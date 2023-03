Is tennislegende Boris Becker een gelouterd man na zijn celstraf? ‘In de gevangenis heb ik gemoedsrust gevonden’

Hoe bewogen het leven van tennisser Boris Becker (55) tot nu toe al geweest is, valt nog het best te vatten in een paar veelzeggende cijfers. Op het tenniscourt behaalde hij zes grandslamtitels in tien jaar tijd, tussen 1985 en 1996. Naast het court verwekte hij vier kinderen bij drie vrouwen. En vorig jaar vloog hij voor acht maanden achter de tralies na financieel gesjoemel. Prima materiaal voor een nieuwe documentaire over zijn leven. ‘Mijn positieve mindset heeft me gered.’

“Ik ben een slechte passagier”, zegt Boris Becker (55) haast verontschuldigend wanneer hij het portier van zijn Porsche opent en achter het stuur plaatsneemt – alsof ik het op de een of andere manier eigenaardig zou vinden dat hij geen chauffeur in dienst heeft. “Toen ik nog tenniste, reed ik ook altijd zelf naar mijn wedstrijden. Dat zie je Djokovic of Federer nog niet zo snel doen, hè?” Ik snap het, zeg ik. Na alles wat hem de voorbije jaren is overkomen, wil hij te allen tijde de controle behouden. Becker schudt glimlachend het hoofd. “Ik leg mijn lot gewoon niet graag in andermans handen, dat is alles.”

Even later rijden we samen door München. De zesvoudige grandslamwinnaar stuurt de blitse sportwagen kalm en behendig door het drukke verkeer. Eindbestemming: de studio’s van satellietzender Eurosport, waar hij zo dadelijk commentaar moet geven bij een tenniswedstrijd. Becker houdt een hand losjes op het stuur en neuriet vrolijk mee met de radio. Zelfs tijdens een banaal autoritje geniet hij van elke seconde, en dat hoeft ook niet te verbazen: amper drie maanden geleden zat hij nog in een Britse cel.

BIO geboren op 22 november 1967 in het West-Duitse Leimen / verraste in 1985 de wereld door als 17-jarige (jongste speler ooit) het enkelspel voor heren op Wimbledon te winnen / won zes grandslamtitels (drie keer Wimbledon, een keer US Open en twee keer Australian Open) / heeft vier kinderen (twee zoons met Barbara Feltus, een dochter met Angela Ermakova en nog een zoon met Lilly Kerssenberg) / coachte tenniskampioen Novak Djokovic in 2014, 2015 en 2016

Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Fraude, oordeelde de rechter in april 2022 naar aanleiding van een vernietigend rapport van de financiële inspectie, die Beckers boeken had ingekeken. Nadat hij zichzelf onterecht bankroet had laten verklaren om onder een loodzware lening van 3,5 miljoen euro uit te komen, sleurden zijn schuldeisers hem voor de rechtbank. De onderzoekers spitten nog meer onfrisse zaakjes naar boven: zo zou Becker, die na eerdere inbeslagnames officieel bij zijn moeder inwoonde, hebben ‘vergeten’ dat haar huis in feite zijn eigendom was en financierde hij zijn luxueuze levensstijl met geld van een verborgen bankrekening waarop ruim een half miljoen euro stond geparkeerd. De strafmaat: tweeënhalf jaar cel. Eén hamerslag degradeerde de ex-toptennisser en jetsetfiguur tot een veroordeelde crimineel: Boris Becker, gevangene nummer A2923EV in Wandsworth Prison.

Het was niet de eerste keer dat Becker de boel grandioos had verknoeid. In 2017 werd hij een eerste keer failliet verklaard naar aanleiding van de enorme schuldenberg van bijna 60 miljoen euro die hij in de loop der jaren had opgebouwd. Vijftien jaar eerder, in 2002, was hij in Duitsland al tegen een veroordeling wegens belastingontduiking aangelopen, wat hem toen op een fikse boete – 6,5 miljoen euro – en een uitgestelde celstraf kwam te staan. Beckers advocaat probeerde de rechter op de valreep nog te overtuigen met een doorslaggevend argument à décharge: “Mijn cliënt is nu eenmaal aan de slordige kant als het op centjes aankomt, edelachtbare.”

