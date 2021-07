In ‘Swanenburg’ wordt wat afgeschreeuwd. Of sinister gefluisterd, zoals dat in de onderwereld de gewoonte is

Mark Moorman zet de blik op oneindig. Vandaag: de Nederlandse reeks Swanenburg.

In het rijkefamiliedrama, als we dat even als een genre beschouwen, zijn de vaste elementen vrij nauw omschreven. Je hebt de wrede pater familias, het zwarte schaap, de opvolgings- dan wel erfeniskwestie, een skelet in de kast, een buitenstaander, de weinig vreugdevolle familiebijeenkomsten en natuurlijk het steeds terugkerende shot van de gevels van villa’s, landhuizen en burchten aan het einde van een oprijlaan en de kronkelige weg naar de constatering dat geld niet gelukkig maakt. Of juist wel.

In die zin verschilt de Nederlandse twintigdelige dramaserie Swanenburg niet al te veel van Succession (HBO), een serie die je rustig tot het beste in dit, en eigenlijk elk genre, kunt rekenen.

De serie, met ook Ella-June Henrard en Joren Seldeslachts in de cast, kent een bijzonder opzet. Vijf weken lang wordt er verspreid over vier avonden (van maandag tot en met donderdag) een aflevering uitgezonden, waarin elke week het perspectief van één familielid centraal staat. In de eerste week van de serie zijn de afleveringen gewijd aan zwart schaap Benno Praal.

Opening (en slot) van deze eerste vier afleveringen spelen zich af op een begrafenis van pater familias Jack Praal, waarna we even terug in de tijd springen naar toen de oude Praal nog levend en wel was. Het onderliggende mysterie is dus al meteen: hoe is de oude Praal aan zijn einde gekomen? We hebben inmiddels de eerste week gezien en het kan goed dat de verhaallijnen boeiender worden naarmate er meer perspectieven aan worden toegevoegd. Wat in het verhaal van Benno een detail is of een toevalsontmoeting lijkt, kan in een andere verhaallijn significant zijn.

Als u denkt dat de naam Praal voor een rijke familie er wel wat dik bovenop ligt, dan kunnen we verklappen dat het niet het enige is dat wordt aangezet in Swanenburg. De dialogen zijn behoorlijk expliciet en de handreikingen over de bedoelingen en de richting van het verhaal legio. Ook het acteren heeft in die eerste afleveringen nog niet al te veel nuances. Er wordt wat afgeschreeuwd. Of sinister gefluisterd, zoals dat in de onderwereld kennelijk de gewoonte is.

Benno Praal is de zoon die het liefst niet ouder wordt en als clubeigenaar zijn rock-’n-rolllevensstijl wil vasthouden. Het gaat slecht met zijn club – waarvoor hij huur schuldig is aan het bedrijf van zijn vader, gerund door broer Dirk – dus gaat hij zee met een onderwereldfiguur, die hem natuurlijk meteen in de tang heeft. Het pact met de duivel wordt geaccentueerd door de aanwezigheid van een tienerdochter, die hem er op dagelijkse basis aan herinnert dat hij een waardeloze vader is. Het dendert allemaal op een confrontatie met zijn eigen vader af.

We waren niet meteen enorm gegrepen door deze eerste week van Swanenburg, maar sluiten niet uit dat het in deze opzet in latere episodes interessanter gaat worden.

Swanenburg is te bekijken op NPO 1 en NPO Plus.