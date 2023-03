Inès van den Kieboom (92), belofte van de schilderkunst: ‘Na een paar uur schilderen verga ik van de pijn. Maar je ploetert voort’

Om de grote belofte van de schilderkunst te ontmoeten, moeten we ons naar een woon-zorgcentrum in Antwerpen begeven. Voor de deur van haar serviceflat staat een rollator. Naast de bel hangt een plaatje met, in sierlijke kalligrafie, haar naam: mevrouw Inès van den Kieboom. ‘Ik begrijp perfect waarom mijn werk zo goed verkoopt.’

Het interieur van haar tweekamerflat lijkt wel een decor van James Ensor. Het meubilair van Het burger­salon en Namiddag in Oostende samengepropt in een ruimte van – wat zal het zijn? – twintig vierkante meter. Maar dan met meer boeken, kadertjes, beeldjes, kistjes en potjes. De schilderijen staan achter en tegen elkaar op de vloer. Onder de salontafel ligt een reservelading karton en papier, ernaast een stapel kranten en tijdschriften. En in de grote sofa zit, als een curiosum te midden van haar curiosa, als een heerseres over een krimpend universum, de kunstenares.

De vergelijking met Ensor is niet lichtzinnig. Inès van den Kieboom is geboren en getogen in Oostende. Jaargang 1930: kind van het interbellum, bloem uit de bloeiperiode. Ensor en Léon Spilliaert leefden nog. Het station van Oostende heette ‘Ostende Ville’. Een hotelovernachting kostte 15 frank. Haar oudere zus Lucrèce, bijgenaamd Lulu, zou later een zoon op de wereld zetten wiens voornaam we allemaal kennen: Arno. Le plus beau.

Maar vanaf deze week is zijn tante Inès de ster van de familie. Komende donderdag opent haar eerste solotentoonstelling bij Tim Van Laere Gallery. “Ik hoop maar dat ik het haal”, zegt de 92-jarige, zonder een zweem van ironie.

Dus hier woont en werkt u...

“Ja, klein hè? Ik zit hier nu ruim een jaar, sinds Nieuwjaar 2022. In het begin was ik verschrikkelijk opstandig, ik dacht dat ik zot werd. Het heeft zeker een week geduurd voor ik mij bij de situatie kon neerleggen. Ik ben het nochtans gewend mij aan te passen. Ik heb het eens geteld: ik ben in mijn leven 27 keer verhuisd. Maar hier was het moeilijk.”

Waar woonde u voordien?

“In een seniorie in de Lange Lozanastraat. Daar was dag en nacht verzorging. Als ik mij niet goed voelde, hoefde ik maar op een knopje te duwen en ze stonden er voor mij. Maar toen veranderde het regime daar. Mijn kamer werd een zogenaamde assistentiewoning. Weg verzorging, weg keuken. Dat wil je op je oude dag toch niet meer meemaken? Nu, dit is ook een assistentiewoning. In het weekend is hier geen kat, dan zou ik in mijn blootje door de gangen kunnen lopen. Maar er is wel een grote, mooie tuin. Dat heeft de doorslag gegeven, daarom ben ik naar hier gekomen.”

BIO geboren in 1930 in Oostende • autodidact in de schilderkunst • stelde in 2022 voor het eerst tentoon in een brocantewinkel • behoort nu tot de artiestenstal van Tim Van Laere Gallery • woont en werkt in een woon-zorgcentrum in Antwerpen • is de tante van Arno • op 23/3 opent haar solo-expo Le temps des cerises in Tim Van Laere Gallery

En waar schildert u, als ik vragen mag?

“Daar in de hoek staan twee schragen. Ik leg er een plank overheen, en daarbovenop komt dan de drager waarop ik schilder, een houten paneel of een stuk karton. (wijst) En op het bijzettafeltje liggen mijn verftubes en mijn penselen.”

Werkt u zittend of staand?

“Zittend gaat niet, hè. Ik werk altijd staand, ­gebogen over het schilderij.”

Lukt dat nog goed, op uw 92ste?

