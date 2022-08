‘Inside the Mind of a Cat’ bespaart me heel wat googelen over onze dakhaas

Honden hebben een baas, maar katten hebben personeel: dat cliché mag ondergetekende al een jaar of twee keihard aan den lijve ondervinden nu hij zelf een van de lijfeigenen is van een zwarte dakhaas. Een kat in huis hebben doet rare dingen met een mens. Mijn geliefde en ik spreken onze kat bijvoorbeeld aan met een schril stemmetje als dat van Elmo uit Sesamstraat. En we leggen een serviliteit voor het monster aan de dag waarvan de bazen die ik ooit als loontrekkende heb versleten alleen maar hadden kunnen dromen.

De vraag is ook altijd: wat krijg je precies terug voor die devotie? Whisky, zoals we ons beest hebben gedoopt, is zo’n eigenzinnig, zelfzuchtig mormel dat ik blij ben dat een van de kattenexperts in de Netflix-documentaire Inside the Mind of a Cat bevestigde dat uw kat u effectief graag ziet. Al waren er tegelijkertijd verdacht veel deskundigen die een antwoord op die vraag probeerden te ontwijken.

De docu is een verhelderend uur, vol weetjes over katten waar je op zichzelf weinig aan hebt. Zoals dat ze al rennend topsnelheden tot boven de 50 kilometer per uur kunnen halen, en dus in principe kunnen worden geflitst in de bebouwde kom. Maar vaak is het ook schateren om de vele, vele dingen die je als kattengehorige meteen herkent. Een frenetic random activity period bijvoorbeeld: je weet precies wat de connaisseurs bedoelen wanneer ze die term in de mond nemen.

De verschillende manieren van zwiepen met de staart, de geluiden die ze maakt: ik betrap mezelf erop dat ik vaak naar Google grijp om het gedrag van ons beest te helpen duiden. In Inside the Mind of a Cat worden daardoor dingen verteld die ik allang wist, maar tegelijkertijd bespaart dit Netflix-uur me ongetwijfeld een paar toekomstige trips naar de laptop.

Mannelijke hondeneigenaars uit mijn kennissenkring uiten weleens hun dedain voor de kat bij wier huispersoneel ik behoor. Want “wat voor vent heeft nu een kat in huis in plaats van een hond? Zo’n dier luistert niet!”

Mannen met honden: daar hangt vaak zo’n vermoeiend, reactionair jarenvijftigmachismo aan vast. Ik antwoord hen dan vaak dat ik mijn hond het liefste gestoofd heb, met wat kokosmelk, pindasaus en een toets van rode curry. (Louter ter provocatie, haast ik me om erbij te vertellen: een paar van mijn favoriete wezens op de planeet zijn honden, en ik weet dat er in Aziatische landen grote inspanningen gebeuren om de consumptie van honden- en kattenvlees tegen te gaan.)

Maar sinds Inside the Mind of a Cat kan ik hen ook fijntjes melden dat straffen, de makkelijkste pedagogische methode, niet werkt bij katten, en dat zij zo’n beest dus simpelweg niet aankunnen.

