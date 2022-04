Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Als ik naar een tentoonstelling toewerk, ga ik elke dag. Andere momenten kan het minder regelmatig zijn. Na een expo of drukke periode heb ik nood aan lui zijn en niets doen.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Ik vertrek rond 11 uur met de fiets. Niet eerder, ik ben geen ochtendmens. Ik werk het liefst ’s avonds of ’s nachts. Dan lijkt het of ik alleen op de wereld ben. Ik zou niet in staat zijn om thuis te werken. In mijn atelier kan ik me afsluiten van alles en iedereen, dat is een enorme vrijheid.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen? Muziek of juist stilte?

“Ik zet muziek op, open het raam en drink koffie. Ik pak het werk uit dat ik ’s avonds achterliet en spuit de klei nat om de materie beter te lezen. Dan kijk ik heel lang van op mijn stoel. ’s Middags ziet het er niet altijd even goed uit als je de avond ervoor dacht.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Heel belangrijk, vooral voor mijn gemoed. Ik merk dat ik enorm veel energie krijg van zonlicht. Maar het houdt me daarom ook uit mijn atelier. Daarom is het in Frankrijk zo fijn om buiten te werken. Nick (Andrews, Naveaus echtgenoot, OVG) en ik hebben zo’n tien jaar geleden een huisje gekocht in de Auvergne. Het is de perfecte plek voor contemplatie, veel ideeën ontstaan daar. In mijn atelier in Antwerpen heb ik een mezzanine waar het licht mooi binnenvalt.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het altijd en overal door?

“Aan de basis liggen vormen, kleuren en objecten, die ik meeneem als ik onderweg ben. Alles wat ik zie, sla ik op en in mijn hoofd ontstaat er een collage. Het werk gaat inderdaad overal door, je linkt er alles aan.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Als ik geconcentreerd aan het werken ben, kan ik uren doorgaan, dan gaat het over dagen van twaalf uur. Maar evengoed ga ik maar voor enkele uren en kijk ik vooral veel. Ik denk gemiddeld zo’n acht uur.”

Is het atelier een heilige plek?

“Ja, toch wel. Het is mijn plek, een plek waar alles kan en de grootste verwondering ontstaat. Maar ook de grootste twijfel en frustratie.”

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Als me de vraag specifiek gesteld wordt wel. Maar ik heb liever niemand in mijn atelier. Het is een plek waar alles nog in proces is, dan weer ik andere blikken. En heb ik toch een andere mening nodig, dan enkel van mijn man.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Het atelier van Frida Kahlo en Diego Rivera in Mexico-stad, van Georgia O’Keeffe in New Mexico en van Aristide Maillol in Banyuls-sur-Mer. Ook de replica van het atelier van Constantin Brancusi en dat van Émile-Antoine Bourdelle blijven inspirerend.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Een groot pand met veel ramen en licht, met een bureau/tekenplaats, boetseeratelier, keramiekoven en glazuurfaciliteiten, een moulageruimte om de sculpturen af te gieten in diverse materialen, stockageplaats en een presentatieruimte. Op het gelijkvloers en met een grote poort. Aanpalend aan een buitenwerkplaats of tuin zou fijn zijn. Als ik mag kiezen, hè.”