Boris Becker met Barbara Feltus, Brussel, 1992. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Ook in zijn privéleven liet de voormalige nummer één van het mannentennis weleens wat rondslingeren – tot groot genoegen van de roddelpers, die gretig smulde van de smeuïge schandalen die Boris ‘Boem Boem’ Becker bijna onophoudelijk achtervolgden. In 1999 deed hij zijn bijnaam alle eer aan door een serveerster te bezwangeren in de bezemkast van een Japans restaurant. Zijn toenmalige vrouw las de ronkende krantenkoppen over het seksschandaal terwijl ze in het ziekenhuis lag, waar ze op het punt stond te bevallen van hun tweede kind. Niet veel later volgden de onvermijdelijke vechtscheiding én een jarenlange juridische strijd met de serveerster, die eiste dat hij zijn buitenechtelijke dochter officieel zou erkennen. Een aandoenlijke, maar hilarische poging om onschendbaarheid te verwerven door zich voor te doen als een gezant van de Duitse ambassade in de Centraal-Afrikaanse Republiek – een land waar hij nooit eerder was geweest – bevestigde in 2018 wat iedereen al lang wist: Boris Becker was een schertsfiguur geworden.

Tweede kans

Hoe was het zover kunnen komen? Met zes grandslam- en talloze andere titels, een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona en meer dan 25 miljoen dollar prijzengeld mocht Becker zich in de jaren 1980 en ’90 de ongekroonde koning van de tenniswereld noemen. Zijn vernieuwende speelstijl – met knoertharde opslagen en dodelijke volleys – en beminnelijke karakter maakten hem vijftien jaar lang tot publieksfavoriet nummer één. Maar wellicht was het net de lawine van aandacht waaronder Becker werd bedolven die hem gaandeweg de pedalen deed verliezen. Dat wist enfant terrible John McEnroe al in 1985, toen hij de amper 17-jarige Becker de eindoverwinning zag wegkapen in het toernooi van Wimbledon: “Je bent een briljante speler, maar vanaf nu moet je goed opletten. De druk op je schouders wordt gigantisch, je zou niet de eerste zijn die eronder bezwijkt.”

Het waren profetische woorden. Maar de 55-jarige Becker die voor het eerst sinds zijn vrijlating in december 2022 weer het parkeerterrein van Eurosport oprijdt, lijkt een gelouterd man. Dat de satellietzender hem na zijn veroordeling niet heeft laten vallen – net zomin als het sportmerk Puma, dat hem nog steeds sponsort – stemt hem nederig. “Ik ben enorm dankbaar voor de tweede kans die me wordt gegund. Ze hadden me net zo goed de bons kunnen geven, en dat was niet eens onterecht geweest.” Wat hem op dit moment het meest zorgen baart, zegt hij, is de trap naar de opnamestudio op de eerste verdieping: vijftien jaar toptennis heeft zijn ooit zo atletische lijf herschapen in een bouwvallige ruïne. “Mijn knieën spelen me parten”, zucht Becker terwijl hij zich moeizaam aan de trapleuning vastklampt. “Vooral de linkse, die is volledig van ijzer. Je zou het kabaal eens moeten horen als ik in de luchthaven door de metaaldetector stap!”

Ondanks zijn maandenlange afwezigheid voelt Becker zich in de televisiestudio onmiddellijk weer als een vis in het water. Hij zit ontspannen op de sofa, de benen nonchalant gekruist, en geeft deskundig commentaar bij de wedstrijd: luchtig maar to the point, zoals de Eurosportkijkers van hem gewend zijn. Wanneer de host hem een speels speldenprikje toedient – “Waar heb je eigenlijk al die tijd uitgehangen, Boris?” – blijkt dat ook Beckers subtiele gevoel voor humor intact is gebleven: “Ik ben eventjes met vakantie geweest.”

Als de opnames achter de rug zijn, rijden we terug naar het centrum van München om een hapje te eten. Terwijl de Porsche over het asfalt zoeft, vraag ik Becker hoe het voelt om na al die jaren weer in zijn vaderland te wonen. In 2012 ruilde hij Duitsland in voor Groot-Brittannië, maar daar is hij sinds zijn vrijlating niet langer welkom. “Ik moet de laatste tijd erg vaak aan prins Harry denken”, antwoordt Becker grijnzend. “Het is nooit een goed idee om de banden met je thuisland helemaal door te knippen, want op een dag dwingt iets of iemand je misschien om terug te keren.” Ik werp tegen dat Harry en Meghan hun zaakjes bijzonder goed voor elkaar lijken te hebben in de Verenigde Staten, wat Becker een bulderlach ontlokt. “Niet elk huwelijk blijft eeuwig duren. Geloof me, ik spreek uit ervaring.”

Beeld GABO Photos

Becker neemt me mee naar zijn favoriete restaurant: Käfer, aan de Prinzregentenstrasse in het hart van München. Hij bestelt een tonijnsteak, ik ga na lang twijfelen voor de vegan tartaar. Aan de overkant van de tafel klinkt gegrinnik. “Je doet me aan Novak denken.” Djokovic, die hij van 2014 tot 2016 heeft gecoacht. “Die was zó obsessief met z’n dieet bezig dat ik er grijze haren van kreeg. Ik zweer het je, die kerel overleefde op water en lucht, en dan maakte hij zich nog zorgen dat hij te veel zou aankomen!”

