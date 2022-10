‘In the Middle of Nowhere’ schudt aan ons westerse centrumdenken ★★★☆☆

Kristien De Proost is vandaag misschien wel een van onze veelzijdigste actrices. Ze werkt met internationale sterren als Julian Hetzel maar evengoed met jonge vormvernieuwers als Bosse Provoost én ze is een van de weinige spelers die zich terecht ook ‘maker’ noemt: in 2013 was haar debuut Toestand een klapper.

Het eerste deel van In the Middle of Nowhere doet erg denken aan Toestand: De Proost staat wankelend op één been in het midden van de bühne. Beginnend bij haar eigen positie (middle-aged, middle-class, mid-career…) zoomt ze uit naar de wereld. Ze verwoordt een typisch westerse kijk op tijd en ruimte, waarbij het geografische midden maar ook het mentale middelpunt van de wereldgeschiedenis zich in Europa bevindt. Haar perspectief - het ‘centrum’ - bepaalt wat ze ziet en vooral wat ze niet ziet. De Braziliaanse performer Frederico Araujo, bijvoorbeeld, die aan de zijlijn toekijkt.

Het tweede deel geeft een trap tegen de mythe van het midden. Om te beginnen tegen de idee dat de mens het middelpunt van de schepping zou zijn. Araujo treedt vanuit zijn marginale positie steeds sterker naar voren als stoorzender. De Proost gaat aan het wankelen, om uiteindelijk van haar middelpunt af te vallen. Samen met Araujo verkent ze een losbandiger manier van naar de wereld kijken, in een opeenvolging van meer kleurrijke ‘acts’ en invallen.

Die twist klopt met wat ze willen doen - vrolijk rammelen aan een dominant perspectief - maar het maakt In the Middle ook een stuk rommeliger. De bij het begin zo klare bespiegelingen dijen uit tot een mengelmoes van losse ideeën rond grenzen, binair denken, toeval, de meerderheid… In die veelheid van invullingen verdwijnt het dominante denken vanuit één centraal punt, maar ook onze focus. Niet dat we ons vervelen, want het blijft geestig en fris, en Araujo vormt met De Proost een heerlijk duo. Misschien zijn wij gewoon nog niet klaar om van ons eigen middelpunt te vallen. Wie weet?