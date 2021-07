In het hoofd van Charel Cambré: ‘We zijn allemaal kleine schlemielen’

Alsof hij het afgelopen jaar nog niet genoeg in beeld kwam. Met een overzichtsboek. Met een nieuwe reeks. Met het winnen van de Bronzen Adhemar. Of met alweer een gedurfde cartoon. Aan de muren van het Brusselse Stripmuseum hangen ze: de reeksen die hij sinds jaar en dag maakt (Amoras, Robbedoes, Filip en Matilde, Heden Verse Vis...), zijn cartoons en/of karikaturen (voor Sport Voetbal Magazine) en enkele opvallende schilderijen.

Chambré: “Ik ben eigenlijk een erg gedreven commercieel en te ambitieus dier. En ongeduldig. Dat zullen mijn uitgevers wel beamen. Mijn hoofd verwerkt te veel ideeën. Wellicht niet altijd de beste, maar ik kies er nogal snel voor om ze uit te werken. Dat brengt met zich mee dat ik nogal overaanwezig ben.”

Terugkijkend op de voorbije jaren had hij best wat kritischer voor zichzelf moeten zijn, klinkt het nuchter. “Ik zeg vaak ja, en tegelijk probeer ik mezelf te promoten.” Dat hij daarin zelf het voortouw neemt, heeft misschien ook wel te maken heeft met het ‘tamme uitgeversbeleid’. “Zij doen te weinig. De tijd dat er strips in de rekken gezet worden in de hoop dat ze er worden uitgehaald, is voorbij”, zucht hij. “Maar beseffen ze dat wel?”

Zijn enorme workload dankt hij aan zijn afkomst: “Ik kom uit een zelfstandigennest. Onze opvoeding bracht onzekerheid met zich mee: ‘Doe iets Charel.’ ‘Kom die zetel uit!’ ‘Denk vooruit’. We hadden het toen financieel erg moeilijk. De daaruit voorkomende angst zorgde ervoor dat ik te veel hooi op mijn vork nam. Stel dat een goedlopende reeks stopt, dan moest ik toch een back-up hebben? Uiteindelijk was ik met te veel reeksen tegelijk bezig. Tussen 2013 en 2018 was ik een echte workaholic. Ik had nooit rust en zat in een vicieuze cirkel waarbij ik er telkens een nieuwe reeks bijnam. Zelfs op vakantie tekende ik. Ik stelde mezelf tevreden met veel werk. Nu overvalt me vaker dat dat wel eens mag stoppen. Ik word er niet jonger op. Misschien moet ik wat loslaten. Op den duur is het huis afbetaald en zit je safer. Bovendien: ik ben 53 jaar. Wat heb ik nu eigenlijk al gedaan waar ik écht fier op ben? Nog niet zo heel veel. Ik wil ooit nog eens iets schilderen of tekenen waar ik achteraf redelijk tevreden over kan zijn.”

Verse vis

Zijn alledaagse frustraties over zowel de stripscène als de maatschappij verwerkt hij sinds enkele jaren samen met Amoras-scenarist Marc Legendre in Heden Verse Vis, een Facebook-gagstrip waarvan nu ook drie volwaardige stripalbums worden gemaakt. In het stripblad Eppo loopt de voorpublicatie ervan.

“Een ex-uitgever zei ooit dat hij een viswinkel wilde openen. Dat werd een running joke. Telkens als we van een uitgever een tenenkrommend mailtje aankregen, riepen we: we beginnen een viswinkel. Die running gag werd een stripje waarin we de stripscène op de korrel namen. Voor de drie albums die we nu maken, besloten we dat open te trekken: het was een beperkt publiek dat al die grappen begreep. Het verhaal is nu breder van opzet. Ons uitgangspunt is een roadtrip. We vluchten weg uit België met een oud R4’tje naar Spanje om er te gaan herbronnen en de kleingeestigheden van uitgevers en verzamelaars achter ons te laten. Onderweg beleven we van alles en passeert de actualiteit. Het is vooral heel plezant tekenen. Een vlotte losse, expressieve en beweeglijke stijl. Daar voel ik me het best in thuis.”

Op de eerste pagina’s die Cambré toont wordt meteen de toon gezet: Legendre en Cambré die eerst nog opgetogen zijn over een promostunt van hun uitgeverij, tot blijkt dat het enkel een ordinaire Amoras-sleutelhanger betreft. Maar ook zwaardere thema’s als homofobie, racisme, vooroordelen… komen aan bod. Hilarisch is een scène waarin het duo lik op stuk krijgt van een zwarte, vrijgevochten liftster die hen de woke-beginselen bijbrengt en tegelijk fulmineert tegen stierenvechten.

In vorige Heden Verse Vis-strips passeerden heel wat maatschappelijk hete hangijzers: #metoo, racisme, zwarte piet... Het duo liet er hun (afkeurende) mening in doorschemeren. Het lokte niet zelden discussies uit op sociale media. “Maar mijn visie verandert constant. Discussie op zich is goed. Je verandert van mening omdat er mensen in de geschiedenis vreselijk behandeld zijn en je je in hun plaats moet proberen te stellen. Mijn vrouw Chantal is zwart en ervaart vaak genoeg dat er ‘iets niet klopt’. Weet je, blanken gaan zich wellicht over vijftien jaar afvragen hoe het in godsnaam mogelijk is dat we ooit iemand zwart schminkten.

“Maar we zijn gewoontedieren. Degenen die nu op de barricaden staan, willen het sneller doen vooruitgaan. Dat botst. Ik heb respect voor hen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet met hen mag lachen. Alleen al dát het versneld op de agenda moet, is al grappig. Denk aan Greta Thunberg: op zich is het toch grappig dat net zo’n frêle meisje de wereld wil en kan verbeteren op gebied van klimaatverandering. Maar hoe serieus ook, je moet ermee kunnen bijven lachen. Idem met onszelf. Vandaar Heden Verse Vis. Het is niet dat we onszelf ophemelen of beter voordoen dan we zijn. We zijn allemaal kleine schlemielen.”

In het hoofd van Charel Cambré loopt tot 11 november in het Stripmuseum.