We hebben een tafeltje gekregen in een uithoek van het restaurant, achter een scherm dat de rest van de gelagzaal grotendeels aan het zicht onttrekt. Om privacyredenen, legt Becker uit: “Ik kom hier al jaren en de kelners weten dat ik graag in alle rust van mijn eten geniet. Zonder de hele tijd aangeklampt te worden, weet je wel.” Net wanneer ik op het punt sta te vragen hoe het gevangenisleven hem is vergaan, begint Becker spontaan te vertellen over zijn wedervaren in Wandsworth Prison. “We zitten nu in een soort hokje, hè. Wel, mijn cel was ongeveer even groot.” Van de tweeënhalf jaar waartoe Becker was veroordeeld, moest hij wegens plaatsgebrek in de Britse gevangenissen niet eens een jaar effectief uitzitten. “Ik heb de dagen geturfd op de muur, net zoals ze in de films doen: acht maanden en zes dagen, op de kop af.”

Of hij beseft dat hij veel geluk heeft gehad? “Reken maar van yes. Wandsworth is een vergeetput, een gevaarlijke plek waar je elke dag moet knokken om te overleven – niet zozeer fysiek, maar wel mentaal. Er is zó weinig te doen dat je hersenen langzaam beginnen af te sterven. Ik betrapte mezelf erop dat ik reikhalzend uitkeek naar het sleutelgerinkel van de cipiers, omdat zij de enigen waren die een beetje afwisseling brachten. Ik ben blij dat ze mij hebben laten vertrekken voor ik helemaal kierewiet werd.”

De Britse rechter die Becker in april 2022 veroordeelde, schuwde de harde woorden niet: in een vlijmscherp vonnis verweet hij de voormalige tennisvedette een schrijnend gebrek aan nederigheid en schuldbesef. Hebben acht maanden in een van de beruchtste gevangenissen van Groot-Brittannië hem tot inkeer gebracht? “Zonder enige twijfel. Mijn eerste dagen in de gevangenis heb ik gebruikt om lang en hard na te denken: hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik kon de makkelijke weg kiezen en de schuld bij iemand anders leggen – de rechter, de jury, de fiscus – maar ik realiseerde me algauw dat ik daarmee geen stap verder zou komen. Dus besloot ik mijn straf te aanvaarden en me op de toekomst te richten.”

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan als je de hele dag niets anders te doen hebt dan piekeren, opper ik. Becker schudt het hoofd. “Ik beschouwde mijn celstraf als een tennismatch. Als je je blijft opwinden over die ene bal die je drie games geleden nét buiten de lijnen hebt geslagen, zul je de wedstrijd nooit winnen. Je moet kracht putten uit de mooie punten die je hebt gemaakt: een sierlijke lob, een loeiharde ace... Dat is precies wat ik in die acht maanden heb gedaan. Figuurlijk, dan. Mijn positieve mindset heeft me gered.”

Is het niet net dat blinde optimisme dat Becker in de problemen heeft gebracht? Zijn ongebreidelde geloof in eigen kunnen, de rotsvaste overtuiging dat alles – ondanks de overduidelijke alarmsignalen – wel weer goed zou komen? “Waarschijnlijk wel. Als je rijk en beroemd bent, verdraag je op den duur geen tegenspraak meer. Je omringt je enkel nog met mensen die je altijd volmondig gelijk geven. Dus ja, ik ben ontzettend dom en naïef geweest. Maar in tegenstelling tot wat die Britse rechter zei, heb ik nooit de intentie gehad om de boel te belazeren. Ik ben geen bedrieger.”

Becker snuift verongelijkt en prikt fronsend in zijn voorgerecht, een slaatje met lamsvlees en enkele schilfers Zwitserse Belper Knolle-kaas. Voor het eerst sinds het begin van ons gesprek pakken zich donderwolken samen boven het tafeltje in Käfer. Vindt hij dat de rechter hem te hard heeft aangepakt? Of, anders gezegd: is de wereldbefaamde tennisser in de rechtszaal het slachtoffer geworden van zijn roem? Een diepe zucht. “Er liepen 29 verschillende aanklachten tegen mij. Zouden die er ook zijn gekomen als mijn naam níét Boris Becker was geweest? Ik denk het niet, hè. Eén ding is duidelijk, ze hebben mijn zaak gebruikt om een voorbeeld te stellen.” Hij zwijgt even, probeert zijn kalmte te herwinnen. “Maar zoals ik je net zei: het heeft geen zin om me daarover op te winden. Elk verhaal heeft twee kanten. Als ik niet zoveel fouten had gemaakt, zou de fiscus mij nooit in het vizier hebben genomen. Ik heb dus net zo goed boter op mijn hoofd.”

