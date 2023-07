‘In mijn dromen komt de inspiratie vanzelf’: Squid werpt tweede album

Twee jaar geleden bracht Squid zijn debuutalbum Bright Green Field uit. Een felgehypete plaat die hoog piekte in de Britse albumcharts en in haast elke recensie onthaald werd op jubelkreten en lauwerkransen. Even rusteloos als oneindig creatief klinkt opvolger O Monolith. Het grootste verschil? De vorige plaat werd gemaakt in een Londense morsige kelderstudio, voor de nieuwe plaat ging het richting de Real World Studios van Peter Gabriel in Bath.

Daar keken ze toepasselijk uit op de titel van hun debuut: felgroene weidse landschappen. Opmerkelijk genoeg viel het woord “monoliet” dan weer toen we de groep twee jaar geleden spraken. Zo was een song genoemd naar farmagigant GSK. Toen ze dat immense gebouw, “die monoliet”, zagen, leek deze symbool te staan voor de grauwe depressie die ons allen wacht in de toekomst.

Drummende frontman Ollie Judge reageert verrast op die synchroniciteit, maar is ook niet helemaal verbaasd: “Ik voel dat beide platen heel erg met elkaar verwant zijn, al zijn we qua sound een ander, avontuurlijker pad inslagen. Maar twee weken na de release van ons debuut begon deze langspeler al goeddeels vorm te krijgen. Of toch in mijn hoofd. En wat beide platen ook bindt, is dat we de benauwende chaos en verbijstering van het dagelijkse leven probeerden op te nemen.”

‘Crankwave’

“Ik vond het ook logisch dat we na een plaat over gentrificatie, verval en een dystopische toekomst uitgeweken zijn naar de idyllische schoonheid van Bath. We hadden bovendien behoefte aan die rust: in Bristol en Londen voelden we te veel fysieke druk van anderen. De hype rond Squid heb ik nooit als een kwelling ervaren, maar het gaf wel onnodig veel stress voor een vervolgplaat. We wilden het onszelf niet te makkelijk maken, maar ik had ook geen zin in een doorwrochte, experimentele langspeler die te slim voor ons eigen goed zou klinken.”

Die angst speelde namelijk wel even na een column van het Britse muziekblad NME, waar de gehypete band werd ondergebracht bij ‘crankwave’, samen met postpunkgroepen als Idles en Fontaines D.C.. Het geluid van “slimme, moderne gitaarbands met een zanger die klinkt als iemand die een psychotische episode beleeft in een debatvereniging.”

Die omschrijving vindt Judge best wel geinig, maar evengoed spuwt hij op de term crankwave. En het etiket “slim” is hem ook een doorn in het oog. Al was het maar omdat hij sindsdien nauwelijks nog durft toe te geven dat een song als ‘Swing (in a Dream)’ hem kwam toegewaaid tijdens een droom over L’Escarpolette van rococoschilder Jean-Honoré Fragonard. “Terwijl mijn onderbewustzijn me gewoon een pleziertje deed,” grinnikt hij.

“Ik had best wel wat moeite om teksten te schrijven. In mijn dromen kwam de inspiratie gelukkig vanzelf.” Dat verklaart ook waarom de meeste teksten beeldend maar abstract zijn, en al eens durven ontsporen als broeierige koortsdromen. “Zo moet ‘Devil’s Den’ je aan een oude begraafplaats of een horrorfilm doen denken, en verder raakte ik ook verdiept in het animisme: het idee dat geesten in levenloze objecten kunnen huizen. Dat vond zijn weg naar ‘Undergrowth’.”

“Ik werk steeds associatiever. Zo moet je de titel van de plaat ook zien. Het is je eigen rorschachtest. Voor mij is de titel een ode aan de plaats waar we lange wandelingen maakten voor field recordings en inspiratie. We gingen vaak stappen in West Country. De historische site Wiltshire is compleet maf: ‘Devil’s Den’ is genoemd naar een stenencirkel daar, zoals in Stonehenge. Bij de meeste fans roept de monoliet dan weer een scène op uit 2001: A Space Odyssey. (lacht:) Perfect voor mij, om in éénzelfde adem genoemd te worden met Stanley Kubrick.”

O Monolith is verschenen bij Warp. Squid speelt 7/9 in de Ancienne Belgique, Brussel.