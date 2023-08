‘Invasion’, voor het nerdy volkje dat nog eens échte sciencefiction wil zien

Een belangrijk verschil tussen Apple TV+ en andere streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+, is dat het bedrijf erachter ook computers verkoopt. Dat merkt u minstens aan het serieaanbod dat naar uw scherm stroomt. Het ligt niet gewoon aan het feit dat er sciencefictionreeksen met zakjes poen uit Cupertino worden gemaakt. Ook de andere streamers hebben inmiddels een ruim scifi-aanbod en het genre is vandaag per definitie bijzonder populair.

Series als Outer Range (Amazon) en Black Mirror (Netflix) blazen een iets ruimer sporende, cerebrale, dramatisch gedurfde scifi-vorm naar uw tv-scherm. Dingen met hogere thematische aspiraties, met ook de uitdrukkelijke ambitie om het sciencefictiongenre te overstijgen. Lees: met de ijver om een nieuwe The Wire of Breaking Bad af te leveren, maar dan met wormgaten en tijdsparadoxen erin.

Dat is niet het soort scifi dat Apple TV+ aflevert. Daar krijgt u bovenaards tv-voer van een klassieker, geekyer soort. Het soort dat misschien nog wordt gesmaakt door een tiende van het bredere publiek dat ondertussen bestaat voor het genre. Net als een zeker soort computers met dezelfde fruitsoort als logo.

Het is voor dat iets nerdyer volkje dat ook nog eens ‘echte’ sciencefiction wil zien, waarin de bouwstenen van het genre resoluut te zien zijn zonder dat ze worden weggestoken onder de franjes van het hedendaagse prestigedrama, dat Apple series als For All Mankind laat maken. En Foundation. En Silo. En, last but not least, de wellicht grootste pulpreeks uit het hele rijtje: Invasion.

Seizoen 1 kwam in 2021 maar traagjes op gang. Tegen het moment waarop er wél iets te zien was – aliens, met name, toch niet onbelangrijk in een reeks die Invasion heet – zat die debuutjaargang al goed voorbij halfweg. Het zopas begonnen tweede seizoen neemt een veel actievollere start, met een zelfs nogal cliché scène waarin een groep mensen wordt achtervolgd door de eindelijk in beeld gekomen buitenaardsen; een ras van reusachtige geleedpotigen, tot leven gebracht met twijfelachtige computeranimaties. Het lijkt wel een welbepaalde scifi-film uit de jaren negentig.

Maar noem Invasion dan wel een Independence Day voor niet-gelobotomiseerden. Net op tijd gaan bedenkers Simon Kinberg en David Weil op de rem staan, om terug te keren naar de structuur van het eerste seizoen. Daarin wordt de impact van de invasie getoond vanuit drie perspectieven: een groep Britse jongelingen, een Amerikaanse soldaat en een hyperintelligente medewerkster van het Japanse ruimtevaartagentschap. Het genre staat misschien weer op het voorplan, zoals dat lijkt te betamen voor een scifi-reeks op Apple TV+. Maar daarom boet Invasion nog niet in op zijn menselijk drama.

Te zien op Apple TV+