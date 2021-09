Ingeborg onder vuur omdat ze coronapaspoort wou krijgen zonder vaccin

In het gesprek vertelt Ingeborg over haar twijfels rond de coronavaccins. “Ik heb mijn spuitje toch gehaald, omdat ik dan niet meer getest zou moeten worden voor elke televisieopname”, legt ze uit. “Maar wat blijkt? Dat moet nu nog steeds! Dus ik krijg nog altijd die stok in mijn neus.”

Het tv-gezicht probeerde onder het vaccin uit te komen in het vaccinatiecentrum zelf. “Ik vroeg aan die hele lieve verpleegster om het spuitje in de vuilbak te spuiten en mij gewoon een pasje te geven”, aldus Ingeborg, die gehoopt had het vaccinatiebewijs te krijgen zonder wel degelijk gevaccineerd te zijn. “Ik heb dat héél lief gevraagd, maar ze zei: ‘Nee, dat kan niet.’” Uiteindelijk liet de zangeres en presentatrice zich wel vaccineren.

Vanuit verschillende hoeken komt nu heel wat kritiek. Zowel op Ingeborg, omwille van haar controversiële uitspraken. maar ook op MNM, dat haar een forum gaf zonder de uitspraken te kaderen of daar een andere, deskundige stem tegenover te zetten.