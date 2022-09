In de rij voor #intothewild: fotografe Natacha de Mahieu kaart ‘onzichtbaar massatoerisme’ aan

De jonge Brusselse fotografe Natacha de Mahieu (26) maakte met Theatre of Authenticity een fotoreeks die ons doet nadenken over de manier waarop we tegenwoordig op reis gaan. ‘Wat authenticiteit is? Dat is een hele goeie vraag.’

tekst Michaël De Moor

Daar sta je dan. Ben je uren onderweg geweest om dat ene prachtige plekje te bereiken, blijkt dat je er lang niet de enige bent met een camera in de aanslag. Herkenbaar, niet? Het is dat wat Natacha de Mahieu met haar masterproef voor het Gentse KASK wilde aankaarten. “Het idee voor deze reeks ontstond tijdens mijn reizen, en door veel tijd op sociale media door te brengen. Ook daar krijg ik constant het gevoel dat we allemaal naar dezelfde plekken trekken en dat we die allemaal op dezelfde manier fotograferen. Dat intrigeerde me.”

Om haar punt te maken, trok ze naar enkele van de populairste Europese bestemmingen. “Ik baseerde me daarvoor op het aantal geotags, een functie waarmee je kan aangeven waar een foto genomen is en die door veel jonge mensen gebruikt wordt. Maar ik bestudeerde ook hashtags op de profielen van influencers.”

Cappadocië, Turkije, november 2019. Beeld Natacha de Mahieu

Het bracht haar naar toeristische hotspots in onder meer Spanje, Portugal en Turkije. Daar maakte ze vanuit exact hetzelfde standpunt tientallen foto’s, die ze vervolgens met Photoshop samenvoegde. Het resultaat van die digitale collages? Haarscherpe timelapses die perfect illustreren hoeveel volk er passeerde. “Op sociale media hebben bloggers het vaak over de prachtige natuur die ze bezoeken. En inderdaad, heel soms ben je er effectief alleen. Maar toch komen er in een dag of een week tijd duizenden mensen. Dat onzichtbare massatoerisme wilde ik aantonen, want de impact op de natuur mag je echt niet onderschatten. Maar op sociale media spelen ze natuurlijk altijd met de werkelijkheid omdat ze cadrages maken waar niemand op staat. Ik heb net hetzelfde gedaan, maar dan omgekeerd.”

Ongemakkelijk

Velen moeten glimlachen om haar beelden, sommigen worden er een beetje ongemakkelijk van, vertelt ze. “Dat is prima. Want het blijft een kritiek op onze manier van reizen. Mijn beelden lijken misschien komisch of ironisch, maar tegelijk zijn al die mensen wel degelijk op die plaats geweest hé.”

Nationaal park Peneda-Gerês, Portugal, juni 2021. Beeld Natacha de Mahieu

De foto genomen in de Gorges de l’Ardèche - het openingsbeeld in deze reportage - is daar een mooie illustratie van. Net als het beeld met de luchtballonnen, in het Turkse Cappadocië. Voor die foto moest ze amper beelden samenvoegen, zoveel hingen er op dat moment in de lucht. “Elke ochtend stijgen er ongelooflijk veel luchtballonnen met toeristen op. Logisch, want het prachtige licht tijdens de zonsopgang maakt de plek erg fotogeniek. De toeristische agentschappen spelen daar uiteraard op in… zo kan je er poseren met paarden en oldtimers, het is echt gemaakt op maat van bloggers.” Het beeld dat ze in Portugal nam is een van haar favorietjes, omdat ze het als eerste voor de reeks maakte.

Tot slot: wat is authenticiteit voor haar nu écht? “Dat is een goeie vraag. (lacht) Ik ga voor simpele momenten van geluk. Gewoon, met mijn vrienden op een leuke plek in de zon zitten. Meer moet dat echt niet zijn.”

Het werk van Natacha de Mahieu is te zien op het BredaPhoto Festival, tot en met 23 oktober in Breda, bredaphoto.nl