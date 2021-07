▶ ‘In een poging om te verjongen hebben de socialisten in de jaren 50 Bill Haley en Louis Armstrong naar Gent gehaald’

Beluister de tweede bonusaflevering:

De podcast De Nacht had er normaal al opgezeten, als de afgelopen weken niet een paar keer de vraag was gesteld hoe het Gentse nachtleven er precies uitzag vóór de opkomst van het discothekentijdperk. Wat deden mensen bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60? En waar deden ze dat dan juist?

In deze tweede bonusaflevering van De Nacht gaan Alexandre Daskalidès – van de pralines, ja – en Kasper-Jan Raeman er met elkaar over in gesprek. De ouders van de eerste runden in de Veldstraat het legendarisch pannenkoekenhuis Salon Fritz – pannenkoeken en jazz waren toen een essentieel onderdeel van het nachtleven – en de tweede won tien jaar geleden de Popthesisprijs voor zijn thesis over de Gentse muziekscene in de jaren 50.

