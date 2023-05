In ‘Silo’ zitten de laatste mensen op aarde vast in een reusachtige ondergrondse bunker. Maar is dat wel echt zo?

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: sciencefictionreeks Silo.

Als je een tv-scenarist moet noemen die niet voor één gat te vangen is, dan wel Graham Yost. Fluks manoeuvreerde die Canadese maker de afgelopen jaren al van een hardgekookte krimi (het onvergetelijke Justified) via een zwarte oplichterskomedie (Sneaky Pete op Amazon Prime) naar een Britse spionagereeks (Slow Horses), en nu vinkt hij ook een scifimysterie af.

Silo, op Apple TV+, zet een postapocalyptisch relaas neer, over een reusachtige ondergrondse bunker waar de laatste restanten van de mensheid zich schuilhouden nadat een mysterieuze gebeurtenis alle leven op het aardoppervlak onmogelijk heeft gemaakt. Wat er precies is gebeurd kan niemand nog navertellen, want die apocalyps ligt inmiddels al minstens enkele eeuwen achter ons. Honderdveertig jaar geleden heeft er bovendien een oorlogje gewoed tussen die laatste telgen van het menselijk ras, waarna alle geschiedenisboeken én meteen ook alle digitale gegevens werden vernietigd. Niemand heeft dus nog een idee van wát ons precies onder de grond heeft gejaagd.

Er is alleen een reusachtig scherm aan de gemeenschappelijke eetzaal op iedere etage, waar een beeld wordt geprojecteerd van een camera die daarboven op de onmiddellijke omgeving van de uitgang staat gericht. Wie dat wil, mag altijd ophoepelen. Maar de ontbindende lijken in een wit gaspak, die daarginds over het schrale landschap liggen uitgestrooid, bewijzen dat dat niet zo’n goed idee is. (Gezellig decor om bij te eten, wel.)

Maar misschien is niet alles wat het lijkt. Nadat ze op een oude harde schijf toch wat informatie hadden bovengewoeld over de reden waarom de laatste tienduizend telgen van de mensheid nu moeten samenleven op een plaats waar de zon nooit schijnt, zijn de sheriff van die ondergrondse samenleving (David Oyelowo) en diens echtgenote (Rashida Jones) toch naar het oppervlak getrokken. Waar ze nu schijnbaar dood liggen, maar technieker Juliette (Rebecca Ferguson) heeft voldoende gezien en gehoord om ook daaraan te twijfelen.

Wat bracht de mensheid hier, en valt de feed van die mysterieuze camera wel te vertrouwen? Ik wil het ook weten, want ik ben tuk op goeie sciencefiction. Het genre vertelt ons dingen over onze band met technologie, het verscherpt ons besef van onze plaats in het universum, het huldigt menselijke visie en vernuft. Maar ik verhang me ook voor een sole meunière, en die moet je me óók niet iedere dag voor de neus zetten. Met Night Sky, Outer Range, The Peripheral, Severance, Foundation en Upload, om er maar een paar te noemen, stromen er inmiddels al zo veel scifimysteries tegelijk naar ons toe dat het stilaan moeilijk wordt om er nóg eentje verteerd te krijgen. Ook al is dat zo visueel verbluffend en thematisch intrigerend als Silo.

Nu te zien op Apple TV+