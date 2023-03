Is de gouden tijd van de Brusselse hiphop voorbij? ‘Er is niemand die de fakkel van Zwangere Guy kan overnemen’

De Brusselse hiphop maakte nooit eerder zo’n vuist als de voorbije tien jaar. Zowel artistiek als commercieel namen zijn vaandeldragers Zwangere Guy, Roméo Elvis en Damso de hoogste vlucht. Dat gouden tijdperk lijkt stilaan afgerond. Is het tijd om de fakkel over te dragen?

“Bruxelles arrive!”, scandeerden de rappers Roméo Elvis en Caballero zeven jaar geleden vol branie. “Tu vas finir au Père-Lachaise et pas moi”, klonk het strijdvaardig, “J’ai des sons qui te font perdre la tête.” Het was een van dé doorbraaknummers van de Brusselse rapscene en meteen ook een intentieverklaring: naar het kerkhof met de concurrentie uit Frankrijk. De Brusselse rap schudde er in 2016 zijn minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de buitenlandse hiphop mee af.

Op het Brusselse muziekfestival Couleur Café staken ze jaar na jaar één voor één de kop op: hongerige straatpoëten die tot dan onder Brusselaars een goedbewaard geheim waren gebleven en die nu internationale ambities koesterden. Hun sound ademde lef en eigenzinnigheid. Hun namen rolden over de tongen van ketjes, gamins en Brunellekes die eindelijk nog eens een treffende soundtrack bij hun stad hoorden: JeanJass & Caballero, Veence Hanao, Hamza, Damso en Roméo Elvis. Aan Nederlandstalige zijde legden Stikstof en zijn gangmaker Gorik Van Oudheusden oftewel Zwangere Guy de vlam aan de lont naar het buskruit met groezelige, aardedonkere raps.

Die Brusselse rapscene van de jaren 2010 tilde zijn muziek over stadsgrenzen en taalbarrières heen, sloopte muren tussen muziekgenres en versierde in het oog springende plekjes op de affiches van de grootste festivals. Bovendien was ze de katalysator voor een ongeziene bloei van de Belgische hiphop tout court. Ze trok talent aan vanuit heel ons land, van Antwerpen en Mechelen tot Charleroi, en verleende jonge rappers de moed en de knowhow om te kunnen doorbreken naar een breder publiek.

Veence Hanao Beeld Daniil Lavrovski

Maar is het momentum van bovengenoemde beweging niet stilaan voorbij? De cyclische natuur van popgenres dicteert dat elke belangwekkende golf na ongeveer vijf jaar weer gaat liggen: de muziek muteert of verwatert, splitst op in subgenres of wordt verdrongen door nieuwe hypes waardoor ze opnieuw de underground insijpelt om er te herbronnen. Denk aan de punk en postpunk, aan rave en grunge, aan acid jazz en drum-’n-bass. Hiphop groeide de voorbije twee decennia dan wel uit tot een mondiale cultuuruiting met een onevenaarbare commerciële kracht, niet al zijn varianten bleken even levensvatbaar. Wat te denken van de Brusselse variant? En, vooral, wat is zijn erfenis?

“De generatie van Zwangere Guy en Stikstof heeft de voorbije tien jaar een stempel gezet waarvan we de gevolgen op dit moment nog niet helemaal kunnen inschatten”, zegt Dis Huyghe, manager van beide artiesten en al sinds de jaren 90 een vaste waarde in de Belgische muziekindustrie. “Ik zag de impact bij een hoop andere jonge Brusselaars. Noem het een soort Brusselse trots. Dat is niet zo gek als je naar hun achtergrond kijkt. Want de kinderen die mijn generatie grootbracht, groeiden niet op als Vlamingen in Brussel maar als Brusselaars die Nederlands spreken. Sommigen spreken bovendien meer dan één taal. Daar zaten soms ook gebroken gezinnen tussen of nieuw samengestelde gezinnen. Die brachten een heel eigen verhaal mee.”

Communautair

Met dat Brusselse chauvinisme ging hiphop gepaard die zich resoluut wilde onderscheiden van de grote voorbeelden uit de VS, Frankrijk of Nederland. Stikstof en Zwangere Guy stouwen tot vandaag hun teksten vol met referenties aan de hoofdstad. “De generatie van vandaag beseft dat de meertaligheid en de multiculturaliteit van Brussel een troef kan zijn”, zegt Huyghe. “De Goriks, Roméo’s en JeanJassen: die mannen begrijpen dat je er maar geraakt als je samenwerkt en de diversiteit in je voordeel laat spelen. Vandaag zijn ze familie van elkaar.”

