In ‘Een goed jaar’ verkopen de Kwik en Flupke van DPG Media een wijn van Hitler

Ruim twee jaar nadat de beruchtste beroepsmilitair van onze contreien het loodje heeft gelegd, helpt de nieuwe fictiereeks Een goed jaar het misverstand uit de wereld dat het talent van Johny Voners zich beperkte tot het achteroverslaan van dagschotels.

Het is te zeggen: de makers van Een goed jaar hebben in 2017 al een imagoherstellende campagne opgezet voor Johny Voners. In Amigo’s, een prima serie over enkele ex-gedetineerden die samen een restaurant openen, lag zijn rol als moestuinman van weinig woorden mijlenver van de zatlappenmelancholie waarvoor hij bij het grote publiek bekendstond. Nu is hij onherkenbaar in zijn rol als maffiabaas.

Amigo’s was een slimme onderhoudende serie, maar kwam zelfs niet in de buurt van de kijkcijfers van F.C. De Kampioenen na 721 herhalingen. Ergens vrees ik dat Een goed jaar hetzelfde lot beschoren zal zijn als Amigo’s. Véél te weinig mensen zullen beamen dat de fictiereeks waarin Joke Devynck, Boris Van Severen en Jurgen Delnaet een kolderieke criminele handel opzetten, best aangename televisie oplevert.

Het succes van Een goed jaar zal afhangen van hoe de reeks in de markt wordt gezet bij neonazi’s. Erik (Delnaet) claimt wijnflessen te bezitten die Hitler ooit nog in zijn bezit heeft gehad. Hij laat Lenny (Van Severen) de krabbel van de Führer natekenen en met een vervalst echtheidscertificaat kloppen de Kwik en Flupke van DPG Media aan bij een antiquair in Brussel.

Erik en Lenny zijn, in de woorden van Lenny, sukkels “op de pechstrook van het leven”, en dronken druivensap van Hitler verkopen is “de limousine die is gestopt”. Je moet al een behoorlijk aantal promille in je bloed hebben om zo’n metafoor uit te kramen. Het voelt allemaal misschien wat bij de haren getrokken, al zorgen de uiteenlopende maar vaak uitstekend vertolkte personages er wel voor dat je als kijker niet snel zult afhaken.

Ik heb zelden een betere imitatie gezien van een boekhouder met een burn-out dan Erik, wiens zenuwen geteisterd worden door de kluns die Lenny is en achtereenvolgens bekoeld worden door de zelfverzekerdheid van Judith (Devynck). Rosy (Frances Lefebure) is de perfecte bad bitch en Jeroen Perceval is alwéér subliem in een bijrol – ditmaal als een maffioso die gekleed is als een 18-jarige dealer die naar Dour trekt.

De plot van Een goed jaar neemt meer wendingen dan het dossier Boortmeerbeek-Mechelen, wat ervoor zorgt dat het na vier afleveringen gissen is naar welke gangster aan het einde van de rit de jackpot zal winnen. Velen zullen kijken voor de sixpack van Boris Van Severen (zie: aflevering drie), al zullen ook de kijkers met andere prioriteiten de gestreamde uren niet willen terugvorderen.

Een goed jaar is te zien op Streamz en komt later op VTM.