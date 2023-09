In ‘Classy’ onderzoekt podcastmaker Menjivar de lasten en lusten van opwaartse sociale mobiliteit ★★★★★

In de podcastserie Classy ontleedt Jonathan Menjivar het ongemakkelijke fenomeen klassenverschil, en hoe dat doorwerkt in iemands leven.

Uiterlijk is de Amerikaanse podcastmaker Jonathan Menjivar het toonbeeld van maatschappelijk succes. Hij kleedt zich hip, is eigenaar van een huis aan de Amerikaanse oostkust en maakte carrière bij de populaire podcast This American Life. Iemand van de ‘mediaelite’, noemt Menjivar zichzelf met recht.

Maar onder dat glinsterende oppervlak worstelt Menjivar met ‘klassenneurose’, de vertwijfeling die sociale klimmers overvalt als ze omhoogschieten op de maatschappelijke ladder. Menjivar, zoon van Latijns-Amerikaanse arbeidsmigranten, vindt het nog altijd lastig zijn nieuwe wereld als vanzelfsprekend te beschouwen.

Dus wat doet de podcastmaker, die bij This American Life leerde dat het grote verhaal vaak in het kleine en persoonlijke schuilt? Hij richt zijn journalistieke blik op dat ongemak: waar komt het vandaan, wat is klasse eigenlijk en waarom vinden zo veel mensen het moeilijk klassenverschillen expliciet te maken?

Het resultaat is Classy, een achtdelige podcast waarin Menjivar de lasten en lusten onderzoekt van opwaartse sociale mobiliteit, en waarin hij vertelt over zijn eigen moeizame ontwikkeling van simpele arbeiderszoon tot gevierd podcastmaker.

Zelfverheerlijking of zelfbeklag zijn gelukkig ver weg in deze podcast. Menjivar heeft vooral oog voor het tragikomische. Dat maakt Classy rijk aan geestige maar wrange anekdoten over zijn beginjaren bij de Amerikaanse publieke radio en over zijn tijd bij This American Life: hoe hij telkens het gevoel had net tekort te schieten. Iedereen had op betere universiteiten gezeten, las meer boeken, zag meer filmklassiekers – Apocalypse Now? Nooit gezien.

Het was een eenzame weg, en het minderwaardigheidsgevoel zou hem nooit helemaal verlaten, maar ten slotte floreert Menjivar. Zijn nieuwe positie, van succesvol podcastmaker met kasjmieren sokken, stelt hem in staat met een prettige distantie bij zichzelf en bij anderen te onderzoeken hoe dat nu doorwerkt in het leven van mensen, dat klassenverschil.

Upper class

Uitstekend is ook de aflevering ‘Common people’, waarin Menjivar spreekt met Jarvis Cocker, Britse arbeiderszoon, zanger van de band Pulp, bekend van de popklassieker ‘Common people’. Cocker vertelt meeslepend over de Britse klassenmaatschappij en zijn afkeer van de upper class, waartoe hij dankzij zijn succes ging behoren.

In de laatste aflevering van Classy keert Menjivar terug bij zijn eigen verhaal en duikt hij dieper in zijn familiegeschiedenis. Het is een bitterzoet slot over mensen die generaties lang iets van zichzelf hebben proberen te maken. Een streven dat hen veel heeft gekost, maar ook heeft gebracht.