Invloedrijke reggaebassist Robbie Shakespeare (68) overleden

Geboren in 1953 in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, leerde hij bas spelen onder begeleiding van Aston Barrett van The Wailers. In het midden van de jaren zeventig ging Shakespeare samen spelen met drummer Sly Dunbar. Hun band had verscheidene namen maar uiteindelijk bleef ‘Sly and Robbie’ overeind. Het duo speelde een toonaangevende rol in de geschiedenis van de reggae.

Shakespeare hielp de unieke sound creëren die te horen is in ‘Murder She Wrote’ en ‘Bam Bam’, die tot de meest legendarische en de belangrijkste reggaesongs gerekend worden. Ze maakten ook filmmuziek, onder andere voor Buffy the Vampire Slayer en Poetic Justice.

Tijdens zijn carrière van bijna 50 jaar werkte Shakespeare samen met een hele reeks artiesten, onder wie Madonna, Bob Dylan, No Doubt, Peter Tosh, the Rolling Stones en Grace Jones. Dertien keer kreeg hij een nominatie voor een Grammy en twee keer was het prijs: in 1984 en 1988. Het muziekblad Rolling Stone plaatste de muzikant op plaats 17 van de 50 grootste bassisten ooit.

De bassist overleed in Florida waar hij onlangs in een ziekenhuis was opgenomen voor een nieroperatie.