“Nee, maar ik doe het wel. Als ik een paar uur geschilderd heb, verga ik van de pijn. Dan doet heel mijn lichaam zeer. Maar ja, je wilt schilderen en je ploetert voort...”

Waarom koopt u geen ezel? Dan kunt u erbij gaan zitten.

“Omdat ik het zo gewend ben. Hoe moet ik dat uitleggen? Ik vrees dat er te veel afstand is tussen mij en het schilderij als het rechtop staat. Ik moet het gevoel hebben dat ik in het schilderij zit, bijna met mijn neus erop. En als het klaar is, zet ik het daar tegen het boekenrek. Dan kijk ik ernaar en vraag ik me af: wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?

“Ik heb eens een groot schilderij van een ­coureur gemaakt. Jaren later vroeg iemand me: ‘Inès, waarom heeft die maar één been?’ Ik zweer het: dat was mij nog niet opgevallen. Een coureur met één been, haha. Dat werk hangt nu bij een verzamelaar in Parijs, in een huis waar de weduwe van Henri Matisse nog heeft gewoond.”

Hebt u het ontbrekende been erbij geschilderd?

“Ba neenk. Voor mij was dat schilderij af. (lacht) Als ik aan het schilderen ben zit ik in een roes, vol drift en energie. Dan zie ik weleens iets over het hoofd. Maar als ik beslist heb dat het klaar is, kom ik daar niet meer op terug.”

Inès van den Kieboom in haar serviceflat: 'Ik zit hier nu ruim een jaar, sinds Nieuwjaar 2022. In het begin was ik verschrikkelijk opstandig, ik dacht dat ik zot werd.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Hebt u een vaste werkroutine, of verschilt die van dag tot dag?

“Wanneer ik wakker word denk ik: welke dag is het vandaag? Moet ik koken of heb ik gisteren al gekookt voor twee dagen? Dan ontbijt ik, en als ik mij goed voel begin ik te schilderen.

“Ik heb maar één vast ritueel: ’s middags hou ik een siësta. Om klokslag één uur ga ik op mijn bed liggen en zet ik de tv aan voor het middagjournaal. En dan sukkel ik in slaap. Ik zie altijd het begin van het nieuws, maar ik haal nooit het einde. Twee uur later word ik wakker. ­Vervolgens maak ik mijn dagelijkse wandeling in de tuin.”

Dus u moet ’s avonds opnieuw naar het journaal kijken?

“Ja, en dan val ik weer in slaap. Ik kan altijd en overal slapen, al van kindsbeen af. Het eerste wat mijn vader deed wanneer hij thuiskwam van zijn werk, was op zoek gaan naar mij, zijn lievelingetje. ‘Waar is ons klein Inèsje?’, zei hij dan. Soms vond hij mij slapend onder de tafel, soms achter de zetel, en soms in de wasmand. Mijn lichaam had dat nodig, want ik was altijd ziek. Zwakke longen, zwakke alles. Ik ben prematuur geboren, ik woog anderhalve kilo toen ik ter wereld kwam. ‘Je was niet groter dan de koffiekan’, zei mijn moeder altijd. Ik ging vaker niet naar school dan wel.”

En zie: u hebt alles en iedereen overleefd, en nu krijgt u ook nog een carrière.

“Ik heb vanmorgen nog geschilderd. (toont haar handen) Kijk, er hangt nog verf aan mijn vingers. (wijst) Dat kleine schilderij daar heb ik gisteren opgezet, en dat grote naakt daar achter de zetel eergisteren. Ik heb onlangs ook een schilderskiel aangeschaft – daar ben ik dan 92 jaar voor moeten worden. (lacht) Op een gegeven moment stonden er meer dan honderd schilderijen in mijn kelder, en overal slingerden collages en kijkdoosjes die ik in elkaar had geknutseld. Gelukkig heb ik nu een galerie die alles wat afgewerkt is komt ophalen. Dat is een gerief.”

Ik heb nochtans gehoord dat u niet graag ­afstand doet van uw werk.

