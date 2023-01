Is Michel Houellebecq een kunstenaar of een racist? ‘Hij kan een grote rol spelen in het salonfähig maken van de omvolkingstheorie’

Het is niet voor het eerst dat de Franse sterauteur Michel Houellebecq in aanvaring komt met de islamitische gemeenschap. In 2001 noemde hij de islam al “de domste religie”. Moslimorganisaties begonnen toen een rechtszaak, maar de schrijver werd vrijgesproken. Nu er nieuwe uitspraken van hem zijn, willen de Grote Moskee van Parijs en mensenrechtenorganisatie SOS Racisme aangifte doen tegen Houellebecq doen vanwege het aanzetten tot haat.

In een interview met het magazine Front Populaire dat half december verscheen zei Houellebecq onder meer dat “omvolking geen theorie, maar een feit is”. En dat moslims de autochtone Franse bevolking “beroven en aanvallen”.

“Deze harde uitspraken van Michel Houellebecq zijn onaanvaardbaar en van onthutsende brutaliteit”, schrijft de Grote Moskee van Parijs in een verklaring. “Hij neemt als vaststaand feit aan dat er een essentiële tegenstelling bestaat tussen ‘de moslims’ en ‘de autochtone Fransen’, om te zeggen dat moslims nooit echte Fransen zullen zijn.”

Toen Houellebecq in 2015 zijn boek Onderwerping uitbracht, zorgde het beeld dat hij daarin schetste van de islam ook voor controverse. Hij schetst er een doemscenario van een geïslamiseerd Frankrijk. De discussie over Onderwerping kreeg extra lading omdat het verscheen op de dag van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo.

In feite is Onderwerping een literaire bewerking van de omvolkingstheorie die extreemrechtse politici verspreiden, vertelt Nella van den Brandt, religiewetenschapper aan de Universiteit van Coventry. “Omvolking, of in het Franse taalgebied Le grand replacement, gaat ervan uit dat de autochtone Europese bevolking vervangen wordt door niet-westerse migranten. In een milde variant van die theorie gaat het om een onbedoelde demografische ontwikkeling. Maar het gaat al snel richting complottheorieën waar ook antisemitisme bij hoort: het idee is dan dat machtige Joden dit als vooropgezet plan uitvoeren.”

Van den Brandt publiceerde eerder over het werk van Houellebecq. “De discussie bestaat al jaren: is Houellebecq een racist en islamofoob, of een experimenterende kunstenaar die bepaalde ideeën fictionaliseert in dienst van een bredere maatschappijkritiek?”

Volgens Van den Brandt wakkert de schrijver inderdaad problematische sentimenten aan. Dat was ook voor het interview van afgelopen maand al duidelijk, zegt ze. “Houellebecq gebruikt zijn schrijverschap om ideeën te propageren waar hij anders moeilijker mee weg zou komen. Hij is er ook goed in. Je wilt doorlezen, maar bent inmiddels wel beland in een omvolkingsfantasie.”

Provocateur

Ook Maarten van Buuren, hoogleraar Franse literatuur, bevestigt dat er nooit echt afstand was tussen Houellebecq en zijn fictie. “De hoofdpersoon, vaak een cynische en seksbeluste mensenhater, is altijd een duidelijk alter ego van Houellebecq zelf.” De uitspraken in Front Populaire verbaasden hem dan ook niet. “Het is een herhaling van zetten. Zo doet hij altijd.”

Hij heeft Houellebecq altijd gezien als provocateur, die vooral uitdaagt. Zijn suggestie dat er aanslagen op moskeeën gepleegd zullen worden als delen van Frankrijk onder islamitische controle komen te staan – ook een uitspraak in het genoemde interview – verandert daar voor Van Buuren niets aan. “Als iemand daadwerkelijk een aanslag op een moskee zou plegen met een beroep op hem, zou hij daar grote afstand van nemen.”

Volgens van Buuren verbindt Houellebecq geen politieke pleidooien aan zijn analyses. “Hij kijkt wel uit. Al zou Marine Le Pen ongetwijfeld graag een podium met hem delen.”

De Franse sociologe Lou Mousset woont in Parijs en promoveert aan de Universiteit van Amsterdam op Houellebecq. Zij ziet hem een ontwikkeling doormaken. “De huidige ophef komt vooral door zijn omvolkings-uitspraken, die zijn nieuw. De vraag of Le grand replacement serieus genomen moet worden, werd in de afgelopen presidentscampagne een belangrijk thema, dus valt het op wanneer iemand als Houellebecq zich erover uitspreekt. Hij kan een grote rol spelen in het salonfähig maken van de theorie.”

Volgens Mousset is Houellebecq steeds minder slechts een provocateur, en steeds meer een polemist. “Dat zie je ook in zijn romans. Eerst waren ze alleen maar pessimistisch en fatalistisch. Er was niks te doen aan het verval. Maar zeker vanaf Onderwerping zie je steeds meer perspectief, er is iets om voor te vechten. Daardoor geeft hij impliciet een soort advies.”

Kwade ideologie

Ook thematisch is er een verschuiving. “Zijn eerste drie boeken waren erg kritisch op het neoliberalisme, en de manier waarop het individuen achterlaat in een betekenisloze wereld. Dat aspect raakt steeds meer op de achtergrond, nu is de islam vaak de kwade ideologie die individuele vrijheid bedreigt.”

“Het wordt interessant om te zien hoe Houellebecq zich gaat verdedigen tegen de aanklacht van de Grote Moskee. In 2001, toen hij werd aangeklaagd omdat hij de islam de ‘domste religie’ had genoemd, profileerde hij zich ter verdediging duidelijk als provocateur. Het werkte, de rechter sprak hem vrij en de culturele elite nam het voor hem op. We zullen zien of dat nu weer zo is.”

Doet het er nog toe of Houellebecq slechts schrijver of ook polemist is? “We gunnen kunstenaars meer vrijheid dan, bijvoorbeeld, politici”, zegt Nella van den Brandt. “Maar het voorbeeld van deze situatie met Houellebecq roept de vraag op of dat terecht is. Kunst en literatuur zijn vaak net zo goed politiek. Er zijn tal van voorbeelden te geven van kunst met een negatieve uitwerking op minderheden, zoals zwarte of Arabische mannen die in Hollywood-films worden geportretteerd als gewelddadig en crimineel. Ook schrijvers zijn verantwoordelijk voor de uitwerking die ze hebben.”