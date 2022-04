Is de carrière van Johnny Depp voorbij? ‘Je kan op dit moment simpelweg niet met hem werken. Hij is radioactief’

Precies tien jaar geleden was Johnny Depp de best betaalde acteur ter wereld, met een jaarinkomen van 75 miljoen dollar. Studio’s smeten met geld om de Amerikaanse ster in hun films te kunnen casten. Maar de tijden zijn veranderd: vandaag wordt Depp betaald om vooral níét in een film mee te spelen.

Op 20 september 2020 beginnen de opnames van The Secrets of Dumbledore, de derde film in de Harry Potter-spinoffreeks Fantastic Beasts. Johnny Depp zou daarin opnieuw de rol van de hoogblonde slechterik Gellert Grindelwald vertolken, maar op 6 november laat de acteur via Instagram weten dat hij uit de film stapt. Dat is hem “gevraagd” door studio Warner Bros. Depp heeft op dat moment welgeteld één scène opgenomen, maar krijgt dankzij de kleine lettertjes in zijn contract toch zijn volledige loon van 16 miljoen dollar uitbetaald. Een fors verlies voor de studio, maar Depp aan boord houden, zou hen veel meer kosten aan imagoschade.

Hoe is het zover kunnen komen? Hoe kon de geliefde weirdo uit talloze Tim Burton-films, de iconische kapitein Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean, zo spectaculair uit de gratie vallen? Creatief was Depp sowieso al een hele tijd over zijn piek heen, maar de belangrijkste oorzaak van de implosie van zijn carrière ligt in zijn privéleven. In mei 2016 vroeg Depps vrouw Amber Heard, met wie hij sinds 2012 een relatie had, niet alleen de scheiding aan, maar dwong ze ook een contactverbod af. Depp zou haar jarenlang verbaal en fysiek hebben mishandeld. Depp ontkende alles. Toen enkele maanden later bekend raakte dat hij de schurk zou spelen in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, was online wel wat protest te horen, maar zonder gevolg.

Wife beater

Pas in 2020 barstte de bom echt. Twee jaar eerder had Depp de uitgever van de Britse tabloid The Sun aangeklaagd wegens laster en eerroof, nadat hij in de krant werd omschreven als een “wife beater”, een man die zijn vrouw slaat. Maar die aanklacht keerde als een boemerang terug in zijn gezicht. Tijdens het proces, dat in de zomer van 2020 plaats had, haalden de advocaten van The Sun alles uit de kast om te bewijzen dat Depp zijn vrouw wel degelijk had mishandeld. Met succes, want Depp verloor de zaak. De rechter achtte het bewezen dat Heard tot twaalf maal toe mishandeld werd door Depp, en dat The Sun bijgevolg het recht had hem een “wife beater” te noemen. Dat verdict viel op 2 november 2020, en leidde tot enorme paniek bij Warner Bros. Vier dagen later was Depp zijn rol in Fantastic Beasts kwijt.

Johnny Depp als Grindelwald in 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'. Beeld AP

Een studiobaas getuigde in die periode anoniem in vakblad The Hollywood Reporter: “Je kan op dit moment simpelweg niet met Johnny Depp werken. Hij is radioactief.” Naast partnergeweld had het proces tegen The Sun ook Depps problematische druggebruik blootgelegd – in het gerechtelijk dossier was sprake van onder meer cocaïne, Xanax, paddo’s en xtc.

Helemaal nieuw was dat niet: in de filmindustrie was Depps problematische gedrag al langer een publiek geheim. Zo had de acteur tijdens de opnames van de vijfde Pirates of the Caribbean-film Dead Men Tell No Tales (2017) maar liefst acht xtc-pillen tegelijk geslikt. In de chaos die daarna ontstond, raakte hij een vingertopje kwijt. Gevolg: de opnames moesten twee weken stilgelegd werden terwijl Depp werd opgelapt – prijskaartje van het oponthoud: 350.000 dollar per dag. Na dat incident besloot Disney in alle stilte dat Depp geen deel meer zou uitmaken van eventuele toekomstige Pirates-plannen.

Dreigende fans

Is de carrière van Johnny Depp nu definitief voorbij? Zijn trouwste fans weigeren dat alleszins te geloven. Zij blijven op sociale media hun steun uitspreken voor hun idool, en keren zich radicaal tegen zijn ‘rivalen’. Zo lanceerden ze een campagne om Amber Heards rol in Aquaman 2 af te pakken, en overspoelden ze acteur Mads Mikkelsen (die als Depps vervanger in de Fantastic Beasts-franchise werd gecast) met zoveel haatberichten dat die tijdelijk zijn Instagram-account afsloot. Ook waren ze vorige week verantwoordelijk voor een van de vele gênante momenten op de Oscars, door Depps meest recente film (het ondermaatse Minamata) naar de derde plaats in de kersverse Fan Favorite-poll te stemmen.

Johnny Depp Beeld Getty Images

Ook Depp zelf blijft terugvechten: volgende week gaat in Virginia alweer een smaadproces van start, deze keer tegen Amber Heard zelf. Depp hoopt daar eerherstel te krijgen, en 45 miljoen dollar schadevergoeding van zijn ex, al is de kans reëel dat de zaak zijn imago alleen maar verder schaadt. Heard diende ook een tegenclaim van 100 miljoen dollar in, ook al wegens laster en eerroof.

Misschien ligt zijn toekomst wel in Frankrijk, waar doorgaans wat minder streng geoordeeld wordt over artiesten met een geurtje aan (zie ook Roman Polanski). Regisseuse Maïwenn heeft Depp alvast in haar volgende film gecast als Louis XV, de Franse koning die aanvankelijk ‘Le Bien-Aimé’ genoemd werd, maar later werd uitgespuwd nadat er vanuit het parlement een lastercampagne tegen hem werd gelanceerd... Een rol waarin Depp wellicht zijn eigen parcours herkent.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, vanaf 6/4 in de bioscoop.