Toen hij vervroegd werd vrijgelaten, keerde Becker terug naar Duitsland aan boord van een privéjet. Die glamoureuze exit uit Groot-Brittannië gaf aanleiding tot kritische krantenartikels waarin werd beweerd dat de vedette in de gevangenis een voorkeursbehandeling had ontvangen. Ze kregen prompt een klacht aan de broek gesmeerd. “Ik zou allerhande privileges hebben genoten, en mocht zogezegd elke dag gezellig op de thee bij de cipiers. Ze schreven ook dat ik mijn vervroegde vrijlating zelf had geregeld door een paar machtige vriendjes op te bellen. Nonsens! Weet je wat de echte reden is waarom ze me hebben laten gaan? In de gevangenis van Wandsworth gebeuren dingen die geen daglicht kunnen verdragen. De autoriteiten waren bang dat een publieke figuur als ik te veel aandacht zou trekken, dus waren ze me liever kwijt dan rijk.” Welke dingen dat dan wel waren? “Dat moet je zelf maar uitzoeken. What happens in prison, stays in prison.”

Maatjes met een moordenaar

Na twee maanden in de gevangenis wist Becker een job te bemachtigen als leraar Engels en wiskunde. Vijf uur per dag gaf hij les aan moordenaars, drugdealers en mensensmokkelaars. Een beangstigende ervaring? “Ik was banger toen ik nog geen werk had en 22 uur per dag opgesloten zat in mijn cel. Het enige wat ik te doen had, was luisteren naar de helse geluiden van de gevangenis. Geschreeuw, gebonk op de deuren, vechtpartijen... Het hield nooit op. Ik zat daar tussen de zware criminelen, hè. Het is niet omdat je ‘maar’ een fraudeur bent, dat ze je in een veilige vleugel onderbrengen.”

Ik zeg dat ik het er erg moeilijk mee zou hebben om les te geven aan mensen die zulke gruwelijke misdaden hebben gepleegd. “Dat dacht ik eerst ook. Maar dan geef je wiskunde aan iemand die twintig jaar geleden met zijn blote handen twee mensen heeft vermoord, en blijkt-ie eigenlijk best een sympathieke kerel te zijn. We zijn de beste maatjes geworden.” Hadden twee decennia van eenzame opsluiting de man misschien tot inkeer gebracht? Becker barst in lachen uit. “Dat geloof je toch zelf niet? Neem het van mij aan: rehabilitatie is een mythe. Wie als een slecht mens de gevangenis binnengaat, komt er als een nog slechter mens weer buiten.”

Gelukkig kon Becker in die acht maanden rekenen op talrijke steunbetuigingen van buitenaf. Liverpool FC-trainer Jürgen Klopp wilde hem een bezoekje komen brengen, maar dat werd om veiligheidsredenen geweigerd door de gevangenisdirectie. Novak Djokovic schonk gratis wedstrijdtickets aan Beckers vriendin en kinderen. Bijna dagelijks leverden de cipiers post af in zijn cel, met bemoedigende woorden van fans uit alle uithoeken van de wereld. Eén brief raakte Becker recht in het hart, zegt hij: “Michael Stich (Duitse toptennisser die in 1991 het toernooi van Wimbledon won, red.) was in zijn pen gekropen om me een hart onder de riem te steken. Drie handgeschreven pagina’s waar de warmte, de emoties en de vriendschap van afstraalden – en dat nota bene van een van mijn grootste rivalen, met wie ik in de jaren 1980 en ’90 haast voortdurend in de clinch had gelegen. Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik die brief las. Kijk eens aan, dacht ik bij mezelf. Ik heb massa’s fouten gemaakt, maar zelfs mijn aartsvijand is me nog niet vergeten. Misschien heb ik dan toch iets goed gedaan in mijn leven.”

Met zijn huidige partner Lilian de Carvalho Monteiro op de première van ‘Boom! Boom! The World vs. Boris Becker’ in Berlijn, vorige maand. Beeld Getty Images

Ook zijn levenspartner Lilian Monteiro, de dochter van een voormalige minister van de West-Afrikaanse eilandengroep Sao Tomé en Principe, liet Becker niet vallen. “Lilian en ik zijn al tweeënhalf jaar samen. Ze is een bijzonder intelligente vrouw, het is me nog steeds een raadsel waarom ze voor mij heeft gekozen. Toen de rechter me naar de gevangenis stuurde, zei ik haar dat ik het zou begrijpen als ze zonder mij verder wilde: ‘Je bent ruim dertig jaar jonger dan ik, schatje. Je leven moet nog beginnen, ik wil geen blok aan je been zijn.’ Maar daar wilde ze niets van weten. ‘We zijn een team’, antwoordde ze. ‘We slaan ons er samen doorheen, in goede én in kwade tijden.’” Becker glimlacht vertederd. “Mijn tijd in de gevangenis heeft me duidelijk gemaakt welke mensen er echt toe doen in mijn leven. Ik ben er nu wel zeker van: Lilian en ik zijn tot in de eeuwigheid voor elkaar bestemd.”

