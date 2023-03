In ‘Galapagos’ verstript Michaël Olbrechts een waargebeurd verhaal uit 1929: ‘In het echt waren ze nog waanzinniger’

Nu op de planken der vergetelheid beland, maar bijna honderd jaar geleden was de verhuis van het Duitse koppel Friedrich Ritter en Dore Strauch naar een onbewoond eiland op de Galapagos wereldnieuws. Mede dankzij een excentrieke (en gewapende) barones. Michaël Olbrechts wijdde er zijn vierde graphic novel aan. ‘Het blijft een bizar verhaal.’

Dat de Vlaamse auteur Michaël Olbrechts (35) een wel erg bijzonder verhaal te pakken had, wist zijn uitgeefster enkele maanden geleden. Eentje dat was gebaseerd op waargebeurde feiten, maar intussen al lang naar de stoffige planken van de vergetelheid was verwezen. Intussen blijkt hoe intrigerend (en storend) ’s mans opmerkelijke beeldroman Galapagos is. Om de authenticiteit te benadrukken liet de auteur in zijn strip oude zwart-witfoto’s van de protagonisten opnemen die in eind jaren twintig van de vorige eeuw met een ogenschijnlijk onbeduidend avontuur de hele wereldpers over zich kregen: de flamboyante en ontvlambare barones Eloïse Wehrborn de Wagner-Bosquet, de mislukte schrijver en Nietzsche-fan Friedrich Ritter, en diens zieke partner Dore Strauch.

In het kort: Galapagos schetst het dramatische verloop van wat indertijd de ‘Galapagos-affaire’ heette. Daarin laten Berlijners Friedrich Ritter en Dore Strauch hun hebben en houden achter om zich te vestigen op het onbewoonde, onherbergzame eiland Floreana. Ze zijn er op zoek naar een ascetisch leven, hoewel Ritter er vooral naar streeft een übermensch te worden zoals filosoof Nietzsche het bedoelde. Dat loopt even goed, tot de buitenwereld over de moderne ‘Adam en Eva’ begint te schrijven en op die manier een excentriek trio - met de barones op kop - naar het eiland leidt die vervolgens met de wapens in de hand hun plek onder de zon opeisen.

True crime

Olbrechts leerde het verhaal kennen via podcast De Volksjury. “In coronatijden ontdekte ik in hun speellijst de titel ‘De Galapagos-affaire’. Nu, ik was meteen geprikkeld omdat ik van natuur en dieren hou, dus ik begon meteen te luisteren en viel al snel van de ene verbazing in de andere. Alleen al de opzet van een koppel dat naar zo’n onbewoond eiland afreist om er übermenschen te worden is een boek of film waard, maar dan moest de true crime nog komen. Een héél klein gezelschap dat erin slaagt het er zo uit de hand te doen lopen, dat is toch ongelooflijk?!”

Over het waarom van het drama, is Olbrechts duidelijk: “Vanaf het moment dat de barones met haar wapen zwaait en aantoont dat ze er niet voor terugdeinst geweld te gebruiken, was het hek van de dam en sloeg de machteloosheid toe. Maar uiteindelijk moest zelfs een overduidelijke pacifist als Ritter ernaar grijpen. Waardoor natuurlijk een spiraal van angst en geweld volgde.”

De echte Dore Strauch en Friedrich Ritter. Beeld RV

Olbrechts baseerde zich vooral op het boek The Galapagos-affair van John Treherne, “een samenraapsel van alle documenten en dagboekfragmenten waarover men beschikte”, en de filmbeelden en foto’s van Allan Hancock, de kapitein die het duo naar het eiland bracht en sporadisch contact met hen bleef onderhouden.

Olbrechts bekeek ook talloze documentaires over het voorval. Maar in hoeverre die accuraat zijn? “Het gaat vooral om zwaar gedramatiseerde Amerikaanse minidocu’s.”

Feit is, zegt hij, dat niemand eerder “een gefictionaliseerd verhaal als het mijne” erover publiceerde. Al liet hij in het boek wel optekenen dat “de personages met het grootst mogelijke respect voor de echte protagonisten door mij werden ingevuld”.

“Dat vond ik wel zo belangrijk. Alleen, om het zo leesbaar mogelijk te houden moet je er wel de schwung in houden. Ik volg wel degelijk de feiten, maar om er voor te zorgen dat lezers zich in de eilanders kunnen inleven, heb ik enkele onder hen minder extreem gemaakt. Want met alles wat ik over hen las, besefte ik steeds vaker dat bepaalde karakters in het echt nog waanzinniger waren. Met name de barones heb ik proberen temperen door haar gekte slechts mondjesmaat te laten doorschemeren.”

Beeld RV

Hij denkt even na over zijn antwoord op de vraag of de eilandbewoners überhaupt mentaal gezond waren bij aankomst. “Hm, wat de barones betreft spreekt dat voor zich. Wat Ritter betreft: voor hij naar het eiland trok stond hij al bekend als een moeilijk man om mee samen te leven. Hij was effectief geobsedeerd door Nietzsche en getraumatiseerd door Wereldoorlog I.”

Raadsel

Hoe het met name Ritter en de barones verging? Dat is volgens Olbrechts niet helemaal duidelijk. “Van Ritter weten we dat hij er ook was om filosofische teksten te schrijven, zelfs dat die effectief in handen kwamen van uitgevers. Maar publicaties volgden er nooit.

“Wat echter tot op vandaag een raadsel blijft is het lot van de barones. Ze bleek nadien spoorlos, waardoor dit verhaal eigenlijk nog meer tot de verbeelding spreekt. Van zo’n excentriek figuur zou je toch denken dat ze ergens opduikt?! Nu, er passeerden de voorbije decennia talloze theorieën de revue, waarvan ik er in het boek een aantal aankaart via de Noorse visser die het eiland bezocht. Hem gaf ik, omwille van de suspense, een beetje een rol à la Poirot. Terwijl hij - ook al bestond hij echt en tref je hem zelfs aan in de foto’s achteraan - eerder een bescheiden rol had en de eilandbewoners enkel kwam oppikken. Fictie, weet je wel?!”

Galapagos verscheen bij Oogachtend, 176 p., 29 euro