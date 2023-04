In ‘De schoft’ geeft Marente de Moor ruim baan aan de worstelingen van een bange witte man

Nee, hij is geen islamofoob. Hij vindt alleen dat we op onze hoede moeten zijn, met al die aanslagen in ­Europa. Tom Wilenski is zeker ook geen xenofoob. Hij is alleen flink kritisch op het Europese vluchtelingenbeleid. Dat is hij aan zijn stand verplicht, als goed bereisd journalist. En natuurlijk heeft hij niks ­tegen buitenlanders. Hij is geen racist, maar...

In De schoft, het zevende boek van Marente de Moor, het eerste sinds het met de Bordewijkprijs en de Jan Wolkersprijs bekroonde Foon uit 2018, geeft De Moor ruim baan aan de worstelingen van een bange witte man. Iemand die zich afvraagt of hij echt een schoft is, zoals de halve ­wereld lijkt te denken.

Tom Wilenski is net 50, een man die de pech heeft dat zijn midlifecrisis ­samenvalt met de vluchtelingen- en de klimaatcrisis. In de nadagen van de pandemie, vlak voor de oorlog in Oekraïne, krijgt hij een onverwachte opdracht: de krant die hem ontslagen heeft, wil een reportage over een schip dat vluchtelingen redt uit de Middellandse Zee. De belangrijkste functies op het schip worden vervuld door ­vrouwen.

Toms belevenissen aan boord, zijn discussies met de leden van de hulporganisatie en de geredde vluchtelingen worden afgewisseld met terugblikken op zijn jeugd en op de ­levens van zijn ouders: mensen getekend door links idealisme én de ­afkeer daarvan.

Gruwelijke offers

Daarnaast lezen we in cursieve passages over de levens van martelaressen als de Heilige Agatha en Lucia, die gruwelijke offers brachten voor hun geloof. Niet geheel toevallig zijn de heiligennamen sterk verwant aan die van de kapitein en scheepsarts van het schip.

Het verband tussen de heiligenlegenden en het gevaarlijke werk van de vrouwen aan boord is een goede vondst, een onnadrukkelijke manier om Toms gewetensnood extra lading te geven. Ook Toms achtergrond, en het contrast tussen zijn scepsis en de idealen van de zelfbenoemde redders, is goed getroffen. De Moor kiest nergens expliciet partij, toont Toms gebreken even duidelijk als die van de schreeuwerige generaties met wie hij overhoop ligt, zowel die van zijn moeder als die van zijn dochter.

Toms persoonlijke omslag is minder overtuigend, misschien het enige serieuze minpunt aan de roman: de tocht op zee slaat wel erg makkelijk om in een hellevaart, althans in zijn beleving. Zou zo’n ervaren scepticus écht zo snel, zo hopeloos verdwalen tussen waan en werkelijkheid?

Marente de Moor, De schoft, Querido, 224 p., 23,99 euro.