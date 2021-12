‘Invasion’: de stijlvolste buitenaardse invasie van het moment

Wie zich de voorbije weken liet meeslepen door Invasion zag een serie over een buitenaardse invasie die ijzingwekkend traag en met veel poëzie naar een climax meanderde. Nu de epiloogachtige slotaflevering nakende is, lijkt het de moeite om even rustig uit te zoomen. Want wat was het verfrissend om nog eens in een fictiereeks te kunnen kruipen die van een haast tergende, moeilijk te definiëren dreiging zijn handelsmerk maakt. Een serie die bovendien zeeën van tijd neemt om de personages te introduceren, uit te diepen en meticuleus in het narratief te plaatsen.

Wat een buitenkans voor de acteurs! Ze schitteren dan ook bijna stuk voor stuk. Vooral de minder bekende namen: Golshifteh Farahani als de bedrogen echtgenote en radeloze moeder wier overlevingsinstinct overuren draait. Shamier Anderson als de Amerikaanse soldaat die in Afghanistan zijn peloton ziet weggevaagd worden door de surrealistische buitenaardse wezens. Of de tieneracteurs Billy Barratt en Paddy Holland, die met een fenomenale mimiek en een onderkoelde acteerstijl de demonen van hun personages etaleren.

Ook vormelijk toont Invasion zich een grand cru. De schaduwrijke fotografie schuwt felle, oververzadigde kleuren en suggereert een beklemmende somberheid dankzij de donkerste tinten uit het kleurenspectrum. Het doet denken aan Dark en Les Revenants, eveneens alternatieve varianten van vertellingen die je eerder in blockbusters verwacht. Zoals voornoemde reeksen roept Invasion meer vragen op dan dat ze beantwoordt. In deze tijden van sensationeel maximalisme zoals we dat in Squid Game en Hellbound voorgeschoteld krijgen, doet Invasion aan als een visionaire anomalie. Je hoopt dat na afloop van dit eerste seizoen genoeg enigma’s overblijven om over te piekeren.

Op die manier lijken de buitenaardse wezens bijna bijzaak. Schijn bedriegt. Wanneer na de overdaad aan doorwrochte psychologische schetsen de monsters zich eindelijk openbaren, blijken hun voorkomen en hun gedrag het wachten waard. Zonder te veel te verklappen: wie tuk is op Ridley Scotts Alien of op de groteske creaturen uit A Quiet Place mag beginnen likkebaarden. Tussendoor strooit de Vlaamse (!) regisseur Jakob Verbruggen met knipoogjes naar klassiekers zoals War of the Worlds en Lord of the Flies.

Let u ook op het gebruik van de muziek? Weerklinkt daar ‘Drain You’ van Nirvana uit de hoofdtelefoon van Barratts personage? ‘Space Oddity’ van David Bowie onttrekt zich ten slotte aan het cliché door zo schaamteloos het moment suprême te kleuren dat je die binnenkopper grijnzend slikt.

Invasion streamt nu op Apple TV.