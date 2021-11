‘In de coronaperiode heb ik veel veilingen gevolgd, maar niet gekocht. Ik wil een werk ‘voelen’’

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst betekent voor mij ‘schoonheid’ in de ruimste zin van het woord. Kunst kan mij ontroeren, aanzetten tot reflectie, maar ik kan ook oprecht gelukkig worden door het aanschouwen van een schilderij, een beeld, een tekening, een foto, het beluisteren van muziek of het lezen van een buitengewoon boek.”

Hebt u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn ouders waren eenvoudige mensen; mijn vader werkte hard om ons te laten studeren. Als hij vrij was op zondag nam hij ons mee naar de klassieke musea waar ik de grote meesters ontdekte. Het bewust kunst bewonderen en beleven is pas later gekomen, door samen met mijn man tijd te maken om musea te bezoeken, galerieshows te verkennen, vele boeken te exploreren en cursussen te volgen.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Ik lees heel wat over kunst en dat in hoofdzaak in kranten en vakbladen. Het internet gebruik ik vooral voor opzoekingswerk over kunstenaars die ons interesseren en/of de shows die galeries aanbieden. Televisie komt enkel aan bod in het kader van documentaires over of gesprekken met interessante kunstenaars, zoals de uitzending van Alleen Elvis blijft bestaan met Michaël Borremans.”

Mario De Brabandere, 'Untitled' (2021). "Hij slaagt erin met niets een beeld te creëren dat op het netvlies blijft kleven." Beeld Galleryviewer

Waar bekijkt u het liefst kunst?

“We gaan graag en veel naar musea waar we van de meer gekende, gevestigde waarden genieten. Onlangs nog de soloshow van Berlinde De Bruyckere in het Bonnefantenmuseum en David Hockney in Bozar, maar ook een kleine tentoonstelling van Stefaan Vermuyten in De Markten, Brussel.”

En waar koopt u dan?

“Kopen doen we op beurzen en vooral in galeries in onze thuisstad Gent, Antwerpen en Brussel. Tijdens de coronaperiode hebben we veel online gesurft en veilingen gevolgd, maar niet gekocht. Wij willen een werk ‘voelen’.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“We kopen bij voorkeur uniek werk en hebben onze collectie gedurende een tijdsperiode van ruim dertig jaar langzaam opgebouwd. We hebben de laatste jaren versneld aangekocht. Meer tijd? Meer middelen? Onze leeftijd?”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ik neig meer naar het stille, intimistische werk, mijn partner Luc kiest meer voor rock-’n-roll. Meestal vinden we ons in de keuzes die we maken. We hebben ook zelden spijt van een aangekocht werk.”

Is er een galerie waar u een speciale band mee hebt?

“We hebben een goede relatie met galerie Kristof De Clercq. Maar we kopen evengoed bij Barbé Urbain, Tatjana Pieters, Sofie Van de Velde, Galerie Bruthaus, Zeno X, Galerie Obadia, Keteleer Gallery, galerie Zink en Laurent Godin.”

Patrick Van Caeckenberg, 'Drawing of Old Trees on Wintry Days During 2007-2014'. Beeld Galleryviewer

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Ongetwijfeld van Berlinde De Bruyckere. Zij heeft van mijn paard een beeld gemaakt dat te zien was in Maastricht. Mocht ik ruimte en budget hebben… Maar ik heb een afgietsel van zijn hoofd in was dat mij iedere dag beroert.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Willy De Sauter blijft me beroeren door de manier waarop hij zijn monochromen laat leven, de subtiele gelaagdheid, het niet-aanwezig zijn van kleur: een streling voor het oog dat wil zien.

“Mario De Brabandere is zowat het toonbeeld van rustige vastheid; hij slaagt erin met ‘niets’ een beeld te creëren dat op het netvlies blijft kleven.

“Patrick Van Caeckenbergh is mijns inziens een zeer unieke kunstenaar. Hij is in de eerste plaats wetenschapper en onderzoeker. Verwondering is hét woord dat bij zijn werk past.”