“Mijn dochter zei vaak tegen mij: ‘Mama, waar moet ik er toch mee blijven als jij er niet meer bent?’ Dan antwoordde ik luchtig: ‘Breng alles maar naar het containerpark.’ Maar eigenlijk vond ik dat een pijnlijk vooruitzicht. Ik heb altijd voor mezelf geschilderd, niet om anderen te behagen of voor de commerce. Ik beschouwde mijn schilderijen als mijn kinderen, ik wilde ze om mij heen hebben.

“Dat is veranderd toen ik vorige zomer die tentoonstelling kreeg in galerie Aboli Bibelot (een brocantewinkel annex galerie in de Muntstraat in Antwerpen, red.). Toen wilde ik wél verkopen. Niet zozeer voor mezelf, maar voor die jongen ocharme (kunstenaar en galerist Gavin Vanaelst, eigenaar van Aboli Bibelot, red.). Want hij stak fameus zijn nek uit, hè, door een tentoonstelling te organiseren van een oude madam die niemand kende.

“Ik dacht: als er maar één of twee schilderijen verkocht worden, geef ik hem de volledige opbrengst. Zo bang was ik dat het een flop werd. (lacht) Binnen de kortste keren was de hele expo uitverkocht. Tim Van Laere kocht drie werken op de vernissage. En nu zit ik in zijn artiestenstal.

“Ik begin nu ook te begrijpen waarom mijn schilderijen zo goed verkopen...”

En de verklaring is?

“Vele jaren geleden ging ik eens naar een tentoonstelling met werk van Paul Snoek, in galerie De Zwarte Panter. Dat interesseerde mij omdat ik Snoek altijd een goede schrijver heb gevonden – jammer genoeg veel te jong gestorven. Wel, ik stond daar op de dorpel, ik keek naar binnen en... ik ben meteen weer weg­gegaan. Al die werken leken op elkaar!

“Ik had het gevoel dat ik vanuit het deurgat alles al had gezien. Dat is toch geen tentoonstelling? Mensen moeten toch verrast worden als ze een tentoonstelling bezoeken? Dat heb je met mijn werk wél. Ik hoor het aan de reacties van de mensen: ‘Da’s ook een schone, en die ook, en die daar ook.’ Ik zit hier niet te stoefen, hè. Het is een vaststelling: al mijn schilderijen zijn blikvangers. Lieg ik?”

'Spelende vrouwen' (ca. 1990) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

'De hammam' (1989) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

Wat ik opmerkelijk vind, is dat je aan een werk van u niet kunt zien uit welke periode het dateert. Een schilderij uit de jaren 1970 of eentje van vorig jaar: qua toon lijken ze heel erg op elkaar.

“Dat zal dan mijn stijl zijn, zeker? Men zegt vaak tegen kunstenaars: je moet evolueren. Maar ik kan niet evolueren. Ik doe altijd hetzelfde: ik schilder wat ik om mij heen zie. Het dagelijks leven, hoe het is of hoe het was. Ik begin met een welbepaald idee, bijvoorbeeld een herinnering die wordt opgeroepen door een familiefoto, en dan... is het alsof het schilderij zichzelf schildert. Alsof ik de controle erover verlies. Terwijl ik bezig ben ontstaat er iets ­anders. Vraag me niet hoe of waarom.

“Dus evolueren, ik zou niet weten hoe dat moet.... (denkt na) Ik kan eigenlijk niet schilderen. (hilariteit) Ik bedoel daarmee: ik ben een auto­didact, ik heb geen academie gevolgd. Ik spreek de officiële taal van de kunst niet. Mijn taal, mijn beeldtaal, is ergens daarbuiten ontstaan.

“Ik geef een voorbeeld. Pas onlangs heb ik geleerd om de contouren van mijn figuren eerst met houtskool aan te brengen op het paneel. Vroeger deed ik dat niet. Ik begon met het hoofd, om op het einde vast te stellen dat er geen plaats meer was voor de voeten.

