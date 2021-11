Insecure op Streamz: alle clichés onderuit gehaald

“Zwarte mensen worden blijkbaar zelden met onzekerheid geassocieerd”, aldus Prentice Penny, de showrunner van Insecure, in The New York Times. “Toen we deze serie pitchten bij onze bazen, kreeg vooral de titel veel tegenwind.” Maar kijk, vijf seizoenen verder is de reeks uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke van haar generatie. Bedenkster en hoofdrolspeelster Issa Rae groeide zelfs uit tot een veelgevraagd influencer. Haar verhalen over doodgewone, onvolmaakte Afro-Amerikanen in L.A. die hun dagen met vallen en opstaan moeten doorkomen, bleken zo’n gat in de markt te vullen dat Insecure niet zelden als een zelfhulpgids werd beschouwd, vooral door zwarte vrouwen die in Rae’s personage Issa Dee een rolmodel zagen.

Rae haalt gracieus de clichés onderuit. In de grijze zone tussen Black Panther en de archetypische drugsdealerkarikatuur lagen zo veel onvertelde verhalen over zwarte mensen te rapen. “Het was alsof de serie door Afro-Amerikanen werd gezien als een soort toestemming om zich kwetsbaar en onzeker te kunnen tonen”, aldus Rae.

Meteen maakten Rae en haar crew van de gelegenheid gebruik om onontdekt, zwart talent uit de film- en tv-wereld aan te trekken, zowel voor als achter de camera. Sinds seizoen vier is Insecure ‘all black’. De witte personages die de eerste seizoenen fungeerden om de wereldvreemdheid van goedbedoelende linkiewinkies en hun onbeholpen microagressies te tackelen, werden uit de serie geschreven. Zie het als een reactie op spierwitte tv zoals Friends, Seinfeld en Girls – van laatstgenoemde serie wordt Insecure soms de Afro-Amerikaanse versie genoemd.

Citymarketing

Seizoen vijf, dat zopas startte op Streamz, probeert de eindjes van de scheefgelopen relaties uit de vorige seizoenen opnieuw aan elkaar te knopen. Onder de schijnbaar futiele besognes rond vriendschap en romantiek schuilt evenwel tonnen empowerment. Niet alleen dankzij de elegante regie van Melina Matsoukas, maar ook dankzij de excellente muziek: superster Solange Knowles diende als ‘music consultant’, soulprins Raphael Saadiq componeerde de soundtrack. Nieuwlichters uit hiphop en r&b mogen tal van scènes opfleuren met kekke beats.

Daar houdt het niet op. De personages lopen rond in outfits van zwarte designers. Verhaallijnen over de rehabilitatie van zwarte ex-gevangenen en colorism (discriminatie binnen een vermeend ras op basis van gradaties in de huidskleur) verlenen het bitterzoete alledaagse nuance. En dan is er de blitse citymarketing: zelden zo veel zin gehad in een trip naar Los Angeles na het zien van een Insecure-aflevering. Issa Rae schildert weinig bekende plekjes zoals Baldwin Hills, Windsor Hills, View Park en tal van restaurants en bars af als niet te versmaden hotspots.

Dat allemaal om de middelmatigheid van de doorsnee Afro-Amerikaanse urbanite in de verf te zetten? Voorwaar. Zij het dat die doordeweeksheid op een excellente wijze wordt geserveerd.

Insecure, nu op Streamz