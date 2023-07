Intelligent, duidend, polemisch: ‘RapCaviar Presents’ is de beste hiphopdocu van het moment

Nooit gedacht dat een van de beste hiphopdocureeksen van het jaar uit de koker van Spotify zou komen, toch niet meteen een bedrijf dat bekendstaat om zijn bedachtzame, maatschappijkritische en genuanceerde omgang met de muziekindustrie. Rapcaviar Presents – de naam werd ontleend aan de ultrapopulaire Spotify-playlist Rapcaviar die wekelijks nieuwe hiphop aanbiedt – is intelligent, duidend, geëngageerd en bij momenten opvallend polemisch.

In nagenoeg elke aflevering staat één artiest centraal, zij het dat de rapper in kwestie als startpunt fungeert voor een uitgebreide thesis over die aspecten in de hiphopcultuur die hem of haar aanbelangen. Zo wijden de episodes over Roddy Rich en Polo G uit over de geestelijke gezondheidsproblemen van rappers. Het uitstekende, diepgravende portret van Tyler, the Creator dient als een aanklacht tegen de repressieve wijze waarop Afro-Amerikaanse artiesten en zwarte mannen tout court al decennialang worden afgeschilderd door witte media en machtshebbers.

Tyler The Creator Beeld Disney

Iets gelijkaardigs gebeurt in de aflevering over de sexpositive dames van City Girls. “Het is ronduit tiranniek hoe vrouwen in een hokje worden gestopt”, zo klinkt het daar. City Girls etaleren er hun seksualiteit “op hun eigen voorwaarden en zijn trots op hun seksuele bekwaamheid waardoor mannen zich geïntimideerd voelen.” In die lijn ligt ook de aflevering over de erg populaire Coi Leray, een jonge ster die niet noodzakelijk beantwoordt aan het gangbare schoonheidsideaal in de showbizz en daardoor online met bodyshaming werd overspoeld, waarna ze in een depressie verzeilde. De serie belicht vervolgens de mode en de vrouwenlichamen sinds de jaren 1920 evenals het meedogenloze dedain waarmee patriarchale wetten en normen zwarte vrouwen altijd hebben gedwongen zich te conformeren.

Belastingen

Subliem is de episode over hoe de Amerikaanse regering tot de dag van vandaag rappers surveilleert en hen probeert te vervolgen “alsof het misdaadsyndicaten” zijn. “Hiphop staat voor de wedergeboorte van onze beschaving”, zo stelt de zwarte politicus Jamaal Bowman het. “Rap komt van mensen die voor dood werden achtergelaten. Nu probeert men hen de gevangenis in te sturen voor datgene waarmee zij zich zelf proberen te bevrijden”.

Killer Mike, één helft van het populaire duo Run The Jewels, onderlijnt er hoe de Amerikaanse autoriteiten rappers er “blijven aan herinneren dat we zwart zijn”. De vrees voor de politieke macht van rapsterren is groot, zo beweert Mike. “Rappers zouden hun enorme achterban wel eens kunnen oproepen om volgend jaar geen belastingen meer te betalen. Daarmee tref je het systeem in de kern.” Hij schrikt zelf van die uitspraak en voegt er grijnzend “That might get me killed” aan toe.

Te zien op Disney+