“Daarom is mijn motto ‘plus est en vous’. Ge moet niet zeggen: ‘Ik kan dat niet.’ Ge moet zeggen: ‘Ik kan dat niet’ en er toch aan beginnen! Begrijpt ge? Zo heb ik het altijd gedaan. Soms sta ik hier te vloeken: ‘Ik kan het niet, het wordt niks!’ Maar toch schilder ik gewoon voort, met de moed der wanhoop. En uiteindelijk komt het altijd goed.

(denkt na) “Ik heb een portret geschilderd van mijn dochter Fiona, die in 2008 overleden is aan kanker. Haar gezicht kon ik niet gelijkend krijgen. En toch herkent iedereen mijn dochter in dat portret. Ik heb mezelf geschilderd in mijn schilderskiel. In alle eerlijkheid: de vrouw op dat schilderij lijkt niet op mij. En toch zegt iedereen: dat is een zelfportret! (lachje) Ze herkennen mij natuurlijk aan mijn parels.”

Ja, u bent al even herkenbaar aan uw parels als Frida Kahlo aan haar wenkbrauwen.

“Er zijn vrouwen die úren nodig hebben om zich op te maken en een beetje treffelijk voor de dag te komen. Ik twee minuten: ik plens wat water in mijn gezicht, trek een zwart lijntje onder mijn ogen, parels in mijn oren, parels rond mijn nek, en klaar.”

Zijn er kunstenaars met wie u zich verwant voelt?

“Er zijn schilderijen waarvan ik denk: ik wilde dat ik ze gemaakt had. Maar kunstenaars? Nee. Sommige schilders van de Latemse school vind ik heel goed: Frits Van den Berghe, Gustave Van de Woestyne, Constant Permeke. De eenvoud van hun figuren spreekt mij aan. Of neem die naïeve schilder, die absoluut niet naïef was, hoe heet hij ook alweer? Edgard Tytgat! Ik was zot van Tytgat. Maar ik schilder niet zoals hij, en ook niet zoals Permeke.

“In het Centre Pompidou in Parijs heb ik eens voor een werk van Picasso gezeten, op een bankje. Ik werd onwel! Ik heb me moeten neerleggen op dat bankje. Mijn dochter Petra, die erbij was, zei: ‘De mensen zullen denken dat je een conceptueel kunstwerk van Marina Abramovic bent.’ Maar jalóérs dat ik was, op Picasso, op zijn prachtige schilderij. Vraag me niet meer welk schilderij. Ach ja, er zijn zo veel goede kunstenaars.”

En de grote Oostendse schilders: James Ensor, Léon Spilliaert, hebben die u beïnvloed?

“Spilliaert is een van mijn favorieten. Ensor ook, maar vroeger meer dan nu. In Oostende was er een schoenwinkel die werd uitgebaat door een vrouw uit de vriendenkring van Ensor. Er lagen altijd vier of vijf etsen van hem in de etalage, tussen de schoenen. Ik herinner me dat ik als kind altijd naar die etsen bleef kijken, de schoenen interesseerden me niet. Maar ja, wie ziet die iconische beelden van Ensor níét graag? De maskers, de gendarmen. De intocht van Christus te Brussel: ongelooflijk toch?”

U leeft hier tussen de boeken...

(kijkt rond) “Het is misschien een vijfde van de bibliotheek die we ooit hadden. Toen ik van een groot appartement in Oostende naar dat miniflatje in de seniorie verhuisde, moest ik kiezen: ofwel nam ik al mijn kleren mee, ofwel zo veel mogelijk boeken. Ik heb voor de boeken gekozen. In mijn nieuwe slaapkamer zaten de kleren in een kleine vestiairekastje, maar er stonden wel drie grote rekken vol boeken.

“Zonder kan ik niet leven. Met mijn eerste echtgenoot heb ik in een hoeve in Ranst gewoond. In die periode ging ik elke zondag naar de bibliotheek in Lier, waar je vijf boeken per keer mocht ontlenen. Mijn man had geen tijd om te lezen, dus met zijn lidkaart erbij kon ik tien boeken per week ontlenen. Die las ik allemaal uit.

