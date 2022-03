In ‘The Suburbs’ bezingt Arcade Fire de beklemmende dreiging van de Amerikaanse buitenwijk

In 2010 vond Arcade Fire wereldroem dankzij het album The Suburbs. De titeltrack paarde romantische nostalgie aan een beklemmende dreiging.

Huisje. Tuintje. Boompje. Beestje. Witte ­omheining. Barbecues. Vriendelijke buren. Verveling. Katten­kwaad. Existentiële crises. Verstikking. ‘The Suburbs’ van Arcade Fire herbergt het allemaal. “In the suburbs I learned to drive”, zingt Win Butler. “And you told me we’d never survive / Grab your mother’s keys, we’re leaving”. De titeltrack van The Suburbs, het magnum opus van de Canadese rockband, is niet zozeer een kritiek op de inwisselbare buitenwijken van eender welke Amerikaanse stad, maar evenmin een romantische lofzang erop. “Het is een brief vanuit the suburbs zelf”, aldus Win Butler. Een getuigenis. Over adolescentie en ontsnappingsdrang. Over de artificiële constructie die zo’n buitenwijk in wezen is. Tegelijk hunkert Butler er enigszins nostalgisch naar het gemeenschapsgevoel van weleer, onder de beschermende paraplu van de buitenwijk. Ingebed in de knusse Amerikaanse middenklassecultuur, blind voor de schaduw van de Koude Oorlog die de jaren tachtig tekende.

Het liedje vond zijn oorsprong in een brief die Butler ooit kreeg, “van een oude vriend die er een foto bij stak waarop hij en zijn dochtertje voor het winkelcentrum staan vlak bij de plek waar mijn broer en ik zijn opgegroeid.” Die broer is Will Butler, dat andere kernlid van Arcade Fire. De buitenwijk in kwestie? The Woodlands, nabij Houston, waar de heren terechtkwamen na hun prilste kinderjaren in Californië. “Nooit gedacht dat een foto me zo van mijn stuk zou brengen”, aldus Win Butler. “Ze riep een hoop herinneringen op. De combinatie van iemand die ik jarenlang niet had gezien, samen met zijn dochter die ik nooit had ontmoet, op een compleet generische maar overbekende locatie: het weekte heel tegenstrijdige maar diepe emoties bij me los.”

Opgroeien in The Woodlands was bij momenten een hele uitdaging voor de avontuurlijkere jongeren van die strak georganiseerde gemeenschap. Klinische gebouwen, shoppingcentra en plastischechirurgieklinieken stonden er zij aan zij. De huizen leken stuk voor stuk kopieën van elkaar. Als op een filmset. “Als je jong bent, lijkt een suburb heel prettig”, zo legde Régine Chassagne van Arcade Fire het uit. “Het is er veilig, er is een park, alles is zorgeloos. Maar als tiener begint het er langzaamaan doods aan te voelen. De glamour is er zoek. Je treft er amper gepassioneerde mensen aan, hoewel de levens van de bewoners toch lijken te zijn gevuld met het nodige drama.”

Zonen en dochters

De Butler-broers wisten aan The Woodlands te ontsnappen tijdens hun universiteitsjaren, toen hun ouders naar de staat Maine verhuisden. Nog later kwamen de jongens in Montreal terecht waar zij, Chassagne en een heleboel gelijkgestemde muziekfreaks Arcade Fire oprichtten. The Suburbs, hun meest doorwrochte album, schoot in 2010 naar de top van de eindejaarslijstjes en won een Grammy in de categorie Album of the Year.

Kort na de release van het album kreeg het echtpaar Win Butler en Régine Chassagne een zoon: een gebeurtenis waarop ‘The Suburbs’ enigszins onheilspellend vooruitblikt. “So you understand, that I want a daughter while I’m still young”, zo verklankt Butler er de verlangens van de doorsnee suburbanite, tussen verraderlijk kwieke honkytonkpiano en aanzwellende synths. “I want to hold her hand / And show her some beauty before this damage is done / But if it’s too much to ask / Then send me a son”. Het is een lofzang op de onschuld. Tegelijk ruikt zo’n regel naar de welt­schmerz, de desillusies en het cynisme die de volwassenheid met zich kan meetorsen. Of heeft Butler het er dan toch over een nucleaire dreiging? Eens een kind van de eighties, altijd een kind van de eighties.