In de groei naar volwassenheid gaan filosofie en seks hand in hand

“Ik heet jullie welkom op filosofie, het hoofdvak met het minste toekomstperspectief.” Aldus de getroebleerde, maar intrigerende filosofiedocent María Pujalte (gespeeld door María Bolaño) wanneer ze aan het begin van het academiejaar aan de universiteit van Barcelona haar studenten verwelkomt. Onder hen jonge spring-in-’t-velds als Oti, Biel, Rai, Tania en Pol Rubio, de hoofdrolspeler van deze Spaans-Catalaanse reeks die zoveel meer is dan de ‘tienerreeks’ waarvoor Netflix het slijt.

Al bij aflevering één besef je: ‘dit is wat!’

Toegegeven, aflevering één ging gepaard met wenkbrauwgefrons omdat het leek alsof hoofdrolspeler Pol Robio (de sublieme rol van Carlos Cuevas) bij momenten conversaties voerde met wat een overleden man leek. Een zoekbalk bracht soelaas: de geest bleek een voormalige, door Pol geadoreerde filosofiedocent met de naam Merlí Bergeron, de hoofdrolspeler uit de moederreeks Merlí. De drie seizoenen daarvan waren helaas niet meer op Netflix te zien, de streamingdienst verloor in 2020 de licentie ervan.

Deze Merlí: Sapere Aude (sinds 2021) bleek de sequel ervan. Even wennen dus, maar geen nood: de moederreeks die zich laaft aan Dead Poets Society is na een halve eerste aflevering al van geen tel meer om het verhaal te volgen.

Rollercoaster van het leven

Wel behield deze sequel dezelfde intentie: filosofie naar een breed publiek brengen. En dat doet ze op een sublieme wijze. ‘Sapere aude’ is Latijn voor ‘durf te weten’, en in de groei naar volwassenheid gaan in deze reeks filosofie, opportunisme, falen, seks en drugs hand in hand. Terwijl pakweg Nietzsche en Schopenhauer gretig passeren en de nodige discussies opleveren.

Deze reeks levert geen perfecte mensjes af. Integendeel. Pol beschikt over een kort lontje en een dosis opportuniteit die ook in zijn vriendschappen spelbreker is. En wie denkt dat de populaire jongens en meisjes van de klas kreukvrije levens leiden, is eraan voor de moeite. Het leven viert, het leven neemt. Zelfs voor rijkeluiszoon Rai. Merlí: Sapere Aude bezingt de rollercoaster van het leven die, hoezeer je het als jong-volwassene ook denkt te kunnen controleren, eigen levenswegen blijft creëren.

Elke aflevering vervult je minstens evenveel met optimisme als dat het je ongemakkelijk op je stoel doet schuiven. De dramatische ontwikkelingen blijven komen en niets is voorspelbaar, al zijn gelukkig de clichés ver zoek. Filosofieprofessor María worstelt met de drankduivel, anderen met hun seksualiteit, het feit dat het leren en studeren hen minder goed afgaat als hun vrienden, ouder-issues… Elk personage is zorgvuldig uitgewerkt, en wat hen samenbrengt, is niet altijd bindmiddel.

Opvallend: de persoonlijke evolutie van Pol Rubio sluit zo nauw aan bij Netflix’ queer-reeks Smiley, dat het wel lijkt alsof dat het vervolg is op deze Merlí-sequel. Beide reeksen zijn dikke aanraders.

Nu op Netflix.