Behalve de liefde die hij van zijn naasten mocht ontvangen, was het ook zijn hernieuwde geloof dat Becker op de been hield in de gevangenis. “Ik bad elke dag tot God, en op vrijdagnamiddag mocht ik even uit mijn cel om deel te nemen aan de Bijbelstudie. Dat was elke keer opnieuw het hoogtepunt van mijn week. Die sessies neigden misschien een tikje naar het hyperreligieuze waar ik doorgaans wantrouwig tegenover sta, maar op de een of andere manier werkten ze ook erg kalmerend. ’s Nachts sliep ik als een roos, ondanks de piepkleine en bijzonder oncomfortabele matras waarop ik moest liggen. Heel eigenaardig, want ik ben altijd een slechte slaper geweest. Toen ik nog op topniveau tenniste en altijd in luxehotels verbleef, moest ik kilo’s slaappillen slikken om een paar uurtjes te kunnen pitten. Misschien had ik die gedwongen retraite wel nodig om eindelijk gemoedsrust te vinden.”

Het hoofdgerecht wordt geserveerd. Becker krijgt een steak van geelvintonijn en twee bijgerechten met babyspinazie en wintergroenten, ik een vegan tartaar met aubergine, rode biet en beukenzwam en een gebraad van portobello en knolselder. Ik vraag hem of hij een sterke band heeft met zijn kinderen: Noah (29) en Elias (23) uit zijn eerste huwelijk met Barbara Feltus, buitenechtelijke dochter Anna Ermakowa (22) die werd verwekt in de bezemkast van een Japans restaurant, en Amadeus (13) uit zijn tweede huwelijk met het Nederlandse fotomodel Lilly Kerssenberg. Officieel is Becker nog steeds met haar getrouwd, maar de twee zijn al sinds 2018 uit elkaar. Ik heb blijkbaar een gevoelig onderwerp aangesneden: Becker slikt moeizaam een hap tonijn weg en dept zijn ogen met een servetje. “Sorry, dat ligt moeilijk. De voorbije jaren hebben mijn kinderen een hoop lelijke dingen over mij moeten lezen in de media. De taak van een vader is om zijn kinderen te beschermen, niet om ze bloot te stellen aan de sensatielust van de roddelpers. Daarin heb ik gefaald, en dat neem ik mezelf enorm kwalijk.”

Zijn dochter Anna Ermakova in april 2022. Beeld Getty Images for WMF

Becker vertelt dat zijn dochter Anna hem elke week kwam bezoeken in de gevangenis, en dat hij ontzettend blij is met de band die ze hebben opgebouwd. “We hadden elkaar nog nooit gesproken. Erg, hè? Ze doet nu mee aan Let’s Dance, een show op de Duitse televisie, en ze danst de pannen van het dak. Ik ben erg trots op haar.” Nochtans bleef Becker zijn vaderschap in het verleden jarenlang halsstarrig ontkennen, tot een door de rechtbank opgelegde DNA-test in 2017 onomstotelijk bewees dat hij wel degelijk Anna’s verwekker was. Waarom sluit hij de dochter die hij zo lang weigerde te erkennen nu dan wél in de armen? Becker aarzelt. “We hadden nooit eerder de kans gekregen om elkaar te ontmoeten. Misschien was zij te verlegen om toenadering te zoeken, misschien was ik te beschaamd. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.”

Ook met jongste zoon Amadeus heeft Becker slechts sporadisch contact. “Dat doet me erg veel pijn. Hij woont bij zijn moeder in Londen, maar ik mag Groot-Brittannië niet meer in, dus is het al een hele tijd geleden dat ik hem nog in levenden lijve heb gezien. We bellen elkaar een paar keer per week via FaceTime, maar dat is niet hetzelfde. Nu beweert zijn moeder dat ik weiger onderhoudsgeld te betalen, maar dat is een grove leugen. Hoe kan ze nu denken dat ik de toekomst van mijn bloedeigen zoon in gevaar wil brengen? Ik ben nog steeds met handen en voeten gebonden aan de restricties die de rechtbank me na mijn faillissement heeft opgelegd, dus ik kan dat geld niet zomaar op tafel leggen. Ik vind het erg gemeen van Lilly dat ze mij nu afschildert als de afwezige vader die zijn verplichtingen niet nakomt.”

