Is de beste reeks van 2021 ook die waar iedereen het over had aan de koffieautomaat op het werk? Nee

2021 werd niet het verhoopte jaar van de bevrijding, maar gelukkig viel er op cultureel vlak wel opnieuw veel te beleven. De Morgen blikt terug op de hoogtepunten van het jaar. Vandaag: series.

20. Curb Your Enthusiasm

Zou u gewoon blijven wanneer u per ongeluk een uur te vroeg op een huiskamerfeestje verschijnt? Larry David dus wel, en zelfs met lichte aandrang. “Iedereen zal ooit door mij teleurgesteld worden”, zegt de bekendste neurotische zot in het tv-landschap, en dat maakt hij meer dan ooit waar in het ijzersterke elfde seizoen van HBO-comedy Curb Your Enthusiasm. Het mooie aan de witzen in de reeks, meestal gebaseerd op sociale situaties die zelfs moeilijk te navigeren zijn voor een niet-sociaal gehandicapte, is dat u ze als kijker van mijlenver ziet komen maar zich toch verkneukelt op wat er aankomt.

19. Kastanjemanden

De Deense misdaadreeks Kastanjemanden laat zich het best omschrijven als een bouillabaisse van True Detective en The Killing, afgewerkt met een scheut Borgen. Het verhaal draait rond de verdwijning van de dochter van een minister. In de nasleep daarvan worden verschillende vermoorde mensen met ontbrekende ledematen aangetroffen. Wat hen bindt: op elke plaats delict vinden de speurders een mannetje gemaakt van kastanjes. Kastanjemanden is bij momenten doodseng – kleine tot middelgrote nachtmerries behoren tot de mogelijkheden – maar laat u dat vooral niet afschrikken. Dit is nordic noir grand cru.

18. Red Light

Een reeks waarin prostitutie, uitbuiting en criminaliteit met elkaar worden verweven hebben we al wel eens eerder gezien. Maar waar de vrouwelijke personages zich daarin meestal beperken tot het rondhuppelen in weinig verhullende lingerie ligt dat bij Red Light net iets anders. Onder impuls van de Nederlandse actrices Halina Reijn en Carice van Houten, die de reeks niet alleen produceren maar ook de hoofdrollen voor hun rekening nemen, wordt nadrukkelijk gekozen voor het vrouwelijk perspectief. Een aanpak die ook door de kijker wordt gesmaakt: volgens Streamz is dit de best bekeken reeks op hun platform het voorbije jaar.

17. Grond

Een serie over een Marokkaanse familie van begrafenisondernemers, flink wat minder bekende tot onbekende acteurs, vaak van Marokkaanse afkomst. En de voertalen Frans, Nederlands en Arabisch die heerlijk door elkaar worden gemixt. Je zou Grond als een statement kunnen zien in een tv-landschap dat, ondanks vorderingen de voorbije jaren, nog steeds hoofdzakelijk wit is. En dat is het natuurlijk ook. Maar Grond is bovenal een leuke reeks. Gedurfd, lichtjes absurd en zelfrelativerend, prima verhalen en met een heerlijke Brusselse vibe. Als dit de toekomst van de Vlaamse fictie is ziet het er goed uit.

16. The Underground Railway

Is het boek beter dan de serie? Of is de serie beter dan het boek? Bij elke adaptatie naar het scherm van een boek zie je de discussie terugkomen. Meestal is het pleit makkelijk beslecht, anders blijft het eeuwig wikken en wegen. Zo ook bij The Underground Railway. Colson Whitehead beschreef op indrukwekkende wijze de tocht van een jonge vrouw die uit de slavernij ontsnapt via een clandestien netwerk, de ondergrondse spoorweg. Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) vertaalde het op overtuigende wijze naar een tiendelige serie en houdt de Verenigde Staten een spiegel voor.

