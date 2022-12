‘In de schaduw van het WK’ houdt het Westen, met zijn kritiek op Qatar, een spiegel voor

In de aanloop naar het WK zijn er in Qatar naar schatting 6.500 doden gevallen onder arbeidsmigranten, zo weten we dankzij jarenlang onderzoek van The Guardian. Een journalist ging letterlijk het aantal kisten met gerepatrieerde lichamen tellen op het vliegveld van Kathmandu. Die luchthaven is het startpunt van de docureeks In de schaduw van het WK. Danny Ghosen spreekt er arbeidsmigranten aan die op vertrekken staan. Ze wandelen richting gate met de loodzware verantwoordelijkheid om voor een beter leven te zorgen voor hun familie. Meer dan 1 miljoen Nepalezen werken in het Midden-Oosten, in Qatar is 12 procent van de bevolking Nepalees.

Omdat het onmenselijk is voetballers te laten voetballen bij temperaturen van boven de 40 graden, wordt het WK in het najaar gespeeld en is er airco in de voetbalstadions die gebouwd werden in diezelfde verschroeiende hitte.

Op het Nepalese platteland praat Ghosen met ex-arbeidsmigranten en nabestaanden van overleden stadionbouwers die in Qatar in erbarmelijke omstandigheden werkten. Over hoe ze soms te weinig of niet betaald werden. Sanjib Ray, die 28 jaar werd, is een van de 1.200 Nepalezen die er een ‘natuurlijke dood’ stierven. In zulke gevallen hoeven bedrijven ‘natuurlijk’ geen compensatie te betalen. Het resultaat zijn nog diepere schulden voor de nabestaanden. Om Sanjib Ray naar Qatar te sturen had zijn familie geld geleend. Want wie elders wil werken, moet eerst zelf duizenden euro’s ophoesten. Het verdriet in de ogen van de vader die zijn kind heeft verloren en zijn andere zoon niet wil zien vertrekken, gaat door merg en been. Toch is de realiteit dat de nabestaanden van de gestorven arbeidsmigrant ook vaak naar het buitenland gaan.

Tegenwoordig waag je je niet snel aan lof voor tv-figuren, uit angst dat ze straks van hun sokkel vallen. Maar na In de schaduw van het WK durf ik te denken: wat toont Ghosen zich hier een lefgozer van de mooiste soort. Niet alleen omdat het moed vraagt om slachtoffers op zo’n menselijke manier te interviewen, maar ook omdat hij het Westen, met al onze kritiek op regimes zoals Qatar, een spiegel voorhoudt. We zien hoe Nederlandse veiligheidsmensen hem als journalist keer op keer verhinderen om vragen te stellen aan de Oranje-spelers: zelfs op officiële persconferenties mag hij niet binnen.

Eigenlijk zapte ik vorige maand, nog voor de start van het WK, even langs de reeks, maar nu pas kon ik alle afleveringen online bekijken. Een keer zie je Ghosen bijna breken: wanneer hij eindelijk iemand van de Nederlandse voetbalbond kan spreken en hem confronteert met de beelden uit Nepal. De man geeft geen krimp, want tuurlijk is het erg, maar voetballers horen nu eenmaal niet aan politiek te doen, ze staan machteloos, het is hun schuld niet. Een statement maken, met de OneLove-armband, dat zouden ze wel doen. Ondertussen weten we allemaal hoe dat is afgelopen.

In de schaduw van het WK, via npostart.nl