Rivaliteit

“Kunnen we het even over iets anders hebben? Ik vrees dat ik een beetje emotioneel begin te worden.” Ik vraag Becker hoe hij terugkijkt op de begindagen van zijn carrière, toen hij in 1985 de wereld met verstomming sloeg door als 17-jarige wildcard de Zuid-Afrikaan Kevin Curren – het nummer vijf op de wereldranglijst – te verslaan in de finale van Wimbledon. 6-3, 6-7, 7-6 en 6-4: een bloedstollende, felbevochten viersetter die Beckers leven in één klap overhoop haalde. Het jonge talent uit Leimen, een slaperige voorstad van Heidelberg, werd van de ene dag op de andere een wereldster. “Ik werd door iedereen een wonderkind genoemd, en zo voelde ik me ook. Het leek wel een sprookje: gisteren wist niemand wie ik was, vandaag ligt de hele wereld aan mijn voeten. Maar het duurde niet lang voor ik begon te beseffen dat mijn sprookje ook een duistere kant had. Ik lag voortdurend onder een vergrootglas, had de hele tijd mensen om me heen die mijn doen en laten controleerden. Iedereen dacht dat ik de koning te rijk was, maar in werkelijkheid voelde ik me als een gevangene. Het leven dat ik altijd had gewild, bleek uiteindelijk geen leven te zijn.”

Toch ging Becker verder op zijn elan. In 1986 won hij Wimbledon opnieuw: in de finale versloeg hij Ivan Lendl, achtvoudig grandslamwinnaar uit Tsjechië en het toenmalige nummer één van de wereld. “6-4, 6-3 en 7-5. Een driesetter slechts, maar Ivan had me tot het uiterste gedreven. Ik denk niet dat ik later nog een wedstrijd heb gespeeld waarin ik zó diep moest gaan om de overwinning uit de brand te slepen. Ivan was rázend. Ik had hem niet alleen de Wimbledon-trofee ontfutseld, maar ook de nummer-éénpositie op de wereldranglijst.” Een groot verschil met de camaraderie die nu in de tenniswereld lijkt te heersen, merk ik op: in het obligate praatje na een toernooifinale slooft de winnaar zich onveranderlijk uit om te verklaren waarom de ander eigenlijk had moeten winnen, en legt de verliezer zich deemoedig neer bij de overmacht van zijn briljante tegenstrever. Een driftige hoofdknik van Becker. “Waar is de rivaliteit naartoe? De bloeddorst, het mes tussen de tanden? Als ik een wedstrijd moest spelen tegen McEnroe, Lendl of Pat Cash (Australische toptennisser die Wimbledon won in 1987, red.), deden de organisatoren er alles aan om te vermijden dat we elkaar voor aanvang tegen het lijf zouden lopen: anders werden er sowieso klappen uitgedeeld. Nu geven ze elkaar godbetert een knuffel na de match!”

Boris Becker won in 1985 op zijn zeventiende, als jongste speler ooit én met een wildcard, het enkelspel voor heren in Wimbledon. Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Hoe zou Becker het dan aanpakken als hij het moest opnemen tegen Novak Djokovic, Roger Federer of Rafael Nadal? “Ik zou even binnenwippen in hun kleedkamer, een vulgaire opmerking maken over hun vrouw en dan snel weer de benen nemen”, grijnst hij. “Dat werkt altijd.” Denkt hij dat de Boris Becker van de jaren 80 en 90 een kans had gemaakt om de huidige topspelers te verslaan? “O nee, helemaal niet. Zij zijn veel beter dan ik ooit ben geweest. De drive die ik bij hen zie, die onwankelbare focus, die standvastige zelfdiscipline... Al die dingen zitten gewoon niet in mij. Als ik in de loop van mijn carrière wat harder was geweest voor mezelf, zou ik misschien zestien grand slams hebben gewonnen in plaats van zes. Maar zou dat me ook gelukkiger hebben gemaakt? Ik weet zeker van niet. Ik heb alles uit mijn carrière gehaald wat eruit te halen viel, en daar ben ik best tevreden mee.”

Wat Becker ook uit zijn carrière heeft gehaald, is meer dan 25 miljoen dollar prijzengeld, met daarbovenop nog eens 25 miljoen via sponsorcontracten. Ik vraag op kousenvoeten hoe het mogelijk is dat iemand die zó gigantisch veel geld heeft verdiend, toch zo diep in de financiële problemen kan raken. “Ten eerste is die 50 miljoen een totaal uit de lucht gegrepen bedrag: zoveel geld heb ik nooit gehad. Net als iedereen moest ik ook belastingen betalen, hè.” Maar zelfs dan kunnen we toch alleen maar concluderen dat hij zijn fortuin heeft verkwanseld, werp ik tegen. “Waaraan dan? Aan Ferrari’s en gouden Rolex-horloges? Ik heb mijn geld nooit verspild aan luxe of onnodige uitspattingen.”