15. Maid

Al jaar en dag zeggen onze politici dat ze de armoede willen aanpakken. Al jaar en dag gebeurt er niets wezenlijks in ons armoedebeleid. Alle schrijnende getuigenissen ten spijt blijft het aanmodderen. Misschien kan een goede fictiereeks de dames en heren politici tonen wat armoede met mensen doet? Maid lijkt ons dan alvast een goede optie. Hoe de jonge moeder jonge Alex zich met haar dochtertje probeert te onttrekken aan de armoede en aan een gewelddadige relatie komt binnen. Maar zelfs in zulke miserabele omstandigheden blijft het vertederend om te zien hoe ze zich over haar dochtertje ontfermt.

14. Big Mouth

Na in de vorige seizoenen de eerste seksuele driften, genderidentiteit, kalverliefde en seksuele excentriciteiten te hebben belicht, landt de Amerikaanse animatieserie Big Mouth in seizoen vijf bij het wel en wee van de volwassen liefdesrelatie. Uiteraard gaat het weer goed mis want de puberpersonages worstelen met verliefdheden, jaloezie en allerhande erfzonden. Daar horen uiteraard weer penismoppen bij, ja, en een lading masturbatiegeintjes. Geen enkele serie deed ons dit jaar zo hard lachen.

13. Cheyenne & Lola

Cheyenne & Lola is een achtdelige thriller die als een moderne western én als de Franse versie van Thelma & Louise werd aangekondigd, maar in werkelijkheid is de reeks van de Algerijnse regisseuse Virginie Brac véél boeiender dan wat de promopraat vooraf beloofde. Veerle Baetens speelt Cheyenne, Charlotte Le Bon is Lola: een Belgische en een Canadese zijn samen op een caravancamping in Duinkerke beland en spelen daar de sterren van de grauwe hemel in een flitsende feministische roadmovie waarin met cynisme, sadisme en humor wordt gejongleerd.

12. The Investigation

Toegegeven, we waren die Scandinavische reeksen wat beu. Hoe goed en spannend ze ook zijn, ze tapten toch vaak uit hetzelfde vaatje. Enter The Investigation, een reeks die ons weer helemaal verzoende met nordic noir. De zaak is spraakmakend en bekend – de duikbootmoord op de journaliste Kim Wall – en de aanpak is verrassend en verfrissend door te focussen op het onderzoek. Want hé, iedereen kent deze zaak toch al en weet wie het gedaan heeft? De dader komt daarom zelfs niet in beeld. Maar dat maakt The Investigation niet minder spannend en meeslepend. Integendeel.

11. The Kominsky Method

Ouder worden kan niet zo erg zijn als je het op de manier van Sandy Kominsky doet, Michael Douglas’ door een vermakelijk ennui gedreven hoofdpersonage in The Kominsky Method. Ondanks een gebeurtenis in de eerste aflevering, die het verhaal van de reeks lelijk op zijn kop zet en Kominsky doet wegduiken in een poel van rouw en zelfmedelijden, danst Douglas meer dan in de twee voorgaande jaargangen met een vlegelachtige charme door de scènes. Een ideale reeks, overigens, om in één lange avond te bingen: de afleveringen klokken af op een snedige 25 minuten, dus dat kan.

10. Scenes from a Marriage

Jarenlang leef je samen als een goed koppel, met ups en downs, maar toch. En dan opeens komt daar een diepe huwelijkscrisis om de hoek piepen. Scenes from a Marriage, gebaseerd op een beroemde miniserie van Ingmar Bergman, is geen reclame voor het huwelijk. Oscar Isaac en Jessica Chastain verbluffen als het koppel dat geïnterviewd wordt door een sociologe en tillen deze reeks de hoogte in. De passie waarmee ze elkaar kussen of met elkaar ruziën zie je zelden op het kleine scherm. Met veel overgave en veel vanzelfsprekendheid zetten ze twee herkenbare, breekbare en feilbare personages neer.

9. Summer of Soul

Uit veertig uur verloren gewaand archiefmateriaal puurde de Amerikaanse muzikant Questlove een krachtig tijdsdocument dat kan wedijveren met de beroemdste concertfilms. Hij lardeert fantastische livefragmenten met getuigenissen van festivalgangers en met die van de artiesten die in 1969 op het Harlem Culture Festival in New York speelden. Die melange tilt dit passieproject tot ongekende hoogtes, op de tonen van Stevie Wonder, Nina Simone en Sly Stone. Een muziekdocumentaire als een opgestoken vuist.

