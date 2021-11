In ‘Like A Prayer’ gaat Madonna van bil met een zwarte Jezus

‘Like A Prayer’ maakte in 1989 Madonna nog beroemder dan ze al was. De hardcore-katholieken waren allesbehalve geamuseerd.

Natúúrlijk wist Madonna dat ‘Like A Prayer’ een zogeheten shitstorm zou veroorzaken in Amerika en in andere landen waar het katholicisme hoogtij vierde. Zo leep is ze wel. Het nummer hield het op half religieuze lofzang, half hitsige smeekbede om orgiastisch genot. Wie in 1989 Madonna sowieso al beschouwde als een duivelse sirene die met hits zoals ‘Like A Virgin’ devote zieltjes had gecorrumpeerd, sloeg nu pas écht angstvallig rozenkrans en crucifixen in om een exorcisme voor te bereiden.

Zong Madonna immers over Christus of over haar geile loverboy wanneer zij “When you call my name it’s like a little prayer / I’m down on my knees, I wanna take you there” zong? In de videoclip danste ze krols langsheen de brandende kruisen van de Ku Klux Klan in een weinig verhullend nachtkleedje en kuste ze een Afro-Amerikaanse Jezus wakker om vervolgens met hem van jetje te geven aan een altaar. Ook al predikte de zangeres in de video anti-racisme en naastenliefde, toch sloeg het Vaticaan het ding in de ban. Paus Johannes Paulus II riep prompt op tot een boycot van Madonna’s Italiaanse concerten.

Voor de Italo-Amerikaanse superster diende ‘Like A Prayer’ als een platform om de fluïditeit van geloofsbelijdenis te duiden. “Eens Katholiek, altijd katholiek”, zei ze daar toen over in Rolling Stone. “Ongeacht hoe schuldig je je voelt of hoeveel spijt je hebt. Ongeacht hoe zondig je bent geweest. Ik word soms nog steeds verteerd door schuld. Het is een restant van mijn diepreligieuze opvoeding. In het katholicisme word je als zondaar geboren en blijf je een zondaar tot je dood. Hoezeer je ook probeert te ontsnappen aan jouw zonden, ze blijven altijd deel van jou. Daarom hunkeren we nonstop naar bestraffing.”

Prince

Nochtans ontvouwde het liedje zich pas veel later tot een filosofische mijmering. In eerste instantie was het een simpel, funky popinstrumentaaltje uit de koker van Patrick Leonard, één van de trouwste artistieke metgezellen van Madonna die voor haar hits zoals ‘La Isla Bonita’ en ‘Who’s That Girl’ had gecomponeerd. Leonard kwam met de akkoorden op de proppen, Madonna schreef de tekst in amper een uurtje. “Ik wilde er a capella-stukken in”, zo zei ze daarover, “en een orgel en een gospelkoor”. Dus spanden zij en Leonard het Andraé Crouch Choir voor hun kar, een koor dat ook al in ‘Man In The Mirror’ van Michael Jackson had gezongen en nu prachtig een euforische gospelharmonie tussen Madonna’s leadvocal weefde.

De onheilspellende elektrische gitaar in de intro van ‘Like A Prayer’ werd dan weer ingespeeld door niemand minder dan Prince. In die dagen doken hij en Madonna wel vaker samen de studio in. Hun duet ‘Love Song’ kreeg eveneens een plekje op het Like A Prayer-album. Prince leverde ook de chaotische noisy gitaar van ‘Act of Contrition’, de epiloog van de plaat. De vriendschap mag niet verbazen. Beide artiesten hielden er een schizofrene, controversiële band met God en seks op na: tussen zonde en berouw, tussen genot en gebod.

‘Like A Prayer’ schonk Madonna hoe dan ook de broodnodige contemplatie en herlanceerde haar als risqué oproerkraaister. Niet alleen bood het haar verstrooiing na een handvol filmflops, een desastreuze passage op Broadway (waar ze de hoofdrol speelde in Speed-The-Plow) en haar scheiding van de acteur Sean Penn. Ze zag eindelijk haar kans om haar politiek-ideologische overtuigingen in haar muziek te onderstrepen. Dat ze daarvoor een zwarte Jezus moest binnendoen in een kerk? Tja, het doel heiligt de middelen, quoi.