Instagram staat dan toch Almodóvar-filmposter met tepel toe

Dat gebeurde omdat de poster “in strijd was met de regels omtrent naaktheid”, liet moederbedrijf Facebook woensdag aan Associated Press weten.

Facebook komt nu echter op dat besluit terug. In een statement via e-mail bood het bedrijf zijn excuses aan: “We maken uitzonderingen om naaktheid in bepaalde omstandigheden toe te staan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een duidelijke artistieke context. We hebben daarom de posts met de Almodóvar-filmposter hersteld op Instagram, en het spijt ons echt voor de verwarring die is ontstaan.”

De notie ‘artistieke context’ bleek eerder deze maand al een wankele koord te zijn. Facebook had toen de pagina van museum Mu.ZEE geblokkeerd, vanwege een foto waarop kunstenaar Constant Permeke te zien is die aan een van zijn naaktsculpturen werkt. Mu.ZEE kreeg ondertussen zijn Facebookpagina terug, maar beloofde de strijd tegen de artistieke censuur te blijven voeren: “Artistieke censuur leidt tot vertekening en verarming. Daarom zal Mu.ZEE meer dan ooit blijven ijveren voor het zo breed mogelijk delen van kunst met zo veel mogelijk mensen, ook via sociale media”, klonk het toen in een persbericht

De richtlijnen van Facebook en co zorgen niet alleen in de cultuursector voor frustraties. Ook gewone gebruikers ergeren zich al langer aan de tepelcensuur, getuige de #FreeTheNipple-beweging. Het is overigens enkel een vrouwentepel die niet welkom is op de sociale netwerksites, een mannentepel wordt niet gecensureerd.