8. F*** You Very, Very much

De recente televisiegeschiedenis leert ons dat de woorden ‘Vlaams’ en ‘sitcom’ zelden een geslaagd huwelijk vormen. F*** You Very, Very Much, een reeks over drie jonge vrouwen die hun plek in de wereld zoeken, laat zien dat het ook anders kan. Met dank aan het slimme scenario, een karrenvracht absurde grappen en de sterke acteerprestaties van Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens. En dan hebben we het nog niet over Jonas Geirnaert gehad, die zich als een onweerstaanbare casanova ontpopt. Alleen de zelfverzonnen woordenschat – ‘zalibef’ zal wel nooit woord van het jaar worden – had misschien niet gehoeven.

7. Ted Lasso

“De waarheid zal je bevrijden, maar zal je eerst kwaad maken.” En: “I heard Bono’s father was a real piece of work. But so was Joshua Tree.” Ook uit seizoen twee van Ted Lasso zullen we ons de oneliners en de geinige popculturele referenties blijven herinneren. Of de heerlijk melodramatische wijze waarop deze feelgoodserie met het kleinmenselijke omgaat. De manier waarop Lasso’s innerlijke worsteling in het verhaal glijdt is dan weer hartverwarmend. Ted Lasso is een droomvaccin, ook voor wie niet van voetbal houdt.

6. The Serpent

Netflix verfilmde het verhaal van de Franse psychopaat Charles Sobhraj, in de jaren zeventig actief in Zuidoost-Azië, waar hij er een sport van maakte om rugzaktoeristen te vermoorden en hen kerstkalkoengewijs te pluimen. Hoewel het Nederengels van protagonist Herman Knippenberg – een Nederlandse diplomaat, vertolkt door een Brit – ons in het begin danig op de heupen werkte, evolueert The Serpent tot een fascinerend schouwspel over de klopjacht op de man met prachtige bijnamen als De Bikinimoordenaar, De Hippiebeul en Het Serpent. The Serpent is terecht een van de populairste Netflix-reeksen van het jaar.

5. It’s a Sin

Een reeks over de aidscrisis in de jaren tachtig: je weet zo al dat dit geen happy ending wordt. Geneesmiddelen waren er niet, het virus greep wild om zich heen. It’s a Sin is een waanzinnige trip door het Londen van die jaren, met jongeren die zorgeloos door het leven fladderen. Tot ze opeens keihard met de realiteit worden geconfronteerd. Een reeks over schaamte en hoe ze die overwinnen. Over de hypocrisie ook, die zelfs vandaag nog niet helemaal weg is. En als kijker fladder je mee, van de uitbundige alles-kan-alles-magsfeer tot het verdoemde einde. En dan word je even stil.

4. Sex Education

Vergeet de traditionele lessen seksuele voorlichting. Wie zijn kinderen goed voorbereid de confrontatie met hun razende hormonen aan wil laten gaan, kan hen maar beter de Netflix-reeks Sex Education voorschotelen. Geen onderwerp te gênant, geen taboe te zwaar voor deze reeks over de zoon van een beroemde seksuologe die op zijn middelbare school zijn medestudenten adviseert. Meer nog dan verplichte leerstof is Sex Education vooral een steengoede televisiereeks die op een grappige, ontwapenende en ontroerende wijze laat zien dat we met zijn allen toch maar wat aanmodderen wanneer het over liefde, relaties en seks gaat.