“Abel Gholaerts van Louis Paul Boon: wie kent dat boek nog? Ik was er ’s morgens aan begonnen, en tegen de avond had ik het bijna uit. Ik vond dat zo jammer, dat ik trager begon te lezen. En nadat ik het had dichtgeklapt, heb ik onmiddellijk een brief naar Boon gestuurd.”

Wat stond er in die brief?

“Dat hij de Nobelprijs voor Literatuur moest krijgen, tiens. Hij heeft me een lang antwoord gestuurd. Dat moet hier nog ergens rondslingeren, maar ik weet niet waar. Willem Elsschot is ook een van mijn favoriete schrijvers. Maar Hugo Claus vind ik overroepen. Die heeft zijn roem zelf gecreëerd.

(droomt weg) “Toen ik vijftien, zestien was, haalde ik boeken voor volwassenen uit de bib van Oostende. Ik las Jane Austen: toen een verboden vrucht, nu een rage. De bibliothecaris kneep een oogje toe. Ik weet nog dat hij zei: ‘Mamzeltje, niemand heeft zoveel leeshonger als jij.’

Ook van kindsbeen af?

“Ja, ik lag altijd te lezen in bed. Want ik was altijd ziek. Mijn zussen gingen naar school, mijn vader ging werken, mijn moeder deed beneden het huishouden, en ik mocht dan in het grote bed van mijn ouders gaan liggen. Zij waren zelf ook verwoede lezers. Ik kreeg iedere week de Bravo (een Duits jongerenmagazine dat ook in het Nederlands verscheen, red.), de Sjors en Sjimmie, en nog een hoop andere stripreeksen. Humo lees ik al van toen ik zeven jaar was. Maar nu heb ik er geen tijd meer voor. Nu slorpt het schilderen al mijn tijd op.”

Als we naar uw verzameld werk kijken, zien we dan uw leven voorbijkomen?

“Grotendeels wel. Ik heb niet genoeg fantasie om dingen te verzinnen. Ik vertrek meestal van een foto, een herinnering, of van iets wat mij frappeert uit het nieuws. Oostende en de zee zitten in mijn werk. Mijn familie en vrienden, de stillevens die mij omringen. De mannen met wie ik mijn leven heb gedeeld, hebben ook een grote impact gehad. Mijn eerste echtgenoot, Guy Maclot, was beeldhouwer. Mijn tweede man, Paul Goris, werkte in de scheepvaart. ­Vandaar al die bootjes.

(denkt na) “Ik heb eens een groot drieluik geschilderd dat bestaat uit een portret van mijn peter in zijn tuin, een portret van mij als kind, met mijn poes op schoot, en een stilleven van een theeservies op een tafel. Voor mij is die triptiek het verslag van een bezoek aan mijn peter.”

'The Pony Club' (1988) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

'Le temps des cerises' (2022) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

Waarnaar verwijst Le temps des cerises, de ­titel van uw komende tentoonstelling bij Tim Van Laere Gallery?

“Naar het gelijknamige chanson, dat vooral bekend is geworden in de versie van Yves Montand. Het was een van de lievelingsnummers van mijn moeder, die zelf ook een fantastische zangeres was. Haar hoge C was loepzuiver. Ik ben grootgebracht met muziek. Met klassiek en opera, maar ook met Frans chanson. Ik heb mijn eigen ‘temps des cerises’ geschilderd: een man en een vrouw onder een boom die vol grote, rode kersen hangt.”

In het boekenrek achter u zie ik een single van Tjens Couter staan. Arno was uw neef...

“De zoon van mijn zus. Ik had twee zussen.” (lange stilte)

Praat u niet graag over hem? Bent u van hem vervreemd?

“Helemaal niet! Ik heb vroeger vaak op Arno gepast. We hadden een speciale band. Hij kwam mij soms in Antwerpen opzoeken. Tot op het einde hebben we contact gehouden. Maar de Arno die ik kende, was niet de publieke Arno, de Arno die iedereen kende. Als het over mijn werk gaat, is dat verhaal niet zo relevant.”

