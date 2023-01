Is er ergens een vrouw in de zaal?

De Amerikaanse documentairemaker Immy Humes verzamelde honderd groepsfoto’s waarop telkens slechts één vrouw prijkt, te midden van een menigte mannen. The Only Woman groeit uit tot een uniek statement over hoe in de loop van de geschiedenis naar − soms baanbrekende − vrouwen werd gekeken.

Immy Humes heeft een alert oog. Toen ze toevallig zat te turen naar eerder saaie reeksen klassieke groepsfoto’s uit de voorbije honderdvijftig jaar, zag ze veel dokters­conferenties, studentenpromoties, politieke bijeenkomsten, schrijversonderonsjes en symfonie­orkesten. Of groepen revolutionairen, spoorweg­arbeiders, tandartsen, advocaten en zelfs diepzeeduikers. En wat bleek? Bijna allemaal mannen, eindeloze rijen mannen. Toch viel er regelmatig precies één vrouw te detecteren. De vrouw leek de anomalie, de weeffout in het geheel. Of was ze het schaamlapje?

Groepsfoto op het filmfestival van Cannes, editie 2007. Enige vrouw: Jane Campion. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Je moest er vaak wel degelijk met het vergrootglas naar speuren. ‘Bij het doorzoeken van archieven voelde het alsof ik Where’s Waldo? speelde, of liever Where’s Walda?’, schrijft Humes in haar fotoboek The Only Woman. ‘Ik vond plezier in het vinden van deze eenzame vrouwen, en dan vooral in het ontrafelen van hun mysterie: wat deden ze daar?’

Amerikaanse militairen in het Duitsland van 1945. Enige vrouw: Marlene Dietrich. Beeld Corbis via Getty Images

De verzamelde foto’s (uit de periode 1862-2020 én afkomstig uit 20 landen) tonen allerhande pioniers van de vrouwenemancipatie, maar zijn vaak ook onthutsend, alsof de vrouwen geheel worden ingekapseld. Zo stuiten we bijvoorbeeld op Anna Searcy, de eerste vrouwelijke student geneeskunde die afstudeerde aan de Columbia University. Of op radiologe Marie Curie, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar (en later nog eens). Er is Kathrine Switzer, de eerste vrouw die de marathon van Boston (in nota bene 1967!) voltooide toen die – jawel – nog verboden was voor vrouwen. Op de foto die Humes selecteerde, zien we hoe een wedstrijdofficial de atlete (die zich onder de naam K.V. had ingeschreven), probeert tegen te houden. Tevergeefs. Ze was de enige vrouw op 741 deelnemers.

Astro- en kosmonauten in ruimtestation Mir, 1998. Enige vrouw: Bonnie J. Dunbar. Beeld Getty Images

Ook in schrijversmiddens ging het traag. Nathalie Sarraute staat in 1959 als nouveau romancier tussen haar mannelijke collega’s bij Éditions de Minuit, en Dorothy Parker zit in 1938 in het Algonquin Hotel tussen uitsluitend mannelijke leden van de Vicious Circle.

Veel later is Christine Lagarde de eerste vrouw bij het Franse ministerie van Financiën, het IMF en de Europese Centrale Bank. In Rusland had je de eerste kosmonaute Valentina Teresjkova, in Engeland de eerste vrouwelijke premier, Margaret Thatcher. Waren ze one of the boys? In 2007 stond regisseur Jane Campion nog als enige vrouw tussen 32 mannelijke filmmakers te Cannes, onder wie Roman Polanski.

Conferentie van wereldvermaarde wetenschappers in Brussel, 1911. Enige vrouw: Marie Curie. Beeld Getty Images

Zes jaar gevangenis

Natuurlijk verzamelde Humes ook portretten van secretaresses, naaktmodellen, verpleegsters of suffragette Emmeline Pankhurst. En kijk daar, één cowgirl onder de cowboys, en één spoorvrouw onder de spoorwegarbeiders.

De Britse politie pakt suffragettes op in Londen, 1914. Enige vrouw: Emmeline Pankhurst. Beeld Jimmy Sime/Central Press Hulton Archive, via Getty Images

Af en toe had vrouw-zijn ook een voordeeltje. Virginia Wright alias Bobbie Bates, een beruchte overvalster die met tien medeplichtigen werd gearresteerd, kreeg slechts zes jaar gevangenisstraf tegenover dertig jaar voor haar mannelijke mederovers.

In 1967 is de Boston Marathon nog verboden voor vrouwen. Enige vrouw: Kathrine Switzer. Beeld Bettmann Archive

The Only Woman is in wezen ‘een studie naar macht’, vindt Humes. Een boek dat je met stijgende verbazing doorbladert, ook omwille van Humes’ slimme compositie en commentaar, waarin ze to the point komt. Een collectie die tegelijk grappig én ontluisterend is, tot nadenken stemmend. Wat zou dezelfde oefening over honderd jaar opleveren? ‘Je ne vois pas la femme cachée dans la fôret’, heet het op een beroemde compositie van René Magritte uit 1929. Humes haalt ze voor het voetlicht.

Immy Humes, The Only Woman, Phaidon, 240 pagina’s, 24,95 euro.