3. Succession

Ondanks een door coronarestricties geplaagde productie leverde HBO-reeks Succession met haar derde seizoen ook haar beste af tot nu toe. Vanaf de eerste aflevering gaat het kneiterhard, zonder dat er ergens doorheen de negen afleveringen nog een luwte komt. Een clanoorlogje tussen de Roy-familieleden, samen met een paar dreigingen die de familiale mediaholding Waystar Royco van buitenaf belagen, maakt vooral de dialogen scherper dan ooit: de personages, met op kop vader Logan (Brian Cox) en zonen Kendall (Jeremy Strong) en Roman Roy (Kieran Culkin), planten volzinnen vol pijnlijke waarheden in elkaars vlees als waren het vers geslepen samoeraizwaarden.

We vergeten vaak dat er meer te beleven valt in Succession dan alleen maar de (gitzwarte) komedie van het leven die wordt getoond. Ook de manier waarop dat laatste gebeurt, met het meest bezeten camerawerk sinds NYPD Blue en de sierlijke, door gierende strijkermuziek ondersteunde wals van in formatie uitrukkende terreinwagens en helikopters, zorgt ervoor dat al uw hersenlobben tegelijk knetteren. Knap hoe showrunner Jesse Armstrong blijft vernieuwen in een serie met een setting – steenrijke inwoners van Manhattan en hun weelderige levens – die al decennialang een uitgewoond cliché is in Amerikaanse tv-fictie.

2. Mare of Easttown

Je kunt een halve Anspachlaan plaveien met de misdaadreeksen die de laatste jaren zijn verschenen. De meeste zijn inwisselbaar en bijgevolg een dikke sof, maar af en toe is er een die opvalt in de massa. Mare of Easttown, met Kate Winslet in bloedvorm, is de beklijvendste whodunit van het jaar.

Winslet speelt Mare Sheehan, een rechercheur in een stadje in Pennsylvania waar elk huisje zijn kruisje heeft. Mare zelf zeult de zelfdoding van haar drugsverslaafde zoon mee, maar dat is niet het enige dat haar achtervolgt. De zaak van een verdwenen meisje sleept al enige tijd aan, tot er een nieuw slachtoffer valt, waarop Mare tegen haar zin detective Colin Zabel aan haar zijde krijgt en de zoektocht in een stroomversnelling komt. Bij het lezen van de synopsis lijkt Mare of Easttown te flirten met alle clichés van het genre, maar eenmaal je aan de reeks begint is afhaken geen optie.

Mare of Easttown is geen misdaadreeks pur sang, maar eerder een psychologisch drama waarbij de moordzaak wordt gebruikt als instrument om de kijker een inkijk te geven in de loopgraven van de personages. Mare of Easttown is verslavend, gelaagd en diepgravend, met Mare Sheehan als een van de beste rollen in Winslets carrière. En het is niet zo dat Winslet hiervoor geen noemenswaardige rollen heeft gespeeld.

1. The White Lotus

Met Armond, de neurotische manager van het Hawaïaanse vakantieresort The White Lotus, zet de Australische acteur Murray Bartlett een van de meest memorabele personages van 2021 neer. Hij schrijdt met tonnen flair door deze grandioze, vlijmscherpe satire van Mike White, die tien jaar geleden al scoorde met de HBO-serie Enlightened. In elke aflevering van The White Lotus is het smullen van Armond, een ex-junkie die geilt op zijn hotelhulpje en die door een aantal onhandigheden zijn oude demonen opnieuw in het gore smoelwerk moet aanstaren.

Voeg daarbij een succulent scenario waarin sociale kritiek en de existentieelste der filosofische beschouwingen op genadeloze wijze met de personages aan de haal gaan. En dat allemaal met de oorstrelende, unheimliche soundtrack van Cristobal Tapia de Veer in de rug, vol disharmonische fluiten, dreigend aanzwellende percussie en dierengeluiden.

Op die manier doet deze serie aan als het uitvouwen van een oeroud ritueel waarin elk moment iemand geslachtofferd kan worden. Verloren zielen genoeg. Jennifer Coolidge schittert als de slaapdronken Tanya McQuoid, wier oude moeder net is overleden. De van Euphoria bekende Sydney Sweeney zet dan weer met brio het vileine generatie Z-meisje Olivia neer.

Het ultraparadijselijke decor van Maui krijgt u er als lekker bevreemdend extraatje bij.

