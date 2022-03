In vorige ronde nog 927.000 euro steun, maar nu dreigt Jan Fabre zijn subsidie te verliezen

Vorige week startte het proces tegen Jan Fabre. De kunstenaar wordt door elf danseressen van zijn gezelschap beschuldigd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Er hangt hem een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. Maar ook boven Troubleyn, het dansgezelschap van Fabre, pakken er zich donkere wolken samen. Het gezelschap kreeg maandag een negatief advies in de bus van de commissie die over de werkingssubsidies voor Troubleyn moet beslissen.

Op welke grond de commissie de subsidiëring voorlopig schrapt is nog onduidelijk. Bij Troubleyn zelf wil men enkel bevestigen dat het om een negatief advies gaat. Het gaat wel nog maar om een voorlopig advies. De leiding van Troubleyn krijgt nog de kans om een repliek te schrijven waarin het kan argumenteren waarom het wel voor subsidiëring in aanmerking komt. Uiterlijk op 30 juni beslist de Vlaamse regering definitief over de toekenning van de subsidies voor de periode 2023-2027.

Wanneer die beslissing negatief uitvalt is dat een forse streep door de rekening van Fabre en co. Tijdens de voorbije subsidieperiode kreeg het gezelschap van de Vlaamse overheid 927.000 euro doorgestort. Al was daar toen ook al discussie over. Toen de eerste verhalen over de wantoestanden bij het gezelschap de kop opstaken, liet toenmalige minister van cultuur Sven Gatz (Open Vld) de uitbetaling van een deel van de subsidies bevriezen. Het gezelschap moest zijn raad van bestuur vernieuwen en een nieuw integriteitsbeleid ontwikkelen wou het nog verder in aanmerking komen voor subsidiëring. De leiding van Troubleyn hield zich aan die richtlijnen en kreeg uiteindelijk het volledige subsidiebedrag uitgekeerd. Wat het voor de toekomst van het gezelschap betekent mocht de subsidie wegvallen is op dit moment nog niet duidelijk.

Ook de rest van het cultuurlandschap kreeg maandag hun advies binnen. In totaal dienden 282 kunstenorganisaties een aanvraag voor structurele subsidie in. Hoewel het ook voor hen om een voorlopig advies gaat en de definitieve beslissing pas in juni valt, geldt deze tussentijdse evaluatie als een goede graadmeter voor wie subsidies krijgt en wie niet.

En dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden, is nu al duidelijk. Er is immers slechts 85,5 miljoen euro te verdelen terwijl de kunstenorganisaties voor zo’n 152 miljoen euro hebben aangevraagd. Wat betekent dat ook grote cultuurhuizen niet buiten schot blijven. Zo kreeg ook het Antwerpse Toneelhuis een negatief advies. “Dit nieuws komt totaal onverwacht”, laat algemeen directeur Maud Van de Velde weten. “Onwaarschijnlijk en onbegrijpelijk. We beraden ons.” Vlaams minister-president bevoegd voor cultuur Jan Jambon (N-VA) liet ondertussen wel verstaan er alles aan te doen de subsidiepot verder uit te breiden in een poging om de cultuursector ook postcorona te ondersteunen.