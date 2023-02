Ingetogen ‘Saint Amour’ zoekt ‘de rafelranden van de liefde’ op

Terwijl geliefden elkaar wereldwijd in de ogen keken, gaf Behoud de Begeerte op Valentijnsdag in NTGent de aftrap voor zijn jaarlijkse literaire hoogmis. Slaan de vonken volop over op deze Saint-Amour?

Hoeveel gradaties van liefde en lust kun je verkennen in een literair programma dat in ijltempo op zijn dertigste editie afstevent? Heel veel natuurlijk, van jaloezie tot onversneden lust, van chagrin d’amour tot verraad en pijn, van onbeantwoorde hartstocht tot inwisselbare seks. Staat de wereldliteratuur tenslotte niet bol van de amoureuze hoog- (en laag)standjes?

Dit jaar begeeft Saint Amour, nog steeds het pronkjuweel van Behoud de Begeerte, zich welbewust in de schemerzone en exploreert ze “de rafelranden van de liefde”. Vloeiende identiteiten, ambigue relaties die buiten de maatschappelijke lijntjes kleuren of veranderde schoonheidsidealen. Saint Amour betrapt meer dan ooit de tijdgeest. “Waarom kan ik niet ‘gewoon’ homo- of heteroseksueel zijn? Niet ‘gewoon’ monogaam? Niet ‘gewoon’ gewoon?”, zo vraagt bijvoorbeeld de Nederlandse debutante Nikki Dekker zich retorisch af in haar essayistisch getinte roman Diepdiepblauw.

Beeld Dries Luyten

Opmerkelijk ook hoe Saint Amour uitdrukkelijk de loper uitrolt voor Nederlandstalig aanstormend talent – van Nina Polak tot succesdebutanten Tobi Lakmaker en Angelo Tijssens – terwijl er dit keer zuiniger wordt omgesprongen met topauteurs. Met de Italiaan Paolo Giordano, die zonet Tasmanië publiceerde, als enige internationale gast, terwijl Joke van Leeuwen op haar zeventigste (én productiever dan ooit) als enige twee keer op één avond mag aantreden.

En dat gebeurt in een fraai uitgekiend decor, met in rode neonletters de woorden ‘Love must wait’ (geplukt uit een song van Pieter-Jan De Smet) én een lange tafel – met centraal een fruitmand – waarachter de aantredende auteurs zich kunnen verschansen op de tonen van Satie’s overbekende ‘Gymnopedie no 1'. Om af en toe overhuifd te worden door frivole lichtkransen.

Verbale smeerolie

Lag het aan de piepjonge, nog wankele nieuwe Nederlandse presentatrice en podcaster Charlotte Remarque dat de panache in deze voorstelling soms ontbrak? Remarque, in lange streepjesjurk, putte zich uit in uitleggerige introducties terwijl haar fletse grapjes ergens in het zwerk bleven hangen. Je zou voor minder verlangen naar de verbale smeerolie van voormalig Saint Amour-ceremoniemeester Sven Speybrouck. Of stond de potige muziek van Pieter-Jan De Smet (PJDS) iets te haaks op de eerder ingetogen, misschien té ernstige atmosfeer van de voorstelling?

Deze Saint Amour-editie heeft iets meanderends, ongrijpbaar of ja, diffuus, al sluit dat natuurlijk wel bij het thema aan. Met Joke van Leeuwen werd het decor trouwens meteen efficiënt ingezet. Ze las – niet toevallig – uit haar lange gedicht Aan tafels geritmeerde, krachtige verzen over de sporen die mensen in dingen achterlaten of over ouder-zijn, waarvan zinsneden op het tafeldoek werden geprojecteerd. Een mooie vondst, én Van Leeuwen weet intussen wél hoe ze haar teksten voor het podium moet kneden. Debutante Nikki Dekker posteerde zich vervolgens vol zelfvertrouwen bovenop de tafel én las met animo voor uit Diepdiepblauw, van “een geblesseerd tongriempje” tot “voortdurend met al die mensen naar bed gaan” en de vraag “wat ervoor nodig is om te worden wie je bent?”. Met een onderwaterwereld als parallel leidmotief.

Meer dan ooit is Saint Amour dit jaar een debutantenbal, zo lijkt het. Tobi Lakmaker en Angelo Tijssens mochten in duo aantreden én je kon er niet omheen dat hun boeken wel erg uiteenlopende registers bestreken. Lakmaker klonk wat routineus toen die uit zijn stekelige maar ook gevoelige De geschiedenis van mijn seksualiteit las, voortdurend in zijn haardos krabbend en neuspunt bevoelend. Close-scenarist Angelo Tijssens mocht meer poer steken in de wat gedragen passage uit zijn warm onthaalde debuut De randen: “We zijn een tent van vel en wol en zaad en sigaretten, een schelp.” Maar dichter en prozaïst Hans Depelchin liet ons wél opveren.

Depelchin, die zichzelf “een verzinnebeelder” noemt, ging soepel aan de haal met verzen uit zijn bundel Spanriem, “een ode aan de liefde, die aanzwelt, piekt en weer kantelt”, en bracht ze zonder spiekboekje gloedvol tot leven, uitdrukkelijk connectie met het publiek zoekend. De jonge Vlaams-Tunesische Wided Bouchrika laat in haar rauwe, grillige debuut Teer haar hoofdpersonage een veelvoud aan levens leiden en seksuele grenzen verkennen. Met frêle, soms trillende stem leek Bouchrika eventjes bijna te verzwinden achter de lange tafel. Maar haar fragment bleef overeind.

In Nederland rijst de ster van Nina Polak, maar bij ons heeft ze nog veel lezersharten te veroveren. Of haar excerpt uit haar veelgeprezen roman Buitenleven (waarin twee vrouwelijke geliefden op het platteland een oud huis met een diepe tuin betrekken) daar verandering in brengt? Nee, daarvoor bleef het te zeer een appetizer. Dan wist Paolo Giordano, met zijn zoetgevooisde Italiaans, veel meer beroering te veroorzaken. Giordano, met de looks van een zelfzekere en charmante boy next door, bracht een fragment over een veertigjarige man die zich “steriel, beroofd van een toekomst voelt” in een huwelijk waarin de kinderwens onbeantwoord blijft en zich op mondiale klimaatproblemen stort. Is een vakantie op een eiland “een zeer hedendaagse vorm van relatietherapie”?

En zo sneed deze Saint Amour in goed anderhalf uur als vanouds veel hedendaags amoureus ongerief aan, “balancerend op de dunne grens tussen liefde, nonchalance en onbegrip.” Met soms te bedaarde fragmenten sloeg de vonk mondjesmaat over. Bleef de zwelgende erotiek en lust iets te vaak achter slot en grendel?

