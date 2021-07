‘In Treatment’ is opnieuw topdetectivewerk in de ziel

Op Streamz wordt de reboot van HBO-dramareeks In Treatment gepresenteerd als een vierde seizoen, en dat is geen vergissing. Ondanks het feit dat de revival van deze intrigerende praatserie bijna elf jaar na het slot van het derde seizoen landt, gaat ze gewoon verder waar de originele drie jaargangen ophielden. De klok van de serie staat, net als die van haar kijkers, een vol decennium verder, en de nieuwe therapeut van dienst is Dr. Brooke Taylor (Uzo Aduba, vooral bekend uit Orange Is the New Black), maar voor de rest land je opnieuw in dezelfde vertelling, hetzelfde universum. De kracht van de reeks is nog altijd dat de patiënten wier behandeling je als kijker meevolgt zich – aflevering per aflevering, zin per zin – zeer behoedzaam aan je blootgeven: de gesprekken waarvan je getuige bent zijn een soort detectivewerk in de ziel.

De originele In Treatment is zo oud dat ondergetekende ’m destijds nog op dvd heeft moeten zien. Ik herinner me nog hoe ik, alleen afgaande op het concept, dacht: hmm, dit wordt niets. Twee mensen (een psychiater, toen gespeeld door rasacteur Gabriel Byrne, en diens verschillende patiënten) die een half uur lang tegen elkaar zitten te zwetsen, zonder dat de actie zich zelfs maar buitenshuis verschuift: niet makkelijk om boeiend te houden. Maar de aardige timingtrucjes in de reeks (de intro van de eerste aflevering duurde enkele seconden en toonde gewoon een vrouw die in tranen uitbarstte) hielden je lang genoeg in het zadel om de thematische laag onder de gesprekken te appreciëren. En vanaf dat moment was je wég. Je ging je het lot van de patiënten in geen tijd aantrekken, en daarna pas kwam de ware klapper: Byrnes personage, dat zelf in een zware ziels- en huwelijkscrisis zat, vertelde bij zijn eigen shrink welke miserie de verhalen van zijn patiënten bij hém allemaal lospeuterden.

Aan die formule werd nauwelijks gesleuteld. Opnieuw verbaast het hoe de makers een gesprek tussen twee mensen ook visueel interessant weten te houden. Taylor heeft, net als Byrnes Paul Weston, haar eigen sores die worden behandeld. Ze hielden zelfs het begingeneriekje aan. Maar het is evengoed een nieuw begin. Het aantal patiënten werd teruggedrongen naar een behapbare drie. En vooral wát er wordt opgewoeld is anders. De makers raken dingen aan die vandaag veel meer dan tien jaar geleden in de bredere samenleving spelen. Zoals raciale tegenstellingen, een groeiende sociale ongelijkheid, en de enorme druk die technologie ons inmiddels heeft opgelegd. Wat dat betreft is het zelfs een gouden vondst geweest om de setting te verhuizen naar een poenerige villa in de Sunset Hills in L.A.: het is moediger om dit soort zeitgeistthema’s te behandelen via lui die aan de ‘winnende’ zijde van de maatschappij vertoeven dan door ze te zien wegen op gewone levens in een bescheiden praktijkje in Brooklyn.

In Treatment is te zien op Streamz.