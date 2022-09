In ‘De repair shop’ wordt waarde niet uitgedrukt in centen, maar in sentiment

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: De repair shop.

Het zou ons niet verbazen dat een golf van verontwaardiging de ombudsdienst van de VRT bereikt wanneer blijkt dat een nieuw programma een herwerking is van iets wat ooit succesvol is geweest in het buitenland. Dat is niet waarvoor de belastingbetaler zijn zuurverdiende centen dokt – die wil programma’s opgetrokken uit Vlaamse klei, bij voorkeur met Niels Destadsbader in een dubbelrol als zanger-animator.

Het is begrijpelijk dat de kijker vindt dat het na de Vlaamse dit, de Vlaamse dat, de Vlaamse zus en de Vlaamse zo ook eens iets mag zijn dat niet is opgevist in het containerpark. In het geval van De repair shop was de bevoegde ambtenaar zelfs te lui om de volledige titel van het BBC-concept door Google Translate te jagen. Maar knal een programma niet op voorhand af vanwege een gebrek aan originaliteit, zo leert De repair shop ons.

‘Juweeltje’

In een schuur in Bokrijk ontvangt Danira Boukhriss Terkessidis mensen die familiestukken onder handen laten nemen door ambachtslui. Tijdens de eerste aflevering overhandigde Erik vol trots “een juweeltje” waarvan het op het eerste gezicht niet duidelijk was of het een wrakstuk van de Titanic betrof dan wel een zitmeubel van zijn grootmoeder. Verder passeerden een schilderij, een porseleinen haan, een klokje, een transistorradio en nog een zitmeubel de revue. Allemaal in zo’n erbarmelijke staat dat zelfs een tweedehandswinkel ze geen onderdak zou geven. Maar het zijn geen prullaria; het zijn artikels waarvan de waarde niet werd uitgedrukt in centen, maar in sentiment.

In tijden van Stukken van mensen en Het beste bod is het verfrissend om een programma te zien waarin niet wordt gekibbeld over de prijs van antiquiteiten, maar waar de aandacht gaat naar het verhaal achter een voorwerp. “Danku, danku, danku”, stamelde Frederik toen hij het schilderij in ontvangst nam dat hem herinnerde aan zijn partner, die hij verloren was na een gasexplosie. “Een bevrijding”, noemde hij het, vechtend tegen de tranen. De repair shop handelt in Echte Emoties.

Troost

De klanten van De repair shop zijn op zoek naar een vorm van troost en komen in die zoektocht uit bij de ambachtslieden, voor wie een grote rol is weggelegd. Stoffeerder Julie, mechanieker Wolfgang, keramiekexpert Melissa, lederbewerker John, uurwerkmaker Elke, houtbewerker Nathalie en restaurateur Bart zijn de vaklui die je na elke aflevering met een schuldgevoel opzadelen: er zijn blijkbaar nog mensen die nuttig met hun tijd omgaan, eerder dan uren te slijten in de commentaarsectie op Facebook.

De repair shop is mooie, oprechte, hartverwarmende televisie. Soms volstaat dat. Niet alles hoeft baanbrekend te zijn.

De repair shop, elke maandag om 21.30 uur op Eén.