Is dit nu werkelijk de ultieme levensvervulling van de middenklasse: kunnen consumeren zonder te werken?

Ik zal het maar meteen bekennen: ik begrijp het succes van 1 jaar gratis niet zo goed. In een ver vervlogen verleden presenteerde Herman Van Molle het programma acht seizoenen lang en ik kan me best voorstellen dat ’s mans onderkoelde geestigheid het televisiespelletje van de nodige punch voorzag. Maar sinds de VRT in een vlaag van nostalgie besloot om de formule opnieuw van onder het stof te halen, ben ik niet meer mee.

Ligt het aan de ietwat brave presentatiestijl van Thomas Vanderveken, aan het feit dat de deelnemende onbekende Vlamingen hoegenaamd geen quiztalent nodig hebben om te kunnen winnen, of aan de continue opgeklopte gezelligheid die het programma koste wat het kost wil uitstralen? Feit is dat ik zowel de spanning, het spelelement als de humor mis die nodig zijn om me niet te doen afhaken bij een avondlijke televisiequiz.

Al van bij de start is er het opgepompte sfeertje: de meute quizzers komt opgewonden de haast lichtgevende spelarena opgelopen terwijl ze onthaald worden op luid gejoel van het publiek. Langs alle kanten communiceren de programmamakers dat er sprake is van enthousiasme en spanning. Als kijker kan je echter alleen maar bevroeden dat de monteur de volumeknop goed heeft opengedraaid terwijl de applausmeester van jetje gaf. Emoties simuleren in de hoop dat mensen ze ook echt gaan voelen: het is een beproefd recept binnen de psychologie, maar bij mij evoceert dergelijk effectbejag voornamelijk plaatsvervangend ongemak.

Bovendien speelt ook mee dat je zeker aan het begin van de reeks als kijker onmogelijk een inschatting kan maken van de voorkennis van de spelers. Wellicht betert dit naarmate er meer afvallers zijn en je de kandidaten enigszins leert kennen, maar tijdens de eerste afleveringen is de groep zodanig groot dat je overgeleverd bent aan nattevingerwerk.

Geen wonder dus dat mijn gedachten tijdens het kijken algauw afdwaalden naar de vraag waarom we het blijkbaar het summum vinden om een jaar gratis te leven. Is dit nu werkelijk de ultieme levensvervulling van de middenklasse: kunnen consumeren zonder te werken? Of zegt dit vooral iets over de diepe treurnis van deze laatkapitalistische era? Van mijn achterbuur zou ik dergelijke dromen nog kunnen begrijpen. Hij slaapt elke nacht met vijf anderen op oude matrassen in een kleine, vochtige kamer. Alleen hebben hij en zijn huisgenoten geen tijd en te veel zorgen om zich onledig te houden met een quiz.

Akkoord, dergelijke gedachten verraden dat er aan mij geen vrolijke entertainer verloren is gegaan. Al durf ik tegelijkertijd beweren dat er een zeker optimisme schuilgaat in de overtuiging dat er geen vervulling te rapen valt bij tamme televisieavonden of een goedgevulde bankrekening.

Eén jaar gratis, elke donderdag, 20.40 uur, Eén