Dat klopt niet helemaal, merk ik voorzichtig op. Wat dan met de 12 miljoen euro die hij verloor na een ondoordachte investering in een Nigeriaans olieveld? “Fake news. Dat verhaal is van begin tot einde verzonnen.” De villa met twaalf badkamers op Mallorca die hij ooit kocht? “Een cadeau voor een vriend. Misschien een iets te groot cadeau, dat geef ik toe.” Het huis dat hij huurde in Wimbledon voor 25.000 euro per maand? “De locatie was uitstekend, en de vastgoedprijzen zijn nu eenmaal wat ze zijn.” De foto die van hem werd genomen in het Londense luxewarenhuis Harrods, vlak nadat de rechtbank hem failliet had verklaard? “Nooit eerder geweest. Ik probeerde me gewoon te verschuilen voor de paparazzi.”

Goed met cijfers

Ik herinner Becker aan de uitspraak die zijn advocaat ooit deed in de rechtbank – “Mijn cliënt is nu eenmaal een beetje onhandig als het op centjes aankomt” – en vraag of hij onderhand zijn lesje heeft geleerd. “Welke les zou ik dan geleerd moeten hebben? Dat ik voorzichtiger moet zijn? Deskundiger advies moet inwinnen voor ik een beslissing neem? Sorry, maar ik luister alleen naar mezelf. Toen ik indertijd op het veld stond in Wimbledon, was er ook niemand om me te vertellen wat ik moest doen, en op het einde kwam ik toch maar mooi als overwinnaar uit de bus. Het enige wat ik in het verleden fout heb gedaan, is dat ik me drie keer op rij heb laten ringeloren door mijn exen. Een normaal mens moet één familie onderhouden, bij mij zijn het er drie. Ik had mijn zaakjes prima op orde, maar zij hebben me tot de laatste druppel uitgeperst.”

De ‘blijde intrede’ in thuisstad Leimen na zijn eerste overwinning in Wimbledon. Beeld Picture Alliance via Getty Image

Of zijn levenspartner Lilian nu de bankrekeningen beheert, vraag ik langs mijn neus weg. Becker steigert. “Ja, maar alleen omdat ik het haar toelaat. De enige reden waarom zij nu de financiën doet, is dat ze er talent voor heeft. Maar het zou me net zo goed in mijn eentje lukken, hoor. Geloof het of niet: ik ben eigenlijk behoorlijk goed met cijfers. Héél goed, zelfs.” Daar heb ik sterke twijfels bij, maar die hou ik wijselijk voor mezelf. In de plaats vraag ik of Beckers leven en carrière anders zouden zijn verlopen als hij Lilian pakweg dertig jaar geleden had ontmoet. “Absoluut. Zij haalt elke dag het beste uit Boris Becker naar boven. Met haar aan mijn zijde zou ik veel meer wedstrijden hebben gewonnen.”

Terug naar wimbledon

We zijn bij de koffie aanbeland. Of Becker de toekomst rooskleurig tegemoetziet, wil ik tot slot nog weten. “Er staan een aantal veelbelovende projecten op stapel. Mijn kledinglijn loopt als een trein, ik onderhandel met een aantal televisiezenders over een eigen talkshow en binnenkort zendt AppleTV+ een documentaire over mijn leven uit. Als alles goed gaat, ben ik binnenkort van mijn afbetalingsplan verlost en kan ik weer volledig op eigen benen staan.” Speelt tennis nog een rol in die toekomst? “Ik haal mijn racket alleen nog uit de kast als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als een sponsor het me vraagt. Maar ik blijf wel wedstrijden becommentariëren voor Eurosport, daar beleef ik enorm veel plezier aan. Alleen voor het mannentennis, dan: ik wil niet aan het kruis van de wokebrigade worden genageld omdat me tijdens een vrouwenwedstrijd per ongeluk een ongepaste opmerking is ontglipt.”

