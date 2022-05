In seizoen 6 van ‘Better Call Saul’ valt nog maar eens op hoe geweldig de cast is

Better Call Saul verschijnt dit jaar in twee delen op Netflix. Zeven episodes tot eind mei. En dan vanaf 11 juli de laatste zes afleveringen, tot 15 augustus. Dan is het voorbij, na 63 afleveringen Better Call Saul, de serie die zelf weer volgde op 62 afleveringen Breaking Bad, niet als vervolg, maar als prequel.

Inmiddels zijn de eerste afleveringen van dat slotseizoen te zien en moet er nog maar eens gezegd worden dat alle afleveringen samen (123, als we klaar zijn!) een meesterwerk vormen over goed en kwaad, en uiteindelijk alleen kwaad, in Albuquerque, New Mexico, frontlinie van de drugsoorlogen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. En wat als het er al die tijd niet van kwam om te kijken, vraagt u zich als kijker af? Of het de reeks dan nog de moeite is? Antwoord: absoluut.

We moesten ook weer een aanloop nemen om er weer goed in te zitten, en dan is er geen beter vertrekpunt dan de achtste aflevering van seizoen 5, getiteld ‘The Bagman’, ook als losstaande film een meesterwerk. Better Call Saul volgt advocaat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) op zijn lange tocht naar de onderwereld als hij in de bovengrondse juridische wereld te vaak het lid op de neus heeft gekregen. In de loop van de serie groeit hij in zijn rol van alter ego Saul Goodman, die op een punt in de toekomst (beschreven in Breaking Bad) de advocaat van crystalmethproducent en ex-scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) en zijn kompaan Jesse Pinkman (Aaron Paul) wordt.

In ‘The Bagman’ ondervindt Saul Goodman pas echt wat zijn oversteek naar de duistere zijde betekent. Wat begint als een overzichtelijke klus voor een kartelleider die hij bijstaat (7 miljoen dollar borg ophalen in de woestijn), loopt uit op een hels etmaal waarbij hij maar nauwelijks overleeft.

‘The Bagman’ werd geschreven door Vince Gilligan, de showrunner van Breaking Bad, die nu ook terug is om het slotseizoen van Better Call Saul in goede banen te leiden. En net als in de slotseizoenen van Breaking Bad worden de personages langzaam ingehaald door de consequenties van de keuzes die ze hebben gemaakt.

In de eerste afleveringen van seizoen 6 valt nog maar eens op hoe geweldig de cast is, en niet alleen de hoofdrolspelers (Bob Odenkirk voorop), maar ook een acteur als Tony Dalton, die als Lalo Salamanca een schitterende en compleet onvoorspelbare kartelbaas neerzet. Net als Breaking Bad maakt Better Call Saul goed gebruik van de komische talenten van de acteurs, die de show ook het karakter van een zwarte komedie geven.

Gilligan is ook steeds beter geworden in actiescènes, zoals in de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen, als het hoofdkwartier van een kartel door een concurrent wordt bestormd. En ondertussen beweegt de tijdlijn zich onafwendbaar richting het legendarische moment dat Walter White en Jesse Pinkman voor het eerst het kantoor van Saul Goodman binnenstappen. Nu al het verwachte hoogtepunt van dit seriejaar.

