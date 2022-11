‘In mijn caravan’: het leven zoals het is zonder eindredacteur

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: In mijn caravan.

Wanneer VTM de lens richt op de kwetsbare medemens, wordt het verschil met een vizier wel heel klein. Dat die zender zo iemand niet automatisch ziet als een slachtoffer is een goede zaak, maar daarom moet je er nog geen van maken. Er zijn er al genoeg, ook zonder cameraploeg. Jazeker, het opent sommigen de ogen, maar ik alvast hoef niet per se slechter te zien om te weten dat ik het goed heb. En als ik het al hoef, dan vallen ook uit fictie lessen te trekken.

Dat reporter Kristof Dewamme het nodig vindt zich voor te stellen in de generiek van campingdocu In mijn caravan is an sich geen slechte zaak – Frederik, aangenaam – maar ik weet niet of het vervolgens al even ongevraagd overlopen van zijn cv enige sympathie opwekt. In de wereld van de human interest is pochen dat je het vak hebt geleerd van Paul Jambers immers zo’n beetje hetzelfde als solliciteren naar een baan als chirurg met tien jaar ervaring bij Renmans. Je bent vast goed in je vak, maar daarom niet noodzakelijk in dit vak.

Maar goed, zoals VTM een prooi geen slachtoffer noemt, vermoed ik in Dewamme a priori nog geen zwendelaar. Het tonen van het leven zoals het is verviel in de programma’s van zijn leermeester al te vaak in het selectief tonen van dat leven, maar dat risico lijken we in deze reeks niet te lopen. Ene Roland (76) eet gemalen eierschaal, toont hoe hij ’s nachts naar het toilet gaat, verklaart en passant dat hij tegen condooms is en wordt tot slot gevraagd een halve minuut te zwijgen – een halve minuut die ons wordt getoond zoals hij is. Benieuwd welk beeldmateriaal de uitzending niet heeft gehaald.

Even lijken beide afzonderlijke hengelitems te zullen stranden op kaal zand, ware het niet dat één tot poseren pogende visser dermate sukkelt met zijn vangst dat dit fragment ongetwijfeld al ergens op een harde schijf in een mapje getiteld ‘In mijn caravan, x jaar later’ prijkt. Renmans, kwaliteit smaakt.

Ik geloof oprecht dat Dewamme het goed meent met de mensen die hij spreekt, maar het in stroop gedoopte pianootje onder het verhaal van Omer Joseph Aloysius (74), namelijk dat hij naast een grasmachine ook zijn teerbeminde caravan verkoopt, had niet gemoeten, hoe abrupt en daardoor ietwat komisch het ook alweer vervliegt bij Dewammes volgende vraag.

Voorts vooral schrijnende verhalen, van geboren zijn uit de verkrachting van een minderjarige en tijdens de eerste noten van je openingsdans je zoekgeraakte vrouw aantreffen op je getuige op de plee, tot mishandeling, analfabetisme en slapen in garageboxen. Hier kan een sociaal project uit voortkomen, met pechvogels die elkaar helpen, maar gaat het dat? Zo’n camping heeft de VRT immers al, en ik zou VTM nooit durven verdenken van het lenen zoals het is.

In mijn caravan, dinsdag om 21.05 uur op VTM 2.