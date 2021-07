In fanfictie is niet Harry, maar juist slechterik Draco de held van het Potter-universum

Op websites voor fanfictie, die soms miljoenen lezers trekken, borduren jonge fans voort op hun favoriete verhalen. Opvallend genoeg richten ze zich daarbij vaak op onderbelichte personages.

“Ik sta tegen de muur en Draco komt steeds dichterbij. ‘Adeline’, fluistert hij haast. Hij staat een meter van me af. ‘Sinds je hier bent, maak je me helemaal gek. Met alles wat je doet. Met die lippen. Alles. Sinds onze laatste zoen kan ik aan niets anders denken. Ik weet dat jij dat ook doet.’”

Draco is geënt op Draco Malfidus, een personage uit de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling, waarin de hoofdpersoon ontdekt dat hij een tovenaar is. Zo immens populair als Harry en zijn vrienden Ron en Hermelien waren, zo populair lijkt nu Draco – in de boeken een onsympathieke bijfiguur – in de wereld van fanfictie. Dat is een genre waarin fans voortborduren op hun favoriete verhalen. Vaak worden minder belangrijke personages daarbij gekozen als hoofdpersoon en worden seksuele voorkeuren expliciet gemaakt.

In Love with Draco Malfoy? staat op Wattpad, een sociaal boekenplatform voor lezers en schrijvers, en is al meer dan 95.000 keer bekeken. Op belangrijke fanfictiesites zoals Wattpad en fanfiction.net staan honderdduizenden Harry Potter-verhalen, die miljoenen lezers trekken. Grofweg de helft van de Engels- en Nederlandstalige verhalen gaat over Draco, de jongen die Harry en zijn vrienden vaak treiterde en die vooral bekendstond om zijn uitspraak “Mijn vader zal hiervan horen”. Hoe is die obsessie te verklaren?

Het zevende en laatste deel van J.K. Rowlings serie verscheen in 2007; wereldwijd zijn er ruim 500 miljoen boeken van verkocht. Sindsdien ontdekken nieuwe generaties lezers de wereld van Harry Potter, via de boeken en de films, maar ook via games, Instagram, YouTube en Tiktok.

Relevante thema’s

Voor veel fans is dat niet voldoende. Zij slijpen in zelfgeschreven verhalen verder aan het Harry Potter-universum en verwerken er voor hen relevante thema’s in. En dan kiezen ze graag voor Draco Malfidus, die ze zien als een onbegrepen en te eenzijdig belicht personage. Juist omdat Draco’s karakter door Rowling niet tot in details is uitgewerkt, voelen schrijvende fans de vrijheid om een eigen draai aan zijn verhaal te geven.

Zo zegt fanfictieschrijver Ella, die ik sprak via Wattpad: “Natuurlijk was hij knap, maar daar ging het niet om. Naarmate je verder in de boeken of de films kwam, leerde je waarom Draco altijd zo gemeen was. Hij werd gewoon niet begrepen en hij werd gepusht door zijn vader. Iets vertelt me dat Draco net zo is als andere mensen.”

J.K. Rowling zelf denkt daar anders over. “Ik heb (tegen fans, red.) duidelijk gezegd dat onder Draco’s gehoon en vooroordelen geen gouden hart school, en dat hij en Harry niet voorbestemd waren om goede vrienden te worden”, schreef ze in 2014 al op haar website Pottermore. Maar dat weerhoudt fans er niet van met Draco aan de haal te gaan. Zoals een van de twee 15-jarige vriendinnen achter het Wattpad-account xlotteve zegt: “Ik snap wel dat het frustrerend kan zijn dat je een personage bedenkt en dat diens verhaal vervolgens wordt verdraaid. Maar misschien is het wel goed dat je juist opnieuw over een personage gaat nadenken.”

Vooral tienermeisjes

Draco is niet de enige buitenstaander die door fans tot held wordt verheven. Eerder werd ook Barb uit de Netflixserie Stranger Things omarmd; zij is de stumperige vriendin van de knappe Nancy en verdween na drie afleveringen al uit beeld. En in de jaren zeventig al werkten Star Trek-fans in fanzines (door fans geschreven magazines) de denkbeeldige relatie uit tussen kapitein Kirk en officier Spock. Slash fiction ging het homo-erotische fanfictiegenre heten, naar de schuine streep in ‘Kirk/Spock’, vaak afgekort als K/S.

Rowling zag ook wel een verklaring voor Draco’s populariteit, die niet alleen zichtbaar is op fanfictiesites, maar ook op Tiktok, waar fans het relatief schaarse beeldmateriaal van hun favoriet telkens opnieuw monteren tot filmpjes (‘Draco-tok’), wat weer heeft geleid tot een nieuwe schare fans die zich in fanfictie verdiepen. “Hij heeft alle duistere betovering van een antiheld. Meiden zijn zeer geneigd om zulke mensen te romantiseren.”