“Iedereen steunt elkaar”, zo bevestigt de Brusselse dichter en schilder Alex Deforce die perceptie. “En ze zijn blij voor het succes van de ander.” Deforce kwam zo’n dikke 20 jaar geleden vanuit West-Vlaanderen in Brussel aanwaaien en dompelde zich snel onder in de muziekscene van de stad. Hij herinnert zich nog de prilste stuiptrekkingen van de Brusselse hiphop, een tijd waarin rivaliserende crews zoals RAB en CNN elkaar bekampten, gestuwd door rappioniers zoals De Puta Madre, Rival en CNN199. “Ik arriveerde in een Brussel waar niemand minder dan dj LeFto nog schoenen stond te verkopen in de Footlocker”, vertelt Deforce. “Stromae had nét een mixtape uitgebracht vol gladde hiphop en de stad hing vol promostickers ervan”.

Caballero en JeanJass Beeld Romain Garcin

Hij hing toevallig rond op de plekken waar de jongens van Stikstof voor het eerst de kop opstaken, hoorde zijn kameraad Victor De Roo de beat maken voor ‘Gij niet zien’ (onder de naam Tovenaar), een van de vroegste tracks van Zwangere Guy en zag de scene openbloeien als barman van café Les Brasseurs, alwaar de spilfiguren van de Brusselse hiphop ’s nachts hun duivels ontbonden. Vandaag heeft Stikstof zijn studio/hoofdkwartier op een verdieping boven het café, met alle gevolgen van dien. “Ik kan de keren niet tellen dat wildvreemden aan het terras van Les Brasseurs naar boven staan te staren in de hoop een glimp op te vangen van een van de Stikstof-leden”, vertelt hij geamuseerd. “Of totdat de paus Zwangere Guy eens komt zwaaien of zo. (grinnikt) Of kinderen die in het café komen vragen ‘of hij boven is’. Elke dag dagen er wel gasten met een skateboard onder de arm op. Ze bestellen niets, nee, ze staan gewoon te wachten op een handtekening. Soms met hun moeder erbij.” (lacht)

Noem Zwangere Guy en Roméo Elvis op dat vlak erfgenamen van Arno: volkshelden die er goed beschouwd geen willen zijn. Punkers, straatfilosofen, zwanzeurs. Brusselaars die jong Vlaanderen een geweten schopten. Zou de populariteit van de Brusselse hiphop op communautair vlak bakens hebben verlegd? Vandaag groeit namelijk een brede generatie Vlaamse jongeren op met de indruk dat tweetaligheid of meertaligheid een nobel streven is, evenals de haast achteloze vermenging van andere culturen, of het nu om de Brusselse, de Waalse of de Arabische gaat.

“Het communautaire ligt mijns inziens minder gevoelig dan vroeger”, zegt Dis Huyghe. “Het is eerder het woke-gegeven dat vandaag mensen buiten de steden tegen de haren instrijkt. Iemand als Chibi Ichigo speelt soms op plaatsen in Vlaanderen waar zij en haar lgbtqia+-dansers zich niet altijd even welkom voelen en waar de security toch altijd weer een bepaald kransje agressieve amokmakers extra in de gaten dient te houden. Bij de shows van Zwangere Guy bleven expliciete politieke tegenreacties tot nog toe uit. Gek, want hij houdt zich niet in op het podium, hé. Als hij tijdens een concert in Antwerpen politieke statements laat vallen tegen N-VA of Bart De Wever, dan denk ik soms: wacht even, 25 procent van Vlaanderen stemt rechts, dus 25 procent van het publiek in de zaal zou weleens rechts kunnen zijn.”

Witte raaf

De open-minded mentaliteit van de Vlaamse hiphopconsument ten spijt lijkt de Belgische muziekindustrie nog steeds niet op maat gesneden voor de razendsnel evoluerende inlandse rap. Damso en Hamza, die andere sterkhouders van de Brusselse hiphop, zochten enigszins gedesillusioneerd hun heil in Frankrijk alwaar de muziekindustrie een goed functionerend ecosysteem uitbouwde voor hiphop. De nog erg jonge Brusselse rapbelofte Frenetik volgde hun voorbeeld. Lous & The Yakuza mikt met haar fantasierijke r&b-pop niet alleen op Frankrijk maar – Stromae indachtig – ook op de VS. Verliezen we onze beste Brusselse rapartiesten aan het buitenland?

