‘In het alledaagse schuilt veel schoonheid’: kunstenaar Eliza Pepermans tafelt met grootmeesters

De jonge Belgische kunstenaar Eliza Pepermans serveert in Dinner Is Served speelse stillevens die smaken naar meer. Een viering van het leven vanachter de keukentafel: ‘Laat mij maar gewoon het leven vieren.’

Stillevens met fruit, zonnebloemen, kreeft en boeken in de hoofdrol. In haar eerste solotentoonstelling bij Schönfeld Gallery presenteert beeldend kunstenaar Eliza Pepermans een nieuwe reeks luchtige en speelse stillevens. Ook in haar vorige tentoonstelling – toen nog bij Rufus Gallery in Gent – waren uitsluitend stillevens te zien, wat de vraag oproept waarom een jonge kunstenares zo door een door en door klassiek gegeven als het stilleven gebeten is?

Eliza Pepermans: “(lacht) Ik weet het niet. Dat is langzaamaan gegroeid. Ik was vroeger illustrator, maar drie jaar geleden kwam er een soort kantelpunt waarbij ik er genoeg van had om voor klanten te werken en mijn eigen verhaal wilde vertellen. Maar wat dat verhaal ging worden, wist ik totaal nog niet. Ik ben beginnen tekenen aan de keukentafel – tekenen is nog altijd de basis van alles wat ik doe – en vervolgens is al dat werk dan aan de keukentafel ontstaan.”

De keukentafel staat letterlijk en figuurlijk centraal: de keukentafel als plek waar met vaste ingrediënten, met wat basiskleuren en terugkerende vormen, wordt gegoocheld om telkens iets nieuws te bereiden. De keukentafel ook als plek waar we het voorbije anderhalve jaar door corona noodgedwongen aan gekluisterd zaten.

“De titel Dinner Is Served verwijst daar zeker naar”, zegt Pepermans. “We hebben de voorbije tijd zoveel moeten missen. Voor een deel mag je het dan ook lezen als een uitnodiging, een sociale oproep: hier is mijn werk, het eten is klaar, schuif maar aan (lacht). Maar daarnaast is de keukentafel voor mij ook een plek waar ik in dialoog ga met de meesters uit de kunstgeschiedenis, waar ik bij wijze van spreken mijn grote helden kan ontmoeten, met hen kan tafelen als het ware.” Die helden zijn grootheden als Picasso, Van Gogh, Monet of Philip Guston, waarvan er hier en daar zichtbaar elementen het werk ingeslopen zijn, zonder dat het ‘werk in de stijl van’ wordt. Pepermans kookt er wel degelijk haar eigen potje mee.

Imaginaire reis

Aan tafel, oog in oog met haar helden, maakt Pepermans een imaginaire reis door de kunstgeschiedenis, waarbij de alledaagse voorwerpen die ze schildert haar de kans geven om haar taal, haar gebruik van kleur en vorm, uit te puren. De eenvoudige, bijna banale, voorwerpen zijn ook een voortdurende herinnering dat het dagelijks leven ook heel wat moois te bieden heeft.

Pepermans: “Het is wellicht allemaal zo vanzelfsprekend dat we er niet meer naar kijken, maar er is zoveel schoonheid in het alledaagse te vinden. Ik heb geen al te grote boodschap, maar ik wil de kijker wél bewust maken van het feit dat die banale objecten rondom ons ook heel veel waarde hebben en dat het goed is om daar af en toe bij stil te staan.”

Voor Pepermans is de eenvoud van het alledaagse een remedie voor de chaotische wereld waar we in leven.

Pepermans: “Er zijn zoveel impulsen, het is zo’n chaotische wereld, en dan is het fijn om naar mijn atelier te gaan en daar stil te staan bij de zaken waar we te snel overgaan. Daar probeer ik de wereld rondom mij een beetje te ordenen om dat vervolgens op papier of doek te zetten. Daar word ik dan vrolijk van de simpele dingen.”

Vrolijkheid is er in overvloed in het werk van Pepermans. Haar speels geschilderde zonnebloemen en kreeften, haar zuiderse kleuren zijn kleine, gebalde porties geluk.

Pepermans: “Ik heb er gewoon ontzettend veel plezier in. Het kijken naar de wereld rondom mij, de verbazing die dat met zich meebrengt en dat proberen te vertalen in beelden. Ik denk dat dat speelse en luchtige daarvan komt. Laat mij maar gewoon het leven vieren.”

Eliza Pepermans, Schönfeld Gallery, van 11 november tot 19 december 2021.