In de schaduw van Gent Jazz schuilen de beste Belgische helden

Donderdag trapt Gent Jazz af in stevige afgeslankte vorm, maar toch vallen er nog voldoende ontdekkingen te rapen. Omdat we u al lang niet meer op de hoogte hoeven te brengen van het bestaan van Sting, Van Morrison, Stikstof of Kae Tempest, tippen we graag enkele Belgische schaduwhelden. Nog een andere tip voor Gent Jazz? Kom absoluut op tijd, anders mist u deze heerlijke middagsnacks.

Black Flower

Donderdag 7 juli om 18u45

It’s Ethiopian jazz, Jim, but not as we know it. Black Flower heeft hoorbaar weinig op met vakjesidioten en puristen. Misschien verscheen de groep intussen al eens op uw radar dankzij de radiosingle ‘Morning In The Jungle’: een lome, lichtjes psychedelische samenwerking met Meskerem Mees, die zelfs overigens een weekje later ook aantreedt op Gent Jazz. Op basis van die single krijgt u evenwel nog stééds geen hoogte van Black Flower. Meestal kan u de Brusselse saxofonist-fluitist Nathan Daems, de spil van Black Flower, herkennen aan experimentele songs waarin hiphop, oosterse klanken en afrobeat zonder verpinken een plaats kunnen opeisen. Die gulzigheid loont. De laatste langspeler Magma is een energetisch hoogstandje dat live als lava in uw gestel zal glijden.

Nagløed. Beeld Nagløed

Nagløed

Zaterdag 9 juli om 14u30

Laten we elkaar geen Lorelei noemen: zolang je niet in Deense, Faeröerse of Noorse gebieden geboren, gezoogd en getogen bent, moet je van åånstellerige of ønnøzele lettertekens wegblijven. In het geval van Nagløed maken we evenwel graag een uitzondering. De groep wordt voorgesteld als het ‘nieuwe geesteskind van Thom Yorke, Nils Frahm en Mark Guiliana’, en héél ver benevens de waarheid is dat niet. Wij horen er zelf ook de eigenzinnige ritmiek van STUFF. en geluidslandschappen van Floating Points in. Dit Gentse trio vat jazz, pop en filmmuziek samen in een eigengereide melange die u in een zijdezachte slaap kan doen verglijden, maar desondanks ontzettend opwindend klinkt. U heeft uw muziek graag intiem én haardvuurwarm, maar tegelijk voorzien van ijzersterke grooves? Staak de zoektocht: u heeft uw favoriete delicatesse gevonden.

Sam De Nef. Beeld Anton Fayle

Sam De Nef

Zondag 10 juli om 12u30

Bij Danny Blue and the Old Socks bracht Sam De Nef uptempo tropische bikinirock: okselfrisse pop, bestemd voor een dagje surfen op de Schelde. Als buurjongen van Linde Merckpoel nam hij nadien nog een grotere golf tijdens de lockdown. Met Engelstalige, verstilde covers van evergreens als ‘Satelliet Suzy’, ‘Rozane’ of ‘Ik mis je zo’ ging zijn ster stijgen. Rond die tijd werd hij ook getipt door Tamino en haalde het Gentse label Unday hem binnen als nieuwe wonderkind. Tijdens de pandemie nam hij dan weer een concertfilm op in De Roma met regisseur Ramy Moharam Fouad, de broer van Tamino. U hangt inmiddels al uitgeteld in de touwen bij zoveel namedropping? Hang in there: we moeten nog zeker Nick Drake, Bob Dylan en Leonard Cohen vermelden om de stijl van deze Antwerpse songschrijver te omschrijven. Het is géén jazz, maar geloof ons: daar zal u zich zondag geen buil aan vallen.

Emmy d’Arc. Beeld Koen Bauters

Emmy d’Arc

Woensdag 13 juli om 17u00

De 24-jarige Limburgse Ine Tiolants won de award MNM Rising Star 2018, maar intussen vervelde ze van naam en stijl. Onder haar nieuwe nom de plume Emmy d’Arc bracht ze al een paar knappe singles uit. Uitzonderlijk persoonlijk, maar ook verdacht radiovriendelijk. Klinkt als de perfecte opmaat voor de fijne waanzin van Mauro Pawlowski, gloedvolle pop van Novastar en Sting, die na heel wat omzwervingen en gedoe dan toch haar weg naar de Gentse Bijloke lijkt te vinden.

Nagloed en Bram De Looze. Beeld Sophie Nuytten

Bram De Looze

Zaterdag 16 juli om 16u15

Vijftien jaar speelde hij in bands van anderen, maar na drie soloplaten is pianowonder Bram De Looze nog steeds een meester van de collaboratie. Voor zijn nieuwe trio Vice Versa laat hij zich omringen door twee ronkende namen uit de jazzwereld: de New Yorkse drummer Eric McPherson, die u mogelijk eerder in het zog van Pharoah Sanders en Fred Hersch zag, maar ook de Berlijnse bassist Felix Henkelhausen die al eens de snaren beroerde bij Jim Black, Nate Wooley en Lotte Anker. De Looze componeerde voor dit driespan een volledig nieuw repertoire. Wat u daarbij mag verwachten? Geen idee, eerlijk gezegd. Maar volgens de kenners zullen alle muzikale regels eraan moeten geloven. En Bram De Looze kennende, zal u zich geen gebenedijd moment vervelen.

Lara Rosseel Quintet. Beeld RV

Lara Rosseel Quintet

Zaterdag 16 juli om 14u30

De pure jazzfans moeten dit jaar verrassend genoeg vaak op hun kin kloppen, maar zaterdag wordt dat gebrek gecompenseerd met een dot van een dag. Avishai Cohen en Christian McBride hoeven we u dan misschien niet meer voor te stellen, maar wie echt een ontdekking wil doen, raden we graag bassiste Lara Rosseel aan. De release van haar langspeler De grote vrouw (2020) werd wat ondergesneeuwd door de lockdown, maar onlangs verscheen Hert, waar we andermaal graag in blijven verdwalen. Gesteld dat uw gemoed vaker blauw kleurt dan gewenst, biedt Rosseel ’s avonds een troostende schouder aan in huis. Maar ook overdag kan dit kwintet een trefzekere beurt maken. Rosseels inspiratiebron is trouwens Avishai Cohen, dus fans van die laatste kunnen allicht beter hun zaterdag vrijhouden.

Gent Jazz 2022 vindt plaats van 7 tot 16 juli op de Bijlokesite in Gent.