin van het vliegtuig gegooid. Toen hem een toiletbezoek werd geweigerd omdat het vliegtuig zou opstijgen, plaste hij in een lege fles en morste op het tapijt.

“Toen het nieuws bekend werd, haalden we onze schouders op en glimlachten om Gérards nieuwste stunt”, schreef ­Poirier in The Guardian. “Wat moesten we anders zeggen? Gérard is Gérard, en grote mannen (of vrouwen) mogen af en toe hun eigenaardigheden hebben.”

Altijd gesteund

Ook bij de beschuldigingen van seksueel misbruik in 2018 genoot Depardieu steun van een deel van het Franse publiek, ­onder wie de Franse producent en acteur Dominique Besnehard. “Wanneer zullen deze beginnende actrices stoppen met beschuldigingen te uiten om beroemd te worden?”, reageerde hij op ­Facebook.

In het artikel in Médiapart gaf slechts één regisseur toe Depardieu te hebben aangesproken op zijn gedrag. Tien anderen beweerden van niets te weten of relativeerden de feiten met: “Oh, het is oké, Gérard is gewoon Gérard!”

Het Franse gerecht kwam eind 2020 echter tot de vaststelling dat er “ernstige aanwijzingen” waren dat de verkrachting van Arnould effectief hadden plaatsgevonden. Depardieu zelf ontkent alle beschuldigingen, maar werd door het gerecht officieel in verdenking gesteld.

Dat hij een controversieel figuur is, ­betwist echter niemand, ook hijzelf niet. In zijn boek Ailleurs (2020) schrijft hij: “Ik ben soms onschuldig, soms een monster. Ik ben niet geïnteresseerd in iets ertussenin.”