“We moeten meer geloven in onze artiesten”, zegt Gailor Kiaku van het Brusselse management Jeunes Boss. Kiaku kent de jonge Brusselse rapscene op zijn duimpje en geeft aanstormend talent een forum in zijn radioprogramma’s op de stadszender BRUZZ. “Het barst hier van het talent. Ziet men dat niet of wíl men het niet zien? Vaak lopen we slaafs de Franse of de Nederlandse media achterna. Pas wanneer zij Belgische artiesten beginnen te bewieroken, schrikken ze bij ons wakker. België moet een van de weinige landen zijn waar het zo laks aan toegaat.”

Roméo Elvis Beeld STRAUSSPHERE

Een veeg teken dat de Brusselse rapgolf langzaamaan gaat liggen, was het album Pourriture Noble, waarop Zwangere Guy eind vorig jaar de jazz verkende met drummer Lander Gyselinck van STUFF. en op die manier lonkte naar een carrière buiten de hardcore-rap. Met zijn opnamestudio Frontal neemt Stikstof bovendien alsmaar vaker opkomende rappers onder de vleugels, zoals de Kortrijkzaan Low G. Storten de spilfiguren van de Brusselse hiphop zich vanaf nu op het mentorschap? “De tijd lijkt me inderdaad rijp om de ervaring door te geven”, zegt Alex Deforce. “Toch zie ik vooralsnog niemand die de fakkel zou kunnen overnemen. Het is niet omdat je eens een toffe gastbijdrage rapt op andermans nummer dat je vervolgens een volledige plaat kunt maken plus honderden shows kunt spelen, zoals Gorik dat deed.”

“Talent genoeg onder al die nieuwkomers,” vindt Gailor Kiaku, “maar dat volstaat niet om te kunnen overleven in de industrie. Je moet mee zijn met je tijd en de tendenzen kunnen aanvoelen. Goeie hiphop draagt vaak ook een statement in zich. Dat mis ik soms een beetje bij de nieuwe generatie. Anderzijds zie ik genoeg sterke persoonlijkheden die larger than life kunnen worden.”

Dit voorjaar verschijnt hoe dan ook een handvol platen dat een tijdperk afrondt en de deur op een kier zet voor het Brussel van morgen. Peet, ooit een helft van Le77, legde de lat hoog met zijn nieuwe plaat Todo bien. Jazz Brak van Stikstof brengt straks zijn solodebuut BRAK uit, vol introspectieve, wereldwijze rap. De Lakenaar Hamza vond zopas een tweede adem met een melancholisch, radiovriendelijk album, Sincèrement, dat in Wallonië en Vlaanderen als zoete broodjes over de toonbank gaat. Gailor Kiaku noemt Hamza’s stunt “een van de beste demarrages ooit in de Franstalige hiphop”.

Damso Beeld EPA

Intussen roert een volgende generatie Brusselse hiphophelden zich, klaar om de fakkel over te nemen: Leblanc, HD La Relève, Sadansolo, Smahlo, ICO of Axelence staan te trappelen aan de voet van de troon. Beschikken zij over dezelfde sprankelende persoonlijkheid en bovenmenselijke werkethiek als die van Gorik Van Oudheusden of van Damso? “Vooralsnog zie ik niemand die dezelfde impact zou kunnen hebben”, zegt Huyghe. “Ik vermoed dat iemand van mijn generatie zo’n witte raaf niet gauw meer op het spoor zal komen. Zo’n momentum zal zich ongetwijfeld nog voordoen, maar dan wel bij een volgende generatie voor wie meertaligheid en multiculturaliteit doodgewoon zijn.”

“Ik zie veel nieuwe artiesten die moeite doen om een nieuwe golf te creëren”, zegt Kiaku. “Rappers die opnieuw samen in groep beginnen te rappen, bijvoorbeeld, om elkaar de nodige force te geven. Volgens mij zal de heropleving niet lang uitblijven. Nú pas komt het grote geweld eraan.”

Todo bien van Peet en Sincèrement van Hamza zijn nu uit. BRAK van Jazz Brak verschijnt op 23/3.