Ach nee, verzucht ik. Becker is toch ook niet zo’n verontwaardigde antiwoker die vindt dat een mens tegenwoordig niets meer mag zeggen? “Je vergeet dat ik een Afrikaanse partner heb, en de vader ben van vier kinderen met gemengd bloed. Niemand in het hele tenniscircuit heeft zich ooit zo luidkeels uitgesproken tegen racisme als ik. Toen ik lesgaf in de gevangenis, ging ik vaak in dialoog met mijn medegedetineerden: sommige van hen waren hardleerse racisten, regelrechte neonazi’s. Dan legde ik uit dat hun zienswijze nergens op sloeg, omdat we allemáál een stukje Afrika in onze genen hebben – dat is immers het continent waar de hele mensheid lichtjaren geleden is ontstaan.” Maakte zijn argument ook indruk? Becker glimlacht. “Laten we het erop houden dat er soms verhitte discussies zijn ontstaan, en dat ik mijn dubbelgespierde celgenoot eeuwig dankbaar ben voor zijn geslaagde interventies. Zonder hem zouden mijn lessen meer dan eens op een bloedbad zijn uitgedraaid.”

Boris Becker: ‘Waar is de bloeddorst in het tennis naartoe? Mocht ik tegen Djokovic spelen, dan zou ik in zijn kleedkamer iets vulgairs over zijn vrouw gaan zeggen en snel weggaan. Werkt altijd.’ Beeld Contour RA

De ober brengt de rekening en vraagt nietsvermoedend of mijn tafelgenoot binnen een paar maanden weer naar Wimbledon zal afreizen om er zijn vertrouwde plaats in de commentaarbox in te nemen: “Ik geniet altijd zo van uw analyses, meneer Becker.” “We zien wel”, antwoordt Becker diplomatisch, maar zijn gepijnigde grimas verraadt dat hij zijn favoriete toernooi hoogstwaarschijnlijk zal moeten missen. Terwijl we terug naar de auto wandelen, zucht Becker dat hij heimwee heeft naar de groene grasvelden waarop hij zijn grootste triomfen heeft beleefd. “Ik zou de Britse overheid een uitzonderlijke toestemming kunnen vragen om het land weer binnen te mogen, maar iedereen zegt me dat ik dat risico niet mag nemen. En wellicht hebben ze gelijk. Stel dat ik mijn ex-vrouw Lilly daar tegen het lijf loop, of een vroegere schuldeiser die me op mijn bek wil timmeren: een ongeluk is gauw gebeurd, hè. En als veroordeelde crimineel ben ík degene die weer achter de tralies zal belanden, daar durf ik gif op in te nemen. Sorry, jongens: dat gun ik jullie niet. Boris Becker is een vrij man, en dat wil hij voor de rest van zijn leven blijven.”

De parkeerassistent van restaurant Käfer krijgt een vorstelijke fooi, en enkele seconden later scheurt de Porsche met brullende motor de straat op. Ik heb net acht uur doorgebracht in het aangename gezelschap van Boris Becker, de in ongenade gevallen tennisgod die langzaam weer overeind probeert te krabbelen. Meer dan elke beroemdheid die ik ooit heb geïnterviewd, heeft hij zich een genereuze en beminnelijke gesprekspartner getoond. Maar ook een gewiekste: hoe hard ik ook probeer, ik kan me niet ontdoen van het sluipende vermoeden dat Becker zich de hele dag achter een handig in elkaar geknutseld masker van berouw en schuldinzicht heeft verborgen. Hoe valt het anders te verklaren dat de fanatieke topsporter die zo’n bloedhekel had aan verliezen, zich nu zonder slag of stoot lijkt neer te leggen bij een faillissement en een gevangenisstraf – met enige voorsprong de twee grootste nederlagen die hij ooit heeft geleden?

Wanneer ik dit interview uittik, dubbelcheck ik een aantal van Beckers uitspraken. Onmiddellijk blijkt dat een van zijn beweringen – “Ik ben eigenlijk behoorlijk goed met cijfers. Héél goed, zelfs” – minstens een kritische kanttekening verdient: Becker heeft geen acht maanden en zes dagen in de gevangenis doorgebracht, maar zeven maanden en zeventien dagen. En toen hij in april 2022 voor een Britse rechtbank moest verschijnen, waren slechts 24 aanklachten tegen hem ingediend – geen 29, dus. Ik werk mijn tekst af en stuur ’m op naar de redactie. Nog vijf minuutjes werk nu, even snel een onkostennota opmaken voor het uitstekende diner in Käfer. Na een halfuur knarsetandend hoofdrekenen besef ik als bij toverslag waarom de ober me zo uitvoerig bedankte toen we het restaurant verlieten: in mijn verstrooidheid had ik hem een fooi gegeven van maar liefst 52,60 euro. Plots heb ik weer iets meer begrip voor de onbeholpen manier waarop Becker zich in de financiële nesten heeft gewerkt. Een mens is sneller failliet dan-ie denkt.

De documentaire Boom! Boom! The World vs. Boris Becker is binnenkort te zien op Apple TV+