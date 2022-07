In ‘Westworld’ doen ze wat zelfs de scenaristen van ‘Thuis’ en ‘Familie’ niet durven

In de betere westernfilm is het normaal gezien simpel. Je hebt bad guys en good guys, twee partijen met dezelfde ambitie: de tegenpartij zo snel mogelijk naar het hiernamaals knallen. Toen Westworld werd aangekondigd als een futuristische cowboyreeks hoopten fans van het genre dan ook op een serie met een weliswaar briljante maar wel rechtlijnige verhaallijn. Dat bleek al snel ijdele hoop. Het eerste Westworld-seizoen speelde zich dan wel af op de prairie, achter de schermen bleek er heel wat meer aan de hand. Het Westworld uit de titel bleek een soort pretpark waar gefortuneerde bezoekers hun lusten konden botvieren op wel heel menselijk lijkende robots. Wanneer die robots zich op gegeven moment van dat misbruik bewust worden, gaan de poppen aan het dansen en wordt een verblijf in het pretpark ineens een stuk minder ontspannend.

Naarmate de seizoenen vorderden wrong het schrijversduo Lisa Joy en Jonathan Nolan hun verhaallijn in steeds ingewikkelder knopen. Het begon met wat onschuldig morrelen aan de tijdslijn, er kwam nog een zoektocht naar het hiernamaals voor robots bij, ondertussen bleken steeds meer van de menselijke protagonisten eigenlijk een harde schijf onder de schedelpan te hebben en toen de pretparkrobots ook nog eens in de ‘normale’ wereld opdoken, werd het helemaal een kluwen.

Westworld ging een eigen leven leiden op het wereldwijde web waar het wemelde van de complottheorieën en verborgen verhaallijn die de diehard fans dachten te ontdekken. Alleen haakte het grote publiek stilaan af. De verwachting was dan ook dat Joy en Nolan in het vierde seizoen – dat vorige week uit de startblokken schoot – wat gas terug zouden nemen. Kwestie van iedereen de kans te geven hun karretje weer aan te haken bij hun verhaal. Maar daar dachten ze in de writers room blijkbaar anders over.

Dat de Westworld-robots amper kapot te krijgen zijn, wisten we al langer. En dat de scenaristen daar handig gebruik van maken om ze om de haverklap te laten verrijzen zonder daar al te veel uitleg bij te moeten geven was ook al duidelijk. Maar deze keer gaan ze nog eens stap verder. Op het einde van het derde seizoen zagen we hoe Dolores, de robot die de opstand van haar lotgenoten leidde, gewist werd. Het leek het einde van de Westworld-carrière van Evan Rachel Wood, de actrice die Dolores speelt. Alleen blijkt Evan Rachel Wood ook in seizoen vier op de aftiteling te staan. Alleen speelt ze niet langer Dolores maar een totaal ander personage. Alsof Simonneke zou sterven en Marleen Merckx plots als Viviane in Thuis op zou duiken. Met enkel een andere haarkleur om voor de kijker het verschil duidelijk te maken. Een kunstgreep waar zelfs de meest ruimdenkende scenarist bij Thuis of Familie zich niet aan zou durven wagen.