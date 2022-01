In ‘Ozark’ wordt stilaan de rekening gepresenteerd

Tijdens zijn tweede en derde seizoen ontpopte Ozark zich van een Breaking Bad van de Aldi tot een van de uitblinkers in Netflix’ kwalitatief schommelende serieaanbod. Die hoge ogen gooide de reeks vooral dankzij de steeds diepere en troebelere poel van moreel verderf waarin het dragende Byrde-gezin zich aflevering na aflevering liet wegzakken.

Marty (Jason Bateman) en Wendy (Laura Linney) begonnen met een relatief bescheiden witwasoperatie voor een Mexicaans drugkartel in de Ozarks, een bosrijk, heuvelachtig gebied tussen de staten Arkansas en Missouri, waar stedelingen vooral komen overzomeren aan de oevers van de meren. Maar omgekeerd evenredig met de omvang van hun vrijetijdsimperium, zakten ze ook dieper en dieper weg in de misdaad. Hun zakelijke belangen groeiden van een vastgoedbusiness en een eenvoudige horecazaak naar een opulente casinoboot, maar tegelijkertijd gingen ook de consequenties van hun daden zich steeds sneller en feller laten voelen. Het derde seizoen eindigde met een flinke hiërarchische klim die de Byrdes maakten in de organisatie van het kartel, maar in de eerste aflevering van de vierde en laatste jaargang mogen ze meteen ook het bloed en het hersenweefsel van hun voorgangster uit hun haren wassen.

En ze zijn niet alleen in die danteske tocht naar de negende en diepste hellecirkel. Nu de eerste helft van de vierde en laatste jaargang op de streamingdienst staat, krijgt ieder personage in dit hillbilly-koningsdrama stilaan de rekening gepresenteerd voor zijn schanddaden uit de afgelopen drie jaargangen. Vanzelfsprekend duiken er nieuwe personages op om het fris te houden (een verongelijkt, nietsontziend ambitieus neefje van de kartelbaas en een privédetective), maar die werden duidelijk vooral uitgezet om het gewelddadige treurspel nog een extra duwtje in de rug te geven. En vooral de verloren ziel Ruth Langmore (Julia Garner), het krachtigste personage uit de reeks, speelt een steeds belangrijkere rol in de gebeurtenissen.

De Byrdes begonnen in 2017 aan hun witwasavontuur omdat ze door een kleine transgressie in het vizier van gevaarlijk volk waren terechtgekomen. Toen hun redding uiteindelijk aan de horizon verscheen, zetten ze hun nieuwe criminele leven desondanks voort omdat ze er een soort van roeping in hadden ontdekt. Nu wordt stilaan duidelijk wat de prijs voor die diepere duik in de drugpenoze wordt: niet alleen voor hen, maar ook voor hun twee jongvolwassen kinderen, de dorpsgemeenschap waarin ze zichzelf hebben ingegraven, en de duistere machten die zich er al ophielden voor hun komst.

Met andere woorden: wie een paar avonden reserveert om de nieuwe afleveringen te bingen (ze werden, o verademing, nog eens alle zeven tegelijkertijd op de dienst gestanst), mag zich opmaken voor veel dood, geween en tandengeknars. De vale gloed waarin ieder shot van Ozark baadt zal onheilspellender zijn dan ooit.

Ozark is te bekijken op Netflix.