Wist hij dat u schilderde?

“Ja, natuurlijk. De hele familie wist het. Maar er werd nooit veel over gezegd. Ik schilderde, ja, oké, en wat dan nog?

(krijgt pretoogjes) “Samen met een groep vriendinnen heb ik tien jaar Italiaans gestudeerd. Gedurende acht van die tien jaar waren de lessen bij mij thuis, met een privéleraar die we hadden ingehuurd. We leerden de taal, we dronken een kop thee, en we hadden een gezellige namiddag. Die vriendinnen heb ik nog altijd, we bellen elkaar omzeggens elk weekend. En nu schrikken ze dat ik ga tentoonstellen bij Tim Van Laere. Ze vielen compleet uit de lucht: ‘Allee Inès, we wisten niet dat gij schilderde!’ Terwijl mijn appartement toen al volhing met mijn schilderijen. Maar voor hen maakten die deel uit van mijn interieur. Ze hebben zich nooit afgevraagd van wiens hand ze waren.

(stilte) “Ik heb ook vijftien jaar níét geschilderd. In 2007 is mijn tweede man gestorven; een jaar later verloor ik ook mijn dochter. Ik had geen energie meer, ik zag er het nut niet meer van in. En in de seniorie maakte ik alleen maar collages en kijkdozen.

(haalt een paar van haar papieren constructies tevoorschijn) “Kijk, dit is een politiek werk: de uitgeknipte figuren stellen het morrende volk voor, en onderaan op het beeld ligt een Belgische vlag. Het gaat over het feit dat we tegenwoordig vijfhonderd dagen nodig hebben om een regering te vormen. Ik vind de Belgische vlag de mooiste ter wereld, die kleurencombinatie is zo krachtig. En de titel van dit werkje spreekt voor zich: Ik ben een geel hesje. Ik heb ook collages gemaakt over Trump, over de cruiseschepen in Venetië, en over Aylan, het aangespoelde jongetje.”

'Happy go lucky' (2022) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

'Douce France, le pays de mes vacances' (2023) Beeld Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

U valt in slaap bij het nieuws, maar u maakt wel werk over de politieke actualiteit.

“Ik ben zéér ontevreden over de politieke gang van zaken, in het land en in de wereld. Napoleon komt vaak terug in mijn collages. Vroeger vond ik hem een interessante figuur. Nu beschouw ik hem als een ordinaire dictator, een veroveraar zoals Hitler en Poetin. Maar ik maak nog altijd kleine Napoleons. Mijn dochter zegt dat ik hem in feite kleineer, met die korte beentjes en dat hoedje van krantenpapier. Bij Aboli Bibelot heb ik 22 collages en kijkdozen verkocht. Ik hoop nu maar dat ik nog een paar jaar leef, want ik heb de smaak weer te pakken.” (lacht)

Gelooft u dat de kunst uw leven zal rekken, zoals de muziek het leven van Arno heeft ­verlengd?

“Als je 92 bent, denk je elke dag aan de dood. Tot voor kort liep ik met een wandelstok. ‘Neem toch een rollator’, zeiden mijn medebewoners, ‘dat is veel gemakkelijker.’ Ik weigerde, hoewel ik aan evenwichtsstoornissen lijd. Ze zaten hier allemaal te wachten tot ik eens viel. En dat is ook gebeurd, een maand geleden. In de tuin ben ik in een rozenstruik gedonderd. Gelukkig was de tuinman in de buurt, hij heeft mij gered. Nu staat er een rollator voor mijn deur. En ik weet al wat het volgende zal zijn: een rolstoel. Oud zijn is niet plezant. Weet je waarom ik nerveus ben voor de tentoonstelling bij Tim Van Laere? Niet omdat ik twijfel aan de kwaliteit van mijn werk, maar omdat ik bang ben dat ik de avond voor de opening doodval.”

Inès van den Kieboom, ​Le temps des cerises, van 23 maart tot 20 mei, Tim Van Laere Gallery, Antwerpen, timvanlaeregallery.com