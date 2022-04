In westergame ‘Weird West’ is ook het verhaal wild en ongerept

Na een schietpartij in de meeste videogames liggen de lijken die de speler achterlaat maar wat anoniem dood te wezen. Niet zo in Weird West, een nieuwe bovennatuurlijke westerngame van het Amerikaanse gamebedrijf Wolfeye Studios: er zijn wel wat fantasiegedrochten en naamloze booswichten in het ongerepte Amerikaanse westen van de game, maar zeker in de nederzettingen die een van de vijf spelerpersonages aandoet heeft iedere inwoner een naam, een achtergrond en een functie in de spelwereld. En wanneer ze – door rondtrekkende roversbendes of in een vuurgevecht met de speler – hun vroegtijdige einde vinden, heeft dat repercussies op de rest van de spelwereld.

Weird West is een zogeheten immersive sim: alles wat de speler doet heeft een invloed op de wereld, en omgekeerd reikt die verregaande simulatie ook mogelijkheden aan die niet waren voorgeprogrammeerd door de ontwerpers van de game, of die ze zelfs nooit hadden kunnen voorzien. Zo kan schieten op een olielamp heel handig zijn in het omleggen van een aanstormend monster, maar wanneer dat in een dorp gebeurt bestaat de kans dat de speler daar collateral damage mee veroorzaakt, en ook een onschuldige burger het loodje legt.

'Weird West' is een bovennatuurlijke westerngame: uw 'posse' kan dus ook weerwolven bevatten. Beeld Devolver Digital

Immersive sim

In een film, tv-reeks, roman of strip worden de personages hun keuzes heel strikt bepaald door de auteur. Gamemakers laten die keuzes, die soms hartverscheurende dilemma’s kunnen zijn, vaak over aan de speler, maar nemen tegelijkertijd bij momenten de teugels van de vertelling weer met twee handen vast.

Er werden doorheen de jaren een aantal courante conventies ontwikkeld om dat verhaal af te schermen van de rest van het spel. Heel gangbaar daarin is het feit dat personages met een functie in het verhaal niet kunnen worden gedood. Wat in gamereeksen als Fallout en Mass Effect soms bijzonder komische effecten kan opleveren: de speler kan schieten op die personages, maar ze geven geen kik. Precies dát ongeloofwaardige element is weg in Weird West: figuren die belangrijk zijn in de vertelling kunnen met of zonder opzet door de speler worden gedood, of hun dood vinden in een vuurgevecht waarin ze deel uitmaakten van de posse die de speler had samengeroepen.

“We wilden een stuk verder gaan dan andere games, en een gamewereld scheppen waarin spelers de vrijheid hebben om letterlijk álles te doen wat ze willen”, zei narrative designer Lucas Loredo vorig jaar tijdens een presentatie van Weird West. “Niet alleen in de fysische simulatie van de gamewereld, maar ook in het verhaal. En inclusief dus het doden van cruciale personages.”

De dialogen van 'Weird West' komen in klassieke tekstvakken. Beeld Devolver Digital

Schrijversvak verstaan

Het verhaal van Weird West heeft een einde dat nog steeds door de scenaristen is bepaald, maar de weg daarnaartoe is wild en grillig. “Alles wat je doet heeft onmiddellijke en reële consequenties”, zei Loredo. “We hebben bovendien altijd aan meerdere manieren gedacht om hetzelfde plotelement vooruit te duwen.”

Die onschuldige burger, bijvoorbeeld, die het loodje legde in de speler zijn wat onbesuisde dynamietaanval? Die had misschien familieleden in de buurt, die een vendetta tegen de speler kunnen opzetten, en de speler op een onverwacht moment met een bende onder vuur neemt. Tijdens dat vuurgevecht kan een belangrijke medestander, zelfs wanneer die de hoofdrol heeft gespeeld in een eerder hoofdstuk van de game, de moord steken. Al die keuzes en consequenties leiden tot een vertelling die voor iedere speler unieker dan ooit aanvoelt.

“Bij personages die belangrijk zijn voor het verhaal planden we ook gewoon dat ze kunnen overlijden”, opperde Loredo. “Verder probeerden we gewoon ons vak als verhalenverteller te verstaan, en er door de kracht van onze vertelling voor te zorgen dat spelers bepaalde personages niet eens willen doden. Maar het kan dus altijd wel.”

Weird West is uit voor PlayStation, Xbox en pc.