Is 40 euro voor een lp te veel? ‘Over 40 jaar bestaat de platenboer nog’

Aan een geel vinyl van de Brusselse rapper Jazz Brak is de verzamelaar meer dan 40 euro kwijt. Ook Lana Del Rey, The Weeknd en Taylor Swift brachten onlangs ‘veertigers’ uit. Wat betekenen de hoge prijzen van fysieke platen voor de platenboer?

Je hoeft maar met je vingers door de bakken van de lokale platenboer te glijden en het zweet breekt al los. Bij Music Mania in Gent maakt de laatste lp van Lana Del Rey je 42 euro armer. Aan de soundtrack van The White Lotus op vinyl ben je in dezelfde winkel 50 euro kwijt. “Ook de klanten klagen de laatste tijd weleens over de hoge prijzen”, bekent Karel Van Audenaerde van Music Mania. “Maar ik wil nuanceren: de meerderheid van ons aanbod blijft betaalbaar.”

Een blik op de catalogus van de Gentse winkel bevestigt dat “veertigers”, zoals een medewerker van het Leuvense Bilbo Records ze omschrijft, niet de norm zijn. Wel kosten steeds meer lp’s meer dan 30 euro. “Dat je vroeger tussen 25 en 30 euro betaalde en nu tussen 30 en 35 is als gevolg van de inflatie te verantwoorden”, vindt Van Audenaerde. “Maar dat 45 euro veel geld is, misschien te veel, ga ik niet ontkennen.”

Voor de inflatie waren de prijzen van vinylplaten al gevoelig gestegen. De schaarste van twee grondstoffen, karton en pvc, die daarnaast duurder zijn geworden, net als de transportkosten, kreeg lang de schuld. Maar handelaars wijzen ook naar de pricing policy van de majors.

Nadat Staf De Vos onder meer de verkoopprijs van Led Zeppelins III van de ene dag op de andere met 110 procent had zien stijgen, besliste hij zijn winkel FatKat Records ten grave te dragen. “Het is krankzinnig, het is niet leuk meer”, zei hij toen. De grote labels maken volgens hem de markt bewust kapot om mensen richting streaming te lokken, hun grote verdienmodel.

Tweedehands

“Ik merk de verhoging vooral aan de prijszetting van Universal Music”, zegt Bruno Segebarth van Bilbo Records. “De platen die voordien 21 euro kostten, moeten wij nu voor 39,50 euro aanbieden. Het is erg om te zeggen, maar ik ben de bedragen al gewend.”

Ook hij vindt dat een lichte stijging te verantwoorden is, al moet het binnen de perken blijven. “Er stond daarnet een klant in de winkel bij wie de prijs van de laatste Lana Del Rey – 40 euro – hem voorlopig weerhield om de lp te kopen. We horen wel vaker dat klanten nu twee keer nadenken alvorens vinyl in te slaan.”

Ook Charlotte Kalkman van Kalkman Records in Antwerpen merkt dat bepaalde klanten zich terughoudender opstellen ten opzichte van nieuwe, duurdere platen en zich eerder richten op tweedehands. “Erg hoge prijzen schrikken mensen af, maar de vraag naar vinyl neemt desondanks niet af. We moeten wel het tweedehandsaanbod hoog houden”, zegt ze. “Ik ontvang mensen in de winkel die wekelijks voor tweedehandsplaten komen, maar evenzeer jongeren die één keer per maand een nieuwe lp kopen.”

“Mag ik vragen hoe oud jullie zijn?”, richt Bruno Segebarth van Bilbo Records zich aan de andere kant van de lijn tot twee vrienden in de winkel. “Ze zijn 13 en 14 en kijken naar de hiphopplaten”, zegt hij. Het is een misvatting dat vinyl een luxeproduct is voor 40-plussers. “Het is opvallend hoe jong bepaalde klanten zijn. Als ze iets kopen, gaat het dan wel om een ander volume dan volwassenen – één plaat per maand – maar het is positief dat ze de weg naar ons vinden.”

Bij Music Mania merkt Karel Van Audenaerde een toeneming op van vrouwelijk cliënteel. “35 à 40 procent van onze klanten zijn vrouwen, waar dat cijfer vroeger beduidend lager lag. Er komen evenzeer 17-jarigen als vijftigers langs, maar de meerderheid is tussen de 20 en 40.” Dat toont volgens de Gentenaar aan hoe lp’s geen nicheproduct zijn. Music Mania verkoopt evenveel van popsterren als Taylor Swift als de psychedelica van Altin Gün, zegt hij. “Steeds meer mensen halen een platenspeler in huis, waardoor het potentieel publiek alleen maar groter wordt.”

Bij Kalkman Records – deels platenhandel, deels kunstgalerij – vind je op enkele vierkante meters evenzeer Rihanna, dEUS als een onbekendere Mauritiaanse artiest. Er wordt steeds minder in hokjes gedacht, zo ziet ook Karel Van Audenaerde. “De klanten zijn meer open-minded. Vroeger zag ik niet snel iemand een metal- én een jazzplaat kopen. Nu gebeurt dat wel.”

Geen van de bevraagde handelaars vreest voor zijn toekomst. Charlotte Kalkman van Kalkman Records benadrukt dat de prijsstijging niet voor een negatief verhaal zorgt. “Een plaat van Beyoncé aankopen is moeilijker en duurder geworden, maar Nina Simone en Miles Davis kan je voordelig aanbieden en daar is evenveel vraag naar”, zegt ze. Om haar klanten tegemoet te komen in de prijsstijging, krijg je bij aankoop vanaf 45 euro 10 procent korting.

Café zonder bier

“Als je het bekijkt vanuit het perspectief van Universal Music ‘begrijp’ ik de prijszetting: ze drijven de prijs op, want ze merken dat het product toch blijft verkopen”, aldus Bruno Segebarth van Bilbo Records. “Wij verkopen nu misschien minder, maar de omzet blijft wel hetzelfde.” Karel Van Audenaerde van Music Mania vindt vooral dat onafhankelijke platenboeren moeten uitgaan van hun sterkte: “Wij zijn een café zonder bier maar met platen, waar gelijkgezinden samenkomen.”

“Binnen dertig of veertig jaar bestaan wij daarom nog steeds”, is hij stellig. “Zelfs als de markt in elkaar zakt, zal er altijd een gezonde niche zijn die de weg zal vinden naar winkels als de onze.”

Op zaterdag 22 april vieren de onafhankelijke platenzaken wereldwijd Record Store Day.