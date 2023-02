In ‘The Armchair Voyager’ verbeeldt Rinus Van de Velde al dagdromend een fictief leven: ‘Ik héb geen lievelingswerken’

Speels, virtuoos en ongrijpbaar. Rinus Van de Velde is op zijn best in The Armchair Voyager, zijn nieuwste expo in Museum Voorlinden. Of hoe een leven van dagdromen toch iets oplevert. ‘De leugen is niet interessant als ze niet wordt opgemerkt.’

Rinus Van de Velde (39) zit in een rolstoel wanneer ik hem spreek naar aanleiding van zijn nieuwe en indrukwekkende solotentoonstelling The Armchair Voyager in Museum Voorlinden. Het blijkt geen nieuw alter ego voor zijn fictieve autobiografie, maar het resultaat van een banaal skiongeval. Eens te meer een bevestiging van Van de Veldes adagium dat een kunstenaar vooral in zijn atelier moet blijven.

In het statige Voorlinden toont Van de Velde zich in al zijn glorie: als houtskooltekenaar, maar ook als maker van films, kleurpotloodtekeningen, oliepastels, installaties en foto’s. Een ‘best of’ of een retrospectieve mogen we het van de kunstenaar evenwel niet noemen. “Daar ben ik nog veel te jong voor”, zegt Van de Velde. “En zo werkt het ook niet: ik héb geen lievelingswerken. Ik probeer eerder telkens opnieuw met de beschikbare werken een nieuw verhaal te schrijven. Omdat ik intussen redelijk veel werk heb om uit te kiezen, en in veel verschillende media, wordt dat leuker en leuker en krijg je ook sneller een totaalbeeld. Een Nederlandse journalist omschreef het als een röntgenfoto van mijn praktijk van de laatste vijftien jaar. Dat vond ik wel mooi.”

De kern van die praktijk is dat Van de Velde zich, al dagdromend, een fictief leven verbeeldt, als een Armchair Voyager, een reiziger vanuit de leunstoel.

Beeld Antoine van Kaam

Van de Velde: “Ik heb de titel gehaald bij de Amerikaanse kunstenaar Joseph Cornell. Cornell leefde en werkte in de kelder van zijn moeder in New York. Daar verbeeldde hij zich een leven waarin hij verre reizen maakte en allerlei mensen ontmoette. Ik vond dat enorm herkenbaar, omdat ook mijn praktijk daarop gebaseerd is: dagdromen en de kracht van de verbeelding gebruiken, in plaats van alles fysiek te willen beleven. En ik vond het een toepasselijke titel voor deze tentoonstelling, omdat je als toeschouwer ook een soort trip maakt door mijn brein of universum, zonder je ver te verplaatsen.”

Obsessie

Van de Velde beleeft zijn obsessies via zijn werk. Gedreven door nieuwsgierigheid assimileert hij wie of wat hem fascineert. Zijn authenticiteit ligt in zijn inauthenticiteit. “Walt Whitman zei ooit: ‘I contain multitudes.’ Dat is het. Je wil enerzijds een David Hockney-achtige plein airist zijn, maar ook een schaakgrootmeester als Bobby Fischer. Ik kan bij momenten geobsedeerd zijn door zo’n figuur en dan stort ik me daar gedurende enkele maanden op. En in die tijd wordt dat verlangen ook gestild.”

In zekere zin maakt Van de Velde zo de film van de levens die hij nooit heeft geleid. De tentoonstelling toont dan de wereld achter die film: je krijgt de monumentale houtskooltekeningen met onderschrift te zien die lezen als storyboards, of het masker dat Van de Veldes assistent draagt om hém te spelen terwijl hij achter de camera staat, of de decorstukken die Van de Velde gebruikt bij het in beeld brengen van zijn fictieve avonturen, zoals een neergestort vliegtuig, een onder water gelopen gebouw, tot zelfs een heuse trein.

Beeld Courtesy of Tim Van Laere Gallery

Het lijkt bij momenten een uit de hand gelopen jongensdroom, cowboy en indiaan spelen voor gevorderden. Doorheen het eigen verhaal heeft Van de Velde een selectie van werken uit de vaste collectie van Museum Voorlinden vervlochten: prachtig werk van onder anderen René Magritte, Rodney Graham of Joseph Beuys wordt zonder problemen ingeschakeld in Van de Veldes narratief van avonturier-tijdreiziger door de kunstgeschiedenis.

Een hoofdrol in The Armchair Voyager is er voor de leugen, die te allen tijde zichtbaar wordt gemaakt. De draadjes waarmee een grote Van de Velde-pop in beweging wordt gebracht, zijn mee in beeld genomen, het stro waarmee de broek van diezelfde pop is opgevuld is duidelijk zichtbaar. Het moet duidelijk zijn dat dit een kartonnen namaakwereld is. De kunstenaar als compulsief leugenaar die, al liegend, de waarheid vertelt.

Van de Velde: “De leugen is niet interessant als ze niet wordt opgemerkt. Ik betrap mezelf er weleens op dat ik bijvoorbeeld lieg over wat ik de vorige dag gegeten heb. Dan zeg ik dat het pizza was, terwijl het frietjes waren. Maar dat is niet boeiend. Pas door de leugen te tonen roep je vragen op over waar versus niet waar, authenticiteit versus inauthenticiteit of geloof versus ongeloof.”

Beeld Antoine van Kaam

Wat in deze tentoonstelling opvalt, is hoe speels Van de Veldes werk is. Doordat hier zoveel bijeen te zien is, merk je pas echt hoe lichtvoetig hij wel is. Het mooist is dat te zien in de zaal waar Van de Velde naast een originele Tinguely een reusachtige machine heeft gebouwd die als enige doel het opblazen van een ballonnetje heeft. Het is voor Van de Velde een metafoor voor de kunst, en misschien wel voor het leven: dat is een futiliteit, een niemendal, waar je niettemin alles voor op het spel moet zetten. Van de Velde: “Het draait uiteindelijk om wat mensen verzinnen om hun werkelijkheid leefbaar te maken en hun leven betekenisvol te maken. Voor mij is dat kunst.”

The Armchair Voyager is een ode aan het kunstenaarschap en aan de fictie van een kameleontisch kunstenaar die zichzelf steeds opnieuw weet uit te vinden en daardoor ook moeiteloos blijft fascineren.

The Armchair Voyager, Museum Voorlinden, Wassenaar. Tot en met 29 mei.