Concrete cijfers ontbreken, maar schrijvers van fanfictie zijn grotendeels tienermeisjes. Een aanzienlijk deel van de Draco-fans is tussen de 12 en 16, vertellen fanfictie-auteurs me op Wattpad.

De 15-jarige vriendinnen achter xlotteve schrijven sinds oktober 2020 op Wattpad over Draco. De meisjes blijven graag anoniem, omdat ze op school niet als ‘de fangirls’ te boek willen staan. Hun fanfictie is zo’n tienduizend keer bekeken. Ze wisselen het schrijven van de hoofdstukken af en brainstormen in schoolpauzes of via Teams. De een is groot fan van Draco, de ander vindt Harry leuker.

“Draco heeft veel meegemaakt”, zegt de ene vriendin. “In onze fanfictie kan hij zijn emoties meer tonen en zichzelf zijn. We wilden een andere kant van hem laten zien. Door fanfictie ben ik meer van hem gaan houden.” De ander: “Zonder fanfictie was ik nooit zo’n grote fan van Harry Potter geworden.”

Schot in de roos

De idealisering én seksualisering van Draco binnen de Harry Potter-fancultuur zijn bijna zo oud als de boeken zelf. In 2000 publiceerde Cassandra Claire op fanfiction.net het eerste deel van de Draco Trilogy. De gevatte, in leren broek gestoken versie van Draco bleek een schot in de roos voor fans, die destijds zaten te wachten op het vierde Harry Potter-boek. De Draco Malfidus van deze trilogie ademde seks en sarcasme, zo schrijft fanlore.org. De Draco-cultus was geboren.

Binnen de fancultuur heet deze versie van Draco fanon, fanfictie die afwijkt van de originele verhaallijn. Het is de tegenpool van canon, fanfictie die trouw blijft aan de personages en de verhaalstructuur van het oorspronkelijke werk. Claire haalde haar werk in 2006 offline, na beschuldigingen van plagiaat. Ze zou hele dialogen hebben overgenomen uit onder meer de Amerikaanse tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Maar haar Draco Trilogy droeg bij aan de populariteit van ‘Fanon Draco’ en sneed nieuwe thema’s aan die nog steeds populair zijn in fanfictie, zoals de problematische relatie van Draco met zijn ouders.

Romantiek en seks

Een vast element in fanfictie is de toevoeging van romantische en seksuele verhaallijnen aan het origineel. De fictie verkent allerlei liefdesrelaties; zo kan het voor lhbtq+-fans een manier zijn om zich vertegenwoordigd te zien. Soms gaat het om onschuldige romantiek, die niet veel verder gaat dan personages die elkaars hand vasthouden en van elkaar houden. Andere verhalen zijn regelrecht pornografisch, met bekende personages in de hoofdrol.

De fans die ik spreek benadrukken het plezier dat het oplevert om je eigen draai aan een bekend verhaal te geven, en de oefening in schrijven. “Mensen die zich niet in fanfictie verdiepen, zullen zich snel vergissen in de redenen waarom iemand zich hiermee bezighoudt”, zegt Wattpad-schrijver Tawariell. “Buitenstaanders zien eerder de obsessie met een personage dan de creatieve kant van fanfictie. Terwijl het een goed begin is voor wie wil leren schrijven. Je hoeft niet een hele wereld op te bouwen, wat voor beginnende schrijvers een uitdaging is. Ik begon er in 2010 mee, op mijn 13de, en heb onwijs veel profijt gehad van het oefenen van mijn schrijfvaardigheid.”

Schrijvers van fanfictie breken overigens zelden door als professioneel auteur. De grote uitzondering is E.L. James, de succesauteur van Vijftig tinten grijs. Onder het pseudoniem Snowqueens Icedragon schreef James tussen 2009 en 2011 op fanfiction.net een trilogie gebaseerd op de vampierserie Twilight. De toevoeging van erotiek en bdsm aan een toch al onevenwichtige relatie tussen een timide vrouw en een machtige man bleek een gouden zet. Het zou de basis zou vormen van de Vijftig tinten-trilogie. Nadat James haar fanfictie van internet had gehaald, verkocht ze meer dan 150 miljoen exemplaren van de boekenreeks.

Ondertussen is het laatste hoofdstuk van In Love with Draco Malfoy? nog niet geschreven. Onder elk nieuw deel sporen de lezers de schrijver aan om door te gaan. “Draco staart me aan en ik kijk hem ook aan. Hij loopt naar me toe en doet m’n haar achter mijn oor. Hij begint me te zoenen en duwt me tegen de muur. Ik denk dat ik verliefd word.”