‘Invasion’, spektakelreeks met Belg in de regisseurstoel: ‘Of aliens bestaan? Never say never’

Series of films over een buitenaardse invasie zijn er bij de vleet: wat maakt ‘Invasion’ speciaal?

“Invasion richt de blik in de eerste plaats op de mens, in plaats van op de aliens. Wij volgen jonge tieners in Londen, een getroebleerde soldaat in Afghanistan, een Japanse astronaute op weg naar het internationaal ruimtestation en een Amerikaanse sheriff die aan zijn pensioen toe is. Het zijn diepmenselijke verhalen waarin de kijker zich, zo hoop ik toch, kan herkennen.”

Geloof jij in buitenaards leven?

“Never say never. Ik vind het alleszins een mooi idee dat wij niet alleen in het universum zijn.”

Mooi? Dus de aliens komen ons niet koelbloedig afmaken in Invasion?

“Het gaat er wel hard aan toe, maar het is aan de kijker om uit te dokteren wat die buitenaardse wezens precies komen zoeken op onze aardbol.”

Hoe zien jullie aliens eruit?

“Aha, de hamvraag! Er zijn veel vergaderingen en mislukte pogingen aan voorafgegaan. Zelfs tijdens het draaien hebben we nog geschaafd aan de look van die beesten. Maar ik ga je niet vertellen wat het uiteindelijk geworden is, dat zou de pret bederven.”

Jakob Verbruggen Beeld Maureen De Wit

Welke alienfilms maakten een grote indruk op jou?

“Alien en Aliens: klassiekers in het genre. Ook Invasion of the Body Snatchers vond ik geweldig. Die films onderzoeken wat het betekent om mens te zijn. Ik ben een dromer, ik denk daar graag over na. Door de pandemie krijgt onze serie ook een extra laagje. Ik heb al veel samenhorigheid gezien tijdens de wereldwijde bedreiging van corona, en dat stemt me optimistisch.”

De bekendste naam in de cast is Sam Neill. Volgens zijn Twitter-bio is hij een voltijds wijnboer, al kent de wereld hem vooral van Jurassic Park en Peaky Blinders. Toffe peer?

“Ja, echt een geweldige kerel om mee samen te werken. Al had hij zijn wijn jammer genoeg thuisgelaten.”

Apple TV+ hoopt met Invasion eindelijk een hit à la Game of Thrones of Squid Game te pakken te krijgen. Stond je erg onder druk?

“Ik kreeg zo nu en dan het advies om de boel niet te verknallen, en er keken veel ogen mee, maar dat zorgde er alleen maar voor dat ik mijn huiswerk grondig deed.”

“Ik heb veel van mezelf in Invasion gestoken. Zo hebben we drie maanden lang audities gehouden in Engeland, op zoek naar de strafste tieneracteurs. Na al die voorbereidingen deed het deugd om onze visie op het scherm vertaald te zien. Sommige scènes zijn werkelijk spectaculair: Invasion is blockbustertelevisie.”

Invasion is te bekijken via Apple TV+.

© HUMO