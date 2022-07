Internationaal bekroond productiehuis Shelter, bekend van programma's als ‘Wat als?’, houdt er mee op

Het verhaal van Shelter begon dertien jaar geleden met het verborgen camera-programma Benidorm Bastards waarin een stel baldadige oudjes nietsvermoedende passanten voor de gek hield. Het programma werd een instant succes. Niet alleen bij ons maar ook in het buitenland. Met hun eerste programma wisten Van Aelst en co. zowel een Gouden Roos als een internationale Emmy binnen te halen. Met voorsprong de twee meest prestigieuze televisieprijzen die je als televisiemaker op je schouw kan hebben staan. Dat huzarenstukje herhaalden ze nog twee keer met Wat Als? en Hoe zal ik het zeggen? Wat van Shelter het internationaal meest bekroonde productiehuis van ons land maakt.

Maar nu komt er dus behoorlijk abrupt een einde aan de succesverhaal. “Een jaar geleden hebben we onszelf afgevraagd: ‘Waar willen we naartoe? En zien we onszelf dit over vijf jaar nog doen?”, vertellen Van Aelst en Peeters. “Daar kwam een heel duidelijk antwoord op: we zagen het allebei niet meer zitten om dit bedrijf te leiden. We zijn nooit fan geweest van Excel-files, boekhouding en planningen allerhande. We pakten die dingen erbij omdat het de makkelijkste weg was naar de vrijheid die we nodig hadden om de programma’s te maken die we wilden maken.”

Komt daar nog bij dat de ambitie die Shelter naar internationaal succes stuwde bij Van Aelst al een tijdje op waakvlam brandt. “Ik voelde dat ik niet meer de passie had waarmee ik altijd heb gewerkt. Het vuur van de begindagen ontbrak. Ik kon me niet meer opladen om nog maar eens een nieuw programma te bedenken. Dan is er eigenlijk maar één optie: de boel even dicht gooien en terugkeren naar je nulpunt. Hoe pijnlijk dat ook is.”

Peeters wil in de toekomst vaker met mensen werken in een soort coaching-functie en gaat daarom de komende jaren opnieuw studeren. De toekomstplannen van Van Aelst zijn minder scherp omlijnd. “Ik sluit niks uit en sta open voor alles”, klink het.

Het einde van Shelter hoeft trouwens niet noodzakelijk het einde van hun programma’s te betekenen. Een programma als Hoe zal ik het zeggen? of Wat Als? Kan nog een vervolg krijgen. “Alleen zullen wij dat nieuwe seizoen niet meer maken. Het blijven wel onze programma’s dus we zullen eerst checken wie het zou maken, hoe ze dat willen doen en wie er - in het geval van Hoe zal ik het zeggen? bijvoorbeeld - zou presenteren.”

Lees ook Tim Van Aelst: ‘Als een vierde Emmy niet meer